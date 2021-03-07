نسبة ملء السدود المغربية تصل 50 في المائة

نسبة ملء السدود المغربية تصل 50 في المائة
صورة: و.م.ع
الأحد 7 مارس 2021 - 09:19

بلغت حقينات السدود الرئيسية للمملكة ما يناهز 8,04 مليارات متر مكعب، مسجلة بذلك معدل ملء يقدر بـ 50 في المائة، وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للماء، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وحسب الوضعية اليومية لأهم السدود الكبرى للمملكة الصادرة عن المديرية العامة للماء، فقد بلغت حقينة السدود، خلال في الفترة نفسها من السنة السابقة، ما يناهز 7,38 مليار متر مكعب، أي معدل ملء يقدر بـ47,4 في المائة.

وقد سجل سد الوحدة أهم حقينة بـ2,79 مليار متر مكعب، وبمعدل ملء يقدر بـ 79,4 في المائة، مقابل 58,2 في المائة السنة الماضية.

ويحتل سد إدريس الأول المرتبة الثانية بحقينة 822,1 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء يقدر بـ 72,8 في المائة مقابل 81,2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة (916,7 مليون متر مكعب).

وبمعدل ملء يقدر بـ100 بالمائة، يتبوأ سد واد المخازن المركز الثالث بفضل حقينة تناهز 672,9 مليون متر مكعب.

السدود المديرية العامة للماء متر مكعب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

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