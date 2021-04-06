نساء ورجال التعليم يضربون عن العمل بسطات

في وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام أمام مقر مديرية التعليم بسطات، التأم الاثنين أطر هيئة الإدارة التربوية المنتميين للتنسيق الثلاثي، المكون من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية للنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال ومديري الدراسات بالمغرب، إلى جانب المنضوين تحت لواء التنسيق النقابي الثلاثي، المتمثل في الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

مصطفى العكري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بسطات، قال في تصريح لهسبريس إن “الشغيلة التعليمية تخوض اليوم بمختلف فئاتها إضرابا عاما، تنفيذا لقرار التنسيق الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم إ.م.ش، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية (إ.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)”.

وأوضح العكري أن الدعوة إلى الإضراب من قبل التنسيق النقابي الثلاثي، “تأتي في إطار المساندة لجميع الفئات التي تخوض وقفات واعتصامات على الصعيد الوطني، أمام الوزارة أو على المستوى الجهوي أمام الأكاديميات، فضلا على مستوى المديريات الإقليمية، للتأكيد على صون كرامة نساء ورجال التعليم”.

وطالب بـ”تنزيل الاتفاقات المبرمة، وفتح حوار مثمر بشأن الملفات العالقة، مع ضرورة تسوية مجموعة من الملفات التي تزيد عن 25 ملفا، على رأسها إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، وإخراج المرسومين بالنسبة لأطر الإدارة التربوية”.

وأكد المتحدث لهسبريس ضرورة “إنصاف جميع الفئات المقصية من خارج السلم، وذلك بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاق 19 أبريل 2011″، معتبرا تنفيذ الاتفاقات حلا عادلا وإنصافا للشغيلة التعليمية، مع تسوية جميع الملفات العالقة لهيئة التقنيين والدكاترة والمستشارين في التوجيه والتخطيط وباقي الفئات المتضررة، إنجاحا للإصلاحات وضمانا لجودة المدرسة العمومية.

وفي السياق ذاته، عبر التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية، من خلال بيان توصلت به هسبريس، عن صيغ نضالية تصعيدية، تتضمن الشطر الثاني من الاحتجاج الخاص بشهر أبريل وما تبقى من الموسم الدراسي، تحت شعار “اللا عودة إلى غاية تحقيق المطالب”.

ويشمل البرنامج اعتصامات بالمديريات الإقليمية أيام 1 و5 و8 و15 أبريل الجاري، واعتصاما جهويا يوم 29 من الشهر ذاته، مع المشاركة في الإضراب الوطني الذي ستدعو إليه النقابات الأكثر تمثيلية خلال هذا الشهر، في انتظار تسطير برنامج آخر أكثر تصعيدا سيعلن عن فقراته في نهاية أبريل.