نتنياهو يستعد لملاقاة مسؤولين مغاربة بإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وفدا مغربيا سيزور إسرائيل للعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية، في أعقاب اتفاق البلدين أخيرا على إعادة العلاقات الدبلوماسية.
وقال نتنياهو، في فيديو، إن الجانبين سيناقشان إعادة فتح مكاتب الاتصال وإنشاء سفارات وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وسيصل الوفد إسرائيل اليوم الأحد، بحسب موقع “والا” الإخباري، في المقابل ليس هناك أي إعلان رسمي مغربي عن هذه الزيارة.
كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مكالمته الهاتفية مع الملك محمد السادس، الجمعة، وهي المرة الأولى التي تحدّثا فيها منذ إعلان الاتفاق.
قال نتنياهو :”لقد كانت محادثة دافئة ومثيرة للغاية، وقد أجريت باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية”.
وتابع: “اتفقنا على أن يصل الوفد في وقت سابق هذا الأسبوع، بهدف دفع كل شيء إلى الأمام؛ واستحضار فتح مكاتب الاتصال والسفارات، ورحلات جوية مباشرة في الاتجاهين بين إسرائيل والمغرب”.
وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد “هنأ الزعيمان بعضهما البعض على الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن موافقة البيت الأبيض على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء”.
وفي اتصال مع صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أعلن “مسؤول مغربي كبير”، على حد وصفها، أن “هذا ليس وفدا وزاريا. بل يتكون من كبار المسؤولين والخبراء والمستشارين في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والصناعة والتجارة، وما إلى ذلك. وسيتبعه وفد برئاسة وزير الشؤون الخارجية بعد أسبوعين”.
من له جار كالجزائر يتحالف مع الشيطان من اجل مصلحته
من سيترأس الوفد المغربي الرسمي الى تل ابيب ؟ ههههه اعضاء الحكومة غير مؤهلين للذهاب إلى إسرائيل ….
لماذا التطبيع مع الكيان الهسراؤولي مضر لقضية الصحراء؟
الحق يجب ان يصدح به
ربط قضية الصحراء بالقضية الفلسطينية خطأ لا شك في ذلك
الدفاع عن الصحراء المغربية عن طريق ربط الاتصالات بالكيان المحتل شبيه بخلط اللبن بالخمر
فاللبن حلال والخمر حرام
اذا خلطنا الاثنين حصلنا على خليط يجمع الحلال والحرام وهو حرام طبعا
فاللبن النقي تلوث بالنجاسة الخمرية فماعاد حلالا
وهذا حال قضية الصحراء المغربية
ربطها بالاحتلال الصهيوني تسبب في تلويثها بشكل رهيب وماعادت كاللبن النقي
يقول الشاعر:
وخلطك للحليب بالخمر لوثة…
اضاعت نقيا واستزادت بناجس
اللهم يسر ولا تعسر حتى يعم السلام في العالم كله
قرار سيادي لدينا حاكم ومسؤول علينا ربما هو رأى أنه في مصلحة البلد إعادة فتح مكاتب الاتصال بين الدولتين لكن عند سماع ما قاله رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي كما كانت تقول بذلك القناة الأولى المغربية كانت وراءه خريطة إفرقيا والعلمين المغربي والإسرائيلي لكنني لاحظت أن خريطة المغرب مقسومة ولكم أن تشاهدوا ذلك. اليهود لا عهد ولا موثق لهم
الى الرقم 3 أمير الشعراء هههه اخي اننا نعيش في القرن الواحد والعشرين و العلاقات الدولية اصبحت ترتكز على بند واحد و وحيد هو (رابح رابح) و غير دلك يدخل في خانة خلط اللبن بمواد غريبة و بمحض الصدفة قد تزيد من حلاوته
سيف يذهبون رغم عنهم. الملك هو قائد وحاكم البلاد
فليشهد التاريخ ان الأصدقاء الأمريكان والإسرائيليين اصلحوا ماأفسده الإخوة الجزائريين والليبيين في قضيتنا الوطنية.
لو انشقت الأرض لفظل العتماني الدخول فيها عوض الذهاب إلى بني صهيون. لاكن المناصب لها ذوق آخر.
يجب طرد الجزائريين المتواجدين على التراب المغربي فهم قنابل موقوتة طبعهم الفدر والخيانة كما كان عبد القادر الجزائري الذي ساعد فرنسا على احتلال المغرب متناسيا وقوف المغاربة مع شعبه.
هده هي المناسبة التي لاتعوض الطاءرة متوجهة الى اسراءيل بالوفد المغربي.المرجو من الخطوط المغربية ان توجد طاءره ثانية من اجل نقل الاسلامبن المغاربةالمعارضين لا اتفاق الاسراءلي الى فلسطين من اجل منصارتهم لقضيتهم قبل قضية وطنهم المغرب بنتو عاى كرهكم يااصحاب لامباة.