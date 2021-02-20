نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بالمغرب

نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بالمغرب
صورة: و.م.ع
السبت 20 فبراير 2021 - 12:18

أوردت نشرة إنذارية خاصة لمديرية الأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق وأقاليم المملكة ستشهد يومي الأحد والاثنين أمطارا قوية وأحيانا رعدية (ما بين 30 و50 ملم)، وهبات رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم/س)، وتساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500 م (من 10 إلى 40 سم).

وأفادت النشرة، ذات مستوى اليقطة البرتقالي، بأن هذه الأمطار القوية ستهم العديد من مناطق البلاد، منها أزيلال، وإنزكان أيت ملول، والدار البيضاء، والرباط، والصخيرات تمارة، وسلا، والقنيطرة، وبني ملال، وتارودانت، ووزان، وشيشاوة..

ووفق ذات المصدر، فإنه من المحتمل أن تصاحب الزخات المطرية تساقطات حبات البرَد وهبوب رياح قوية.

أمطار قوية تساقطات ثلجية

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‫تعليقات الزوار

4
  • نزار
    السبت 20 فبراير 2021 - 12:24

    الله يعطيها لنا قد النفع آمين .الحيطة والحذر على الطرقات

    35
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  • مواطن من الدارالبيضاء
    السبت 20 فبراير 2021 - 12:25

    إن شاء الله ستكون امطار خير وامتحانا اخر للبنية التحتية وكذلك تجربة لسقف للحافلات الجديدة التي دشنت في الدارالبيضاء لتجنب ما كان يقع مع الحافلات السابقة التي كنت سقوفها تتقاطر على الركاب كلما هطلت الأمطار..

    24
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  • عز الدين الإفريقي
    السبت 20 فبراير 2021 - 12:34

    اللهم صيبا نافعا غير ضار…الفلاحة محتاجة للشتاء في الظرف الحالي ..جات فوقتها…الحمد لله والشكر لله على كل حال وفي جميع الأحوال ☘

    27
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  • benkhaledy**
    السبت 20 فبراير 2021 - 13:04

    صيبا نافعا ان شاء الله اللهم اجعلها غيث خير ومزيدا من الحيطة والحدر

    5
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