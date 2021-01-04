"نساء البيجيدي" ينتفضن ضد "التجريح وغياب النقاش" باستقالات وانتقادات

بقيادة نسائية هذه المرة، يمضي سجال “رص الصفوف” داخل حزب العدالة والتنمية نحو مزيد من التأزم، حيث فتحت استقالات متوالية من التنظيم الباب أمام أخريات لإنهاء مشوار العلاقة مع الإسلاميين الذين يعيشون على وقع استئناف علاقات الرباط وتل أبيب.
ووجهت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين انتقادات حادة لضعف النقاش المواكب للتحولات الجارية داخل الحزب، تلتها النائبة السابقة اعتماد الزاهيدي، لتلتحق بهما يسرى ميموني، إحدى الأوجه المعروفة بطنجة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكل توقيع العثماني بخط اليد على عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، صدمة كبيرة في صفوف التنظيم الإسلامي، لكن قبل ذلك سجلت عديد من الأوجه المعروفة مطالب بفتح النقاش أمام القيادة والقواعد لتبيان اللبس ووضع حد للغموض الحاصل.
وتوارت العديد من الأوجه المعروفة داخل الحزب، خصوصا المحسوبة على تيار بنكيران، ومنها خالد الرحموني وعبد العزيز أفتاتي، لتنضم إليهم أوجه نسائية عبرت عن رفضها لما يجري داخل الحزب، كما استعادت مسلسل “تجريحات سابقة” تعرضت لها.
يسرى ميموني، المستقيلة حديثا من التنظيم، قالت إن انعدام وغياب النقاش هو السبب الرئيسي في الاستقالة؛ فرغم كونها ابنة الحزب منذ مراحل سنية مبكرة، فإن ذلك لم يشفع ذلك في تقبل انتقاداتها ووجهة نظرها في عديد من القضايا الوطنية والاقليمية.
وأضافت ميموني، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسلسل المضايقات انطلق منذ قضية الوزير مصطفى الرميد والضمان الاجتماعي، كما جرى رفض طلبها لتأسيس فرع للحزب بالخارج، وبعدها جاءت مسألة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
وأشارت المستقيلة من الحزب إلى أنها تشتغل في مجال المال والأعمال والدراسة بالخارج، وبالتالي لا يمكن أن تكن العداء لأي بلد، مبدية مساندتها من داخل “البيجيدي” لخطوة الملك محمد السادس باستئناف العلاقات مع إسرائيل مستقبلا.
وأكملت ميموني تصريحها قائلة إن “المشكل الكبير هو أن المشهد الداخلي كارثي ولا يمكن لمن هو معطوب الجوف أن يصلح الخارج، والدليل هو تقبل الأعضاء لرأي بنكيران في مسألة استئناف العلاقات وهجومهم بشكل حاد عليّ، رغم أن المواقف متقاربة”.
إرحلوا و لا داعي للضحك على الذقون. .المغرب أكبر منكم. ..لا قدرة لكم على تدبير الشأن العام لدولة. ..إرحلوا. ..ارحلوا
يجب منع هذا الحزب الانتهازي والخطير من السياسة لانه يتعارض مع مصالح البلاد
انشاء الله هذي بداية النهاية. الباجدية بلاستهم الحبس كيما كاطعها فيهم السيسي في مصر ماشي الحكومة
المرأة مكانها المطبخ و رعاية الأطفال .
الاحزاب تبحث عن مصالحها الشخصية اكثر من المصلحة العامة
حزب انتهت صلاحيته لامجال للتفكير في معاودة تصدر الانتخابات
نكَن واقعين حزب الاخوان او بنكران اتابعهم وتبيعات هم. العشيقات اشنو عطاو لوطن اشنو عطاو لمواطن المغربي الدي ساهم بشكل او اخر في فتح طريق لهم صعود لمنابع القرار لمواطن لمغربي داق مرارت هضم حقوق لبطاله الفقر الاجرام لنتحار لحريك زيادات لهمجيه في ثمن لغزوال ثمن كهرما طريف سيار ارتفاع اثمان جميع لمواد لغداذيه دقيق قطامي ثوابل زيوت زد الغش، في في الوزن وجوده لماود كذالك حليب جوده ما والغبره ثمنه مرتفع أين مقاطعين زد حذف لمقاصه تغير طريق هد الكم من ملاير الي جيوب الحزب الدي دعي انه إسلامي نحن مع أي شي يهم الوطن والصحرا المغربيه نحن مع قرارات ملك المغرب طول الله عمره وحفظه… ام حزب لبجدي خطته انثقام من الشعب المغربي وتزكيه اتابعهم وعيشقاتهم بالوظائف وتعيينات ومناصب الدي حتلوه طيله تحكمه في 10سنوات اصبحو من اغنيا ومن اثريا ومن أعيان الوطن في ضرف وجيز اصبحو يملكو عقارات فيلات افخم سيارات مداريس ومصحات خصوصيه. استغلو عزوف الشعب المغربي عن عدم ذهاب لصناديق لقتراع َتبورود عل شعب بعد تسحين المواطن بتحريض عل لمقاطعه بعد تكوين خليه وجيوش الكترونيه ومساعدة. معلمات ومعلمين ينتمون لفصال بنكران اخطر
ياك عاد العثماني كيحتكم لابن تيمية.
