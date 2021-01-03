نشاط عصابة يقود 5 أشخاص إلى سجن ورزازات

قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات، الأحد، إحالة خمسة أشخاص على السجن المحلي بورزازات، لمواصلة التحقيق معهما في قضية تتعلق بالهجوم الليلي على منجم الذهب بمنطقة إكنيون بإقليم تنغير.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها قد أحالت، صباح الأحد، على قاضي التحقيق الموقوفين الخمسة من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية، والهجوم الليلي على ملك خاص، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ومحاولة السرقة”، ملتمسة منه متابعتهم في حالة اعتقال، لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

وكشف مصدر مطلع، في تصريح لهسبريس، أن قاضي التحقيق استجابة لملتمس النيابة العامة بخصوص متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، لقوة الدلائل التي تورطهم واعترافاتهم التلقائية أمام الضابطة القضائية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تطول جلسات التحقيق مع المعنيين نظرا لخطورة الأفعال وتعدد المتورطين، بتعبيره.

وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، قد انتقلت إلى جماعة تمدا نومرصيد بإقليم أزيلال، حيث جرى الاستماع لعائلة أحد الأشخاص الذي توفي نتيجة تعرضه لحروق خطيرة بـ”الحمض”، أثناء مهاجمتهم ليلا منجم الذهب بالمنطقة سالفة الذكر.

وبأمر من النيابة العامة ذاتها، جرى إخراج جثة الضحية من القبر بعد أسبوعين من دفنها، وتوجيهها إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية؛ فيما جرى تحديد هوية الأشخاص المشاركين في عملية الهجوم الليلي على المنجم، موزعين على إقليمي تنغير وأزيلال.