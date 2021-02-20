نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بالمغرب

أوردت نشرة إنذارية خاصة لمديرية الأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق وأقاليم المملكة ستشهد يومي الأحد والاثنين أمطارا قوية وأحيانا رعدية (ما بين 30 و50 ملم)، وهبات رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم/س)، وتساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500 م (من 10 إلى 40 سم).

وأفادت النشرة، ذات مستوى اليقطة البرتقالي، بأن هذه الأمطار القوية ستهم العديد من مناطق البلاد، منها أزيلال، وإنزكان أيت ملول، والدار البيضاء، والرباط، والصخيرات تمارة، وسلا، والقنيطرة، وبني ملال، وتارودانت، ووزان، وشيشاوة..

ووفق ذات المصدر، فإنه من المحتمل أن تصاحب الزخات المطرية تساقطات حبات البرَد وهبوب رياح قوية.