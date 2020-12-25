نتانياهو يتمنى زيارة الملك محمد السادس لإسرائيل

في اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس وبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجّه نتانياهو الدعوة إلى الملك لزيارة إسرائيل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن “الزعيمين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب”، مضيفا أنه تم أيضا “تحديد الآليات لتطبيق الاتفاقات”.
ووفق البيان ذاته، فإنه خلال المحادثة “الودية والدافئة”، دعا نتانياهو الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، مضيفا أن “رئيس الوزراء قال إن إسرائيل بأكملها متحمسة لإقامة سلام بين البلدين”.
يُشار إلى أن الأنباء عن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين تأتي بعد ثلاثة أيام على توقيع وفد إسرائيلي اتفاق تطبيع مع المغرب، وذلك برعاية أميركية.
الملك يزور دولة إسرائيل هذا سلام تاريخي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية
بغينا قنصلية اسراءيلية فالصحراء
سيكون من الجيد ان يدهب و يصلى فالقدس لكنه حدت كبير جدا و دعم كبير لاسرائيل و سياسييها ولديه رمزية كبيرة و يجب ان يكون مقابل دعم كبير من جانبهم ما قدموه حتى الان لا يستلزم زيارة من الملك
نتمنى أن يزور جلالة الملك إسرائيل ومليون أهلا وسهلا بنتانياهو في المغرب….
تحيا بلادي المملكة المغربية شامخة تحت شعار الله الوطن الملك.
انشاء الله الله ينصر سيدنا والأسرة العلوية
je songe que c’est prématuré de répondre positivement à cette invitation.
اذا كانت اسراءيل دولة قاءمة الذات ويعترف بها جل دول العالم بمن فيهم دول عربية واسلامية ما المانع من ذلك،،
وكمواطن مغربي لا ارى مانعا ان يزور صاحب الجلالة اسراءيل لصلة الرحم مع المغاربة من أصول يهودية علما انه يوجد 1 مليون مواطن يهودي مغربي يعيش في اسراءيل،،
الله ينصر سيدنا ويوفقو لخير البلاد
كنت دائما أقولها نريد شراكة مع جميع دول العالم إلا الكيان الجزائري 45 سنة وهذا الكيان الجبان يبذر أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره من أجل محاربة المغاربة لكن هيهات ثم هيهات نحن هي الدولة الوحيدة التي عذبت وعوقت جميع رؤساء الجزائر نحن لهم بالمرصاد حتى يتحرر إخواننا الجزائريين من قبضة عصابة الجينيرالات الكهلة ، مرحبا بإسرائيل ومرحبا بعبدة البقر وبالماجوس وحتى بيأجوج وماجوج إلا دولة النيف المخنن مع احتراماتي للشرفاء من الجزائريين
شكرا جزيلا لإخواننا الإسرائليين لاستضافة جلالته لأرض الديانات السماوية ونتمنى أن نحج جميعا نحن المغاربة إلى حائط المبكى ونتعبد عليه ونزول قبر سينا إبراهيم من الجهة اليهودية ليقضي الله حاجاتنا ويجمل شمل أرضنا من طنجة للكويرة ويُرجع صحرائنا الشرقية وينصرنا على جيران السوء
احبك ملك ان لي شىء من ذاكرة امي انها لها حكايات ترويها لي عن الانسان اليهودي ولا تروي عليهم الا الفعل الصانع
إن شاء الله حين تتبخر اسرائيل و يصبح اليهود مواطنين في فلسطين مثل المسلمين و المسيحيين
نحن دائما وراء ملكنا صفا واحدافي كل يراه مناسبا و في مصلحة البلد ..عاش الملك و عاش الشعب
لا لتطبيع مع الكيان الصهيونى. نعم لدعم إخواننا المسلمين في فلسطين.
نريد قنصلية إسرائيلية بالصحراء المغربية…ياك تركيا فيها سفارة وقنصلية لإسرائيل،فين المشكل….وى طلقووو منااااا خليونا عليكوم.المغرب بلد ذو سيادة ولا ينتظر إملاءات من أحد،ولا ببالي لانتقادات أعداء الوحدة داخل وخارج أرض الوطن.السيد نتانياهو،بغينا قنصلية إسرائيلية بالصحراء.
