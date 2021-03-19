نشرة إنذارية: زخات قوية وتساقطات ثلجية‎ بالمغرب

أوردت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية توقعات بنزول زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد في عدد من أقاليم المملكة.

ووفق نشرة إنذارية خاصة من المستوى البرتقالي، فإن زخات رعدية قوية ستهم اليوم مناطق شفشاون، والمضيق، والفنيدق، وتطوان، والحسيمة، وفحص أنجرة، والعرائش، ووزان، وطنجة، وأصيلة، والناظور، والدريوش.

وتبعا للمصدر عينه، تهم زخات رعدية معتدلة اليوم الجمعة مناطق الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وميدلت، والحاجب، ومكناس، وصفرو، وتازة، والرئيدية، وفاس.

ويوم غد السبت بحول الله، تهم الزخات المعتدلة مناطق: سيدي سليمان، وبرشيد، والدار البيضاء، والقنيطرة، والمحمدية، والرباط، وسلا، والصخيرات.

وأما الثلوج فتهم مناطق الحوز، والحسيمة، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، وشفشاون، وإفران، وخنيفرة، وميدلت، وصفرو، وتازة، من يوم الجمعة إلى غاية الأحد المقبل.