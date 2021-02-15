نشر "فيديو جريمة وهمية" يورط شخصين بفاس

أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين قادوس بندباب بمدينة فاس، على النيابة العامة المختصة، شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، كانا قد ظهرا في شريط تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن محتوى عنيفا يمس بالشعور بالأمن ويهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد كانت مصالح ولاية أمن فاس تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط يظهر فيه المشتبه فيهما وهما يتظاهران بارتكاب سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بتصوير أفعال إجرامية وهمية، وأن المعنيين وثقا هذا المحتوى الزائف من أجل عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل عائدات مالية على المشاهدات المسجلة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في تصوير هذه الجرائم الوهمية التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.