ندوة توصي بآليات الاتصال الحديثة لتطويق الوباء

ثمنت الندوة السنوية للمجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة جهود الملك محمد السادس الرامية إلى مواجهة جائحة “كوفيد-19″، وأوصت بضرورة الانفتاح على وسائل الاتصال الحديثة لتوجيه الناس وإرشادهم بخصوص خطورة الوباء.

وانتهى هذا اللقاء العلمي، الذي سلط الضوء على وباء كورونا المستجد من الزاوية الشرعية الواقعية، إلى مراعاة البعد المصلحي في النوازل المستجدة، وأهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة.

وتميزت هذه الندوة العلمية بمقاربة موضوع وباء “كورونا” مقاربة جامعة بين الجانب الشرعي والجانب الواقعي، من خلال بحوث ومداخلات لعلماء وأساتذة متخصصين.