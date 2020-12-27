نتنياهو يستعد لملاقاة مسؤولين مغاربة بإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وفدا مغربيا سيزور إسرائيل للعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية، في أعقاب اتفاق البلدين أخيرا على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال نتنياهو، في فيديو، إن الجانبين سيناقشان إعادة فتح مكاتب الاتصال وإنشاء سفارات وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وسيصل الوفد إسرائيل اليوم الأحد، بحسب موقع “والا” الإخباري، في المقابل ليس هناك أي إعلان رسمي مغربي عن هذه الزيارة.

كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مكالمته الهاتفية مع الملك محمد السادس، الجمعة، وهي المرة الأولى التي تحدّثا فيها منذ إعلان الاتفاق.

قال نتنياهو :”لقد كانت محادثة دافئة ومثيرة للغاية، وقد أجريت باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية”.

وتابع: “اتفقنا على أن يصل الوفد في وقت سابق هذا الأسبوع، بهدف دفع كل شيء إلى الأمام؛ واستحضار فتح مكاتب الاتصال والسفارات، ورحلات جوية مباشرة في الاتجاهين بين إسرائيل والمغرب”.

وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد “هنأ الزعيمان بعضهما البعض على الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن موافقة البيت الأبيض على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء”.

وفي اتصال مع صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أعلن “مسؤول مغربي كبير”، على حد وصفها، أن “هذا ليس وفدا وزاريا. بل يتكون من كبار المسؤولين والخبراء والمستشارين في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والصناعة والتجارة، وما إلى ذلك. وسيتبعه وفد برئاسة وزير الشؤون الخارجية بعد أسبوعين”.