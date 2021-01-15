"نجوم سوس" يعلن عن استئناف أنشطته بأكادير

أعلن المركز الثقافي “نجوم سوس” عن إعادة فتح أبوابه أمام سكان أكادير، فيما يستأنف المركز الثالث لمؤسسة “علي زاوا” أنشطته لإسعاد المواهب الشابة من منطقة سوس.

وأشار بلاغ، توصلت به هسبريس، إلى أنه “من أول لقاءات العام ورشة عمل ارتجال مسرحي بقيادة الممثل والمخرج إسماعيل الفلاحي”، مضيفا أن “هذا الفنان متعدد المهارات شارك موهبته كممثل، خصوصا فن الارتجال المسرحي، مع هواة الشباب من الفن الأول المسرح”.

ووصف البلاغ النشاط بكونه خطوة أولى لإطلاق الموسم الجديد من البطولة الوطنية للارتجال المسرحي “نجوم”، التي أنشأتها مؤسسة “علي زاوا” عام 2020، مضيفا أن “الشبان الأكاديريين يصنعون الآن خطواتهم الأولى في فن الارتجال المسرحي، من أجل تحقيق النجاح بشكل أكبر، ويكونوا قادرين على تمثيل منطقتهم في الأشهر المقبلة خلال النهائي الكبير الذي سيحضر فيه المرتجلون من أربع مناطق من البلاد، هي الشمال وسوس والوسط والساحل”.

وأوضح البلاغ ذاته أن الارتجال المسرحي هو تخصص فني بملامح رياضية أتى من كندا، إذ يجلس المتفرجون حول حلبة للتزلج على الجليد، ويحضرون المباريات المسرحية بين فريقين متعارضين مشروطين بحكم، ليس دائما تصالحيا، وفي نهاية كل “مباراة ارتجال” يصوت الجمهور لمن كانت له القدرة على تقديم عرض مسرحي بشكل أفضل.

وأضاف المصدر ذاته أنه “على مدى الأشهر القليلة المقبلة، سينظم المركز الثقافي نجوم سوس العديد من الأنشطة والمباريات لتحديد أفضل فريق ارتجالي لتمثيل سوس هذا الصيف، وفي غضون ذلك، لا يزال بإمكان عشاق المسرح والارتجال الانضمام إلى الفريق المحلي من خلال الاشتراك في دروس الدراما والارتجال المسرحي التي تعقد كل أسبوع في المركز الثقافي نجوم سوس”.