واش نسيتو يا العيالات ما جاء في كتب التراث بخصوص المرأة.
ارجعن لصحيح البخاري.
راه نتوما للي بان ليا ما فهمتو والو حتى بنكيران كال بللي المرأة مجرد ديكور في المنزل.
هذا هو المشكل انه مشكل عقلية حزبية ترتكز على الشخص وقوله بحسب نفوذه ومركزه في الحزب وهيمنته داخل الحزب. هذه السيدة مناضلة في حزبهم وقالت نفس الراي الذي قاله بنكيران فرفض رايها وتقبلوا راي بنكيران تناقض كبير……مع الاسف
قمة النفاق يضربون عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين أما العتماني قام بواجبه الوطني هل هؤلاء مسلمون أكثر من توركيا وفلسطين والأردن ومصر والسودان وموريتانيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومسلمون بآسيا وأوروبا والقارة الأمريكية التي يوجد بها خمسة وأربعون مليون مسلم ،هؤلاء كلهم لهم علاقات مع إسرائيل واسألوا محمود عباس يا منافقين أو اتركوا حزبكم واذهبوا حاربوا في إسرائيل لتعودوا جثت هامدة، قمة النفاق والمواطنة واكل أموال المغاربة في الكلام الفارغ، وهؤلاء الشعب يعرف أسرارهم ويتتظاهرون بالدين ،الإسلام أن تكون سلميا ليس فظ القلب لو الأولين فعلوا مثلكم ما وجد في العالم مليار ومئتان وخمسين مليون مسلم
جمال أبو غيدا في رواية: «تلاع الريح»: الماضي إله الدم والثأر مُلتهما الحاضر والمستقبل
مُصوِّرا خروج تلاع الريح من نير السيطرة التركية وتحررها على يد «الأصدقاء البريطانيين».
خالد الحروب
اقتربت الإنتخابات,و أحسوا بإقتراب نهاية حكمهم,كل واحد دبا إبدل الون و الحزب, ربما يحضى بحض اوفر, اسوء شيء تستغل الدين و مكانته في قلوب المغاربة للوصول للسلطة, لقضاء مصالحكم و الإغتناء على حساب المغاربة
حزب متخلف اعادنا الى الوراء ولم نرى منه الا السواد والظلمات ,يجب على المغاربة ان يرموا بهذا الحزب المتخلف الى مزبلت التاريخ
حزب إسلامي ويا أسفاه
يقول تعالى في سورة الأحزاب (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)
نساء حزب العدالة والتنمية ومناظلات في الحزب وأي حزب
(ألا إن حزب الله هم المفلحون)
المرأة شرف لها أن تجلس في بيتها وأن تطيع زوجها إن كانت متزوجة وأن تبتعد على هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان.
ولكن للأسف الشديد حزب العدالة والتنمية أسس على جرف هار،وسينهار بأصحابه في نار جهنم والعياذ بالله،
اختلاط نساء ورجال،مناظلات في الحزب،أين شرع الله من هذا.
يلهثون وراء الكراسي لملء جيوبهم و عمل مشاريع و ووووو. .. و توظيف بعضهم و أهلهم المواطن لا محل له
دينامو حزب العدالة والتنمية هو نساؤه لما يقدمونهن من تضحيات ذاخل الجمعيات وفي تأطير النساء المغربيات خلال الإنتخابات وقبلها في عبودية تامة لأزواجهن الملتحيين الذين يعددون النساء كلما تاحت لهم الفرصة لتصبح تلك القنديلات مجرد لعبة في أيادي تجار الدين الذين لا يستشارون معهم في أي شىء إلا “تقطيع الضباط” من أجل أزواجهن . حان الوقت لتلك النساء الضحيات لتفيق من سباتها عوض أن تبلع كل ما قدمت لهم من طرف حزبهم كالتطبيع مثلا. هيهات هيهات. الصدمة كانت صعيبة.. الصدمة…
اجد هذا الرسام الكاريكاتوري عجيبا في كل ما يرسمه. والحقيقة انه رسم ” اللمبة ” التي ترمز الى حزب العدالة والتنمية بكثير من الواقعية.انها فعلا ” تشخشخت ” بمنعنى انها تكسرت. وفي واقع الامر شعار جعل من ” لمبة ” قديمة الطراز انتهى العمل بها منذ اكثر من 50 سنة . حتى في البوادي لا وجود لها هو شعار يعكس الحقيقة التي يعيشها المجتمع المغربي .مجتمع كذلك ” مشخشخ ” ان صح القول.اتحدث عن الفئة المتوسطة وما دون ذلك اما الباقي فهم يعيشون في مغرب آخر . لان المغرب فيه كل شيء.الرفاهية اللامنتهية…والفقر اللامنتهي.
كلام ميموني معقول و لا لبس فيه …الولاء للوطن أولا …. والحزب ثانيا اذا كنت مسؤولا في الحكومة وان لم تكن فهذاك شأن داخلي للحزب…قرر كيف بغيتي طبع ولا ما طبعش الحزب يتحمل المسؤولية ولكن الحكومة ليس لكم الحق في معارضة قراراتها والموقع رئيسها وقراراته تحسب على الحومة … ولكن المكل……..خ تيبقى ديما مكال……..خ…