ربما يكون اتصال الملك بنتنياهو نوع من الدعم في الانتخابات القادمة فالجالية المفربية كبيرة هناك و تعتبر قوة انتخابية معتبرة و تدكير الملك بعلاقة اليهود المغاربة مع ملكهم فيه تلميح
زيارة أمير المؤمنين إلى إسرائيل ستكون تاريخية وغير مسبوقة والاستقبال الذي سوف يخصصه المغاربة الإسرائيلية بالخصوص سيكون من أكبر الاستقبالات التي ستشهدها إسرائيل لزعيم عربي نظرا لما يكنه اليهود من تقدير واحترام وتبجيل لملوك المغرب واتمنى ان يطيل الله في عمري حتى أشهد هذا الحدث الفريد من نوعه في تاريخ إسرائيل فالمغاربة لم ينسوا الحشد العالمي الدي حضر تشييع جثمان الحسن الثاني وكيف ترجل الرئيس الأمريكي والقادة الإسرائيلي وسط الحشود وكيف اختلط الملوك والرؤساء والمواطنين في شوارع الرباط في خشوع وامن وامان فريد من نوعه واتضح بالملموس مدى كرم المغاربة وتسامحهم واستقرار نظامهم والمنسوب العالي من الأمن الذي يتمتع به ومن يريد أن يتأكد ويطمئن قلبه فليعد إلى صور الجنازة ويسلاحظ غياب تام لرجال الأمن والجيش من الشوارع في الرباط وان ثلاتة ملايين شخص شاركوا في الجنازة يستحيل ضبطها مع العلم أن التحضيرات الأمنية لم يكن لها الوقت والموارد تخصصها في ظرف يومين
انه امير المؤمنين وملك المغاربة ومن حق الجالية المغربية اليهودية في اسرائيل ان يزورها ويطمان عليها ويعرف مشاكلها كما يزور الجالية المغربية في اوروبا .المغاربة كلهم سواسية ا.
يجب التفرقة بين يهودي وصهيوني لا يجب الخلط بينهم وشكرا
إلى fixcible إسرائيل لن تتبخر بالعكس ستصبح قويةاكثر فاكثر.لم يمر على تأسيسهاو سوى بضع سنوات وانظر الى قوتها أين وصلت.اصبحت في ظرف زمني قياسي أقوى حتى على الدول العظمى التي نشأت منذ آلاف السنين.اخشى أن يتبخر المسلمون لكثرة العداوة الموجودة بينهم وكذلك الأغلبية العظمى منهم اصبحوا يتركون الدين لي يصبحوا ملحدين بسبب الظلاميين المتشددين والارهابيين والخوانجية اللذين يؤلون القرآن ويفسرونه على حسب مزاجهم ومصالحهم
السلام عليكم
اضن ان افضل توقيت لزيارة الملك لإسرائيل هو حين تعلن إسرائيل وقف الاستيطان و حل الدولتين. و اتمنى ان يكون ذالك على يد ملكنا المحبوب. اما قبل ذلك الوقت فلا يجب على الملك زيارتهم الافي حالة واحدة: ان تنزل طائرتة في القدس، يصلي، يلتقي الرئيس الفلسطيني تم يدهب الى اسرائيل
و الله اعلم
مائة ومائة إسرائيل أو لا جارة للسوء والتي تريد أن تضر بالمغرب وبمصالحه الداخلية أو الخارجية وتريد تقسيمه وتقزيمه. ولكن ربي كبير. خلينا لهم غير الله هو الوحيد الذي سينتقم منهم وسياخد لنا الحق فيهم. الله ياخد الحق في الظالم. إن الله يمهل ولا يهمل.
لا مانع للزيارة انما الضيف كبير وكببر جدا وضيافته يجب ان تكون ضيافة كبيرة وهي توقيع سلام مع الفلسطينيين يرضي جميع الاطراف ونعيش في سلام وتكمل الفرحة ويتحول العداء الى تعاون
ستكون زيارة بمكانة العيد عند اليهود المغاربة بالخصوص والكل سيخرج للترحيب به و سينبهر العالم كله بمكانة وحب ملكنا من طرف رعاياه الاوفياء .
سيكون يوم تاريخي لزيارة جلالة الملك محمد السادس إلى إسرائيل بسبب وجود جالية يهودية مغربية كبيرة هناك و التي تعتز بتشبتها ببلدنا العزيز.