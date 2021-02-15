نشر "فيديو جريمة وهمية" يورط شخصين بفاس

نشر "فيديو جريمة وهمية" يورط شخصين بفاس
صورة: هسبريس
الإثنين 15 فبراير 2021 - 21:22

أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين قادوس بندباب بمدينة فاس، على النيابة العامة المختصة، شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، كانا قد ظهرا في شريط تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن محتوى عنيفا يمس بالشعور بالأمن ويهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد كانت مصالح ولاية أمن فاس تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط يظهر فيه المشتبه فيهما وهما يتظاهران بارتكاب سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بتصوير أفعال إجرامية وهمية، وأن المعنيين وثقا هذا المحتوى الزائف من أجل عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل عائدات مالية على المشاهدات المسجلة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في تصوير هذه الجرائم الوهمية التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.

الأمن جريمة وهمية فاس فيديو

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‫تعليقات الزوار

3
  • القنيطرة
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 21:28

    سوخنية الراس ترجع بالبرودة .

    6
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  • حتى قواد ما يقد يدوي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 21:46

    صنعتو ضحية جريمة دولية كاملة الاركان و كولشي تايتفرج دابا ناض عليك القانون

    -5
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  • حسن
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 21:57

    ما بقا لهم غير إعييبوا فروتيني اليومي.شوفوا روتيني الدقيقي كيف داير ديال بصح.قال لروتيني اليومي ما كاتعرفوا والوا في جلب العائدات المالية على اليوتيوب

    -2
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