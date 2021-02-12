نجاح عملية جراحية لاستئصال كيس كلوي بأزيلال

تمكن فريق طبي بالمستشفى الإقليمي لأزيلال من إجراء عملية جراحية لاستئصال كيس كلوي كبير بالكلية اليسرى عبر تقنية المنظار، هي الأولى من نوعها على صعيد جهة بني ملال خنيفرة.

واستفادت من هذه العملية الجراحية، التي قام بها فريق طبي مختص في المسالك البولية والجراحة العامة والتخدير والإنعاش والأشعة وأطر تمريضية بالمشفى، امرأة في عقدها السادس تنحدر من أزيلال المركز.

وأوضح عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن هذا النوع من العمليات الجراحية كان يتم إجراؤها بالمستشفيات الجامعية؛ لكن بفضل خبرة وكفاءة الفريق الطبي والتمريضي المختص تكللت العملية بالنجاح.

وقال آيت حدو إن هذه العملية الجراحية، التي تندرج في إطار تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الاستشفائية بإقليم أزيلال، مرت في ظروف جيدة ومكنت المستفيدة من تجنب المضاعفات والآثار المترتبة عن هذا الكيس.

وذكر المسؤول ذاته أن المستشفى الإقليمي لأزيلال شهد، في وقت سابق، عمليات جراحية دقيقة؛ من ضمنها عملية جراحية لامرأة في عقدها الثالث جاءت في حالة مستعجلة وكانت تعاني من حمل خارج الرحم، وعملية استئصال جزئي لكِلية مصابة بالسرطان لامرأة في عقدها السادس تنحدر من جماعة تنانت بإقليم أزيلال.