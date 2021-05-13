الشاعر أحمد بنميمون يصدر "نداء ليس مني"

الشاعر أحمد بنميمون يصدر "نداء ليس مني"
صورة: هسبريس
الخميس 13 ماي 2021 - 12:14

عزز الشاعر المغربي أحمد بنميمون رصيده الشعري بديوان جديد اختار له عنوان “نداء ليس مني”، ويتضمن اثنتين وعشرين قصيدة.

ويتميز هذا الإصدار الجديد للشاعر بنميمون، والذي يعد الديوان الثامن في رصيده، بالتفاعل في بعض قصائده مع معطيات اللحظة الراهنة، حيث نقرأ ضمن قصائده قصيدة بعنوان “لي بيت في الريف”، وأخرى بعنوان “من أكون؟”.

وتفاعل صاحب ديوان “نداء ليس مني” في قصائد أخرى مع أسئلة الوجود والروح ورؤى الحياة الواسعة مثل قصيدة “التلاشي” وقصيدة “لا تقل هذا”، وأفرد قصائد أخرى للغوص في أعماق الروح مثل قصيدتي “حيرة العاشق” و”فناء”.

أحمد بنميمون ديوان شعري لي بيت في الريف نداء ليس مني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
طبال يوم العيد
الخميس 13 ماي 2021 - 11:59 1

طبال يوم العيد

صوت وصورة
فنانون يباركون عيد الفطر
الخميس 13 ماي 2021 - 11:30 3

فنانون يباركون عيد الفطر

صوت وصورة
فرحة في قلوب الأطفال
الخميس 13 ماي 2021 - 11:23 4

فرحة في قلوب الأطفال

صوت وصورة
زكاة الفطر بين النقد والحبوب
الأربعاء 12 ماي 2021 - 23:24 17

زكاة الفطر بين النقد والحبوب

صوت وصورة
بادرة إنسانية لمدير أوزون
الأربعاء 12 ماي 2021 - 21:32 9

بادرة إنسانية لمدير أوزون

صوت وصورة
كيفية أداء صلاة العيد
الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:34 19

كيفية أداء صلاة العيد