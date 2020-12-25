نتانياهو يتمنى زيارة الملك محمد السادس لإسرائيل

في اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس وبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجّه نتانياهو الدعوة إلى الملك لزيارة إسرائيل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن “الزعيمين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب”، مضيفا أنه تم أيضا “تحديد الآليات لتطبيق الاتفاقات”.

ووفق البيان ذاته، فإنه خلال المحادثة “الودية والدافئة”، دعا نتانياهو الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، مضيفا أن “رئيس الوزراء قال إن إسرائيل بأكملها متحمسة لإقامة سلام بين البلدين”.

يُشار إلى أن الأنباء عن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين تأتي بعد ثلاثة أيام على توقيع وفد إسرائيلي اتفاق تطبيع مع المغرب، وذلك برعاية أميركية.