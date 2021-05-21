ندوة علمية تقارب إنجازات وآفاق "وثيقة مكة"

ألقى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، محاضرة رئيسة ضمن الندوة الدولية “وثيقة مكة المكرمة: إنجازات وآفاق”، التي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الرباط، بحضور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، وعدد من قيادات المنظمة، والقيادات الدينية والفكرية الإسلامية والعالمية وبعض سفراء الدول الاسلامية بالمغرب.

وألقى المدير العام لـ”الإيسيسكو”، في البداية، كلمة تقديمية للندوة رحب فيها بالمحاضر الدكتور محمد العيسى، منوهاً بجهوده في حمل هموم الأمة الإسلامية وآمال أجيالها واستشراف الأفضل لمستقبلها، وترجمة ذلك خصوصاً من خلال مضامين “وثيقة مكة المكرمة”، مؤكداً على الشراكة الوثيقة التي تجمع بين “الإيسيسكو” ورابطة العالم الإسلامي.

وبدأ محمد بن عبد الكريم العيسى محاضرته باستعراض أبرز تجليات “وثيقة‎ مكة المكرمة” على واقع المجتمعات الإسلامية، مؤكداً أنها أظهرت موقف ‎الإسلام من التشارك الحضاري والتعايش الإنساني ومن الحريات، وما تمثله من مشروع حضاري للإسلام الإنساني.

وتطرق العيسى إلى ما أكدته “وثيقة ‎مكة المكرمة” من ضرورة احترام الآخر، وأهمية الحوار الديني والثقافي والتفاهم من أجل تعزيز التعايش، إضافة إلى تعزيزها مبدأ احترام سيادة الدول ودساتيرها وعدم التدخل في شؤونها إلا بطلب وإرادة الدولة، لافتاً إلى حرص الوثيقة على تنمية المجتمعات الإسلامية ومواجهة الفساد.

وتحدث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، عن تحمل مؤسسات التربية والتعليم مسؤولية تحصين المجتمعات الإسلامية -وفقا لوثيقة مكة- معرباً عن تطلعه إلى تفعيل منظمة “الإيسيسكو” لنصوص الوثيقة مع تلك المؤسسات.

كما نبه الأمين العام للرابطة إلى ترشيد “وثيقة مكة” العاطفة الدينية لدى الشباب وتوجيهها، وتحمل الأسرة والمؤسسات الرسمية مسؤولية ذلك، منبهاً إلى أن التطرف والإرهاب لا دين ولا زمن له وليس محسوباً على المسلمين فقط، سائلا الله أن يجعل الوثيقة مباركة نافعة ولوجه الله خالصة.

واختتمت المحاضرة بعدد من المداخلات التي حللت مضامين “وثيقة مكة المكرمة” ودورها في خدمة الرسالة الإسلامية وإيضاح حقائقها الناصعة وأهميتها للداخل الإسلامي في تفاعل مكوناته مع بعضها وتفاعلها مع خارجها، وفي اعتمادها مرجعية شاملة في مؤسساته الرسمية التعليمية والفكرية والثقافية والدينية، إضافة إلى أهميتها كذخيرة إسلامية عصرية أصيلة للمسلمين في البلدان غير الإسلامية في تعايشهم وتفاعلهم مع محيطهم.

وفي هذا الإطار أكد أحمد السنوني، الأمين العام المساعد للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، أن “وثيقة مكة المكرمة تمثل في بنودها وتوجهاتها ومبادئها الغنية والأصيلة مصدر إلهام على الصعيدين الفردي والجماعي باعتبارها وثيقة إنسانية في أهدافها وأبعادها الوظيفية”.

وأبرز خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، كاتب الدولة السابق في وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، “البعد التربوي لوثيقة مكة المكرمة”، مؤكدا أنها “صححت الكثير من المفاهيم، ورسخت العديد من القيم، وعملت على تنمية مهارات تدبير الاختلاف، وبالتالي يلزم إدراجها في المقررات والمناهج الدراسية في الدول الإسلامية أخذاً بالاعتبار أبعادها الكونية والدولية ومخاطبتها ليس فقط المسلمين، بل كل البشرية على اختلاف أديانها وثقافاتها”.

من جانبه، أوضح مصطفى الزباخ، مقرر أكاديمية المملكة المغربية، أن “الوثيقة بمثابة بوصلة يحتاج لها العالم الإسلامي اليوم والبشرية جمعاء في ظل الاضطرابات والصراعات الفكرية التي يشهدها العالم اليوم؛ كما أنها تسعى إلى تحرير العقل الإسلامي من سجون المفاهيم المضللة بهدف بناء فهم متجدد للإسلام”.

وقدم المحجوب بنسعيد، الباحث في علوم الاتصال والحوار الثقافي، الخبير المتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، عددا من المقترحات لتعزيز الصبغة الدولية لـ”وثيقة مكة المكرمة”، خاصة الجانب المتعلق بالحقوق المدنية والدينية والثقافية وبسن التشريعات التي تحد من الكراهية وتعزز قيم العيش المشترك، والتعريف بمضامين وتوجهات الوثيقة بين أوساط الجاليات والأقليات المسلمة في العالم.