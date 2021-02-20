نجاعة "أسترازينيكا" تزيد بفترة أطول بين الجرعتين

صرح العلماء الذين طوروا لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد بأن “اللقاح يكون أكثر فعالية إذا كان هناك فاصل زمني لا يقل عن 12 أسبوعا بين تلقي الجرعتين الأولى والثانية”.
وكتب أندرو بولارد، رئيس فريق تطوير اللقاح وهو من جامعة أكسفورد، في مقال نشرته مجلة “ذا لانسيت” الطبية، “قد يكون للفاصل الزمني البالغ ثلاثة أشهر بين الجرعتين مزايا مقارنة ببرنامج يعتمد على فترة قصيرة بين الجرعتين؛ وذلك بهدف إعطاء لقاح مضاد للجائحة لحماية أكبر عدد من الأفراد بين السكان في أقصر وقت ممكن عندما تكون الإمدادات شحيحة، مع تحسين الحماية أيضا بعد تلقي جرعة ثانية”.
وتدعم نتائج التجارب السريرية التي أجريت مؤخرا، وشارك فيها أكثر من 17 ألف شخص في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، إستراتيجية الحكومة البريطانية بالسماح بفاصل زمني أطول بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا.
وأظهر اللقاح معدل فعالية بنسبة 81 في المائة مع فاصل زمني لا يقل عن 12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية، مقارنة بـ55 في المائة لفعاليته بفاصل ستة أسابيع بين الجرعتين.
وتوصي اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيم، حتى الآن، بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا بعد ما يتراوح بين 9 و12 أسبوعا من الجرعة الأولى.
و علاش هاو ديالنا زربانين علينا…..راه 4 أسابيع غير كافية…..يجب إعادة النظر في مدة تلقي الجرعة الثانية….
يجب علي المغرب ان يتبني هذه الاستراتيجية وليس خطة اشباه الاطبا، والفروفيسورات في المغرب لانهم لا يفقهون في هذا المجال انهم يستفيدون من رواتب ضخمة بدون فايدة، متلهم متل بنكيران والبرلمانيين والوزرا، و…….
هده هي الطريقة لضمان اكبر عدد من الزبناء
55 في المائة؟؟؟ .. يعني تايكذبوا علينا ؟ تقريبا النصف غير محمي رغم اللقاح
هذا اللقاح فعال و يقي من كرونا-19 و السبب في التشكيك فيه سببها حسد بعض الدول المجاورة التي لها حسابات مع بريطانيا لا اقل و لا اكثر و لانها غير قادرة لا على انتاج تلقيح و لا على صنع معقامات بسيطة…و هي تتصرف مثل القط حين لا يصل الى قطعة اللحم يقول عنها “ايه خانزة”…لقد اسقطت جائحة كوفيد-19 الكثير من الاقنعة التي البست منذ نهاية 1945…