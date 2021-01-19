نسخة كهربائية من "ستروين Berlingo"

أعلنت شركة ستروين عن طرح نسخة كهربائية من سيارتها Berlingo الخدمية في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة e-Berlingo تعتمد على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تبلغ 130 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 50 كيلوات ساعة تتيح للسيارة بلوغ مدى سير يصل إلى 275 كلم.

وتصل سعة الحمولة في النسخة e-Berlingo الكهربائية إلى 4.4 متر مكعب.

ولم تفصح ستروين بعد عن أسعار النسخة e-Berlingo الكهربائية، التي ستتوفر بطولين.