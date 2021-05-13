الشاعر أحمد بنميمون يصدر "نداء ليس مني"

عزز الشاعر المغربي أحمد بنميمون رصيده الشعري بديوان جديد اختار له عنوان “نداء ليس مني”، ويتضمن اثنتين وعشرين قصيدة.

ويتميز هذا الإصدار الجديد للشاعر بنميمون، والذي يعد الديوان الثامن في رصيده، بالتفاعل في بعض قصائده مع معطيات اللحظة الراهنة، حيث نقرأ ضمن قصائده قصيدة بعنوان “لي بيت في الريف”، وأخرى بعنوان “من أكون؟”.

وتفاعل صاحب ديوان “نداء ليس مني” في قصائد أخرى مع أسئلة الوجود والروح ورؤى الحياة الواسعة مثل قصيدة “التلاشي” وقصيدة “لا تقل هذا”، وأفرد قصائد أخرى للغوص في أعماق الروح مثل قصيدتي “حيرة العاشق” و”فناء”.