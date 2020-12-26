نشطاء مغاربة يرفضون "توزيع الكسكس" على بلدان شمال إفريقيا

بعد تسجيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الكسكس ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي باسم أربع دول مغاربية، هي المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس، أطلق نشطاء مغاربة عريضة بهدف صيانة التراث المغربي.
وأكد أصحاب العريضة الإلكترونية، التي تروم جمع 1500 توقيع، وجرى توقيعها إلى حدود الساعة من طرف 1213 شخصا، أنهم يرفضون “توزيع” الكسكس المغربي على بلدان شمال إفريقيا، وهو ما عبروا عنه بعبارة: “لا للتعميم الأحمق لثقافة شمال إفريقيا. نعم لتعزيز الثقافة المغربية على المستوى الدولي!”.
وكانت الدول المغاربية المذكورة تقدمت بطلب مشترك لتسجيل الكسكس ضمن التراث العالمي لـ”اليونسكو”، وهو ما استجابت له الأخيرة يوم 16 دجنبر الماضي، ليصير الطبق الشهير الذي لا تخلو منه أغلب الموائد المغربية في وجبة غذاء يوم الجمعة حاملا “الجنسية” المغاربية وليس المغربية كما كان يتمنى المغاربة.
واعتبرت العريضة الموسومة بشعار “#لنحمي_التراث_المغربي” أن الترشح المشترك بين الدول المغاربية الأربع “يشوّه ثراء فن الطهي لدينا”، مشيرة إلى أن الخصوصية المغربية للكسكس، وكذلك الأصناف الإقليمية لهذا الطبق التقليدي، “تستحق التسجيل الفردي لدى اليونسكو”.
وشمل إدراج الكسكس في قائمة التراث العالمي لـ”اليونسكو” المهارات والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاجه وتحضيره، من لحظة زراعة الحبوب إلى طحنها وطهيها، وكذلك الممارسات المتعلقة بظروف تصنيعه واستهلاكه في مجتمعات الدول المغاربية الأربع.
وعبر الموقعون على العريضة عن معارضتهم ما أسموه “تقاسم تراث المغرب مع المنطقة المغاربية”، منبهين إلى أن “هذا الإهمال يفتح الباب أمام الاستيلاء الثقافي للدول المجاورة، ويضعف التراث الحضاري المغربي”.
ودعا النشطاء أنفسهم وزارة الثقافة إلى “مزيد من الانخراط في حماية تراثنا، وهو جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية”، معتبرين أن “الثقافة المغربية تتعرض للخطر على الساحة الدولية”، وأنهم “مستعدون لدعم المبادرات المستقبلية للوزارة إذا تم الدفاع عن تراثنا وتقييمه”.
وتهدف العريضة، كما يقول أصحابها، بشكل أوسع إلى حماية وتعزيز التراث المغربي ككل، من عمارة وحرف يدوية وتطريز وفن الطهي والأحداث والأغاني والرقصات، معتبرة أن هذه المكونات كلها من التراث الثقافي المغربي، “الذي يتعين الحفاظ عليه في اليونسكو نيابة عن المغرب”.
ما إن قرأت عنوان المقال أول ما جا ف بالي المثل المغربي المأثور : شاط الخير على زعير….و الله المستعان
طبق الكسكس هو طبق شمال اقريقيا انه طبق الامازيغ في المغرب و الجزائر و ليبيا و تونس و موريطانيا….
يعرف بالعالم على أنه الكسكس المغربي فكيف أصبح مغاربي يا ترى؟
كآمازيغي مغربي لا اعرف لم تم اقصاء مالطاMalta من ضمن لائحة دول الكسكس؟؟؟
علما ان الكسكس Kusksu هو الأكلة الشعبية الأولة في الجزيرة.
الكسكس اكلة امازيغية قديمة قدم الحضارة الامازيغية لدللك فهو شمال افريقي
السرقة عين بين الكسكس من التراث المغربي الاصيل و انهى الكلام
أين يمكن إيجاد هذه العريضة لمن يريد توقيعها؟ فعلا ينبغي حماية التراث المغربي وصيانته.
في الحقيقة الكسكس مغربي وليس مغاربي لنكن صرحا ء ولكن لا ضير ادا ادخلنا اخواننا معنا رغم ان الجزاير تكيد لنا الكيد في صحراءنا
عجبا .الاخوة بين الشعوب يجب ان تستمر مهما اختلفت القيادات السياسية للبلدان المغاربية .الثقافي يجب ان يوحد الشعوب لا يفرقها …اذن هذا التراث المشترك شيء جميل للشعوب المغاربية لا ننساق مع عناصر التفرقة التي فرضت على الشعوب
سبب شهرة طبق سكسو في العالم هو المغرب ولا علاقة لبقية البلدان في هذا الأمر. .. الجزائر ليست بلد سياحي و تونس تدعي أنها عربية و كذلك موريتانيا. . فقط المغرب هو من يتواجد فيه أكبر نسبة من المحافظين على التقاليد الأمازيغية على رأسها سكسو و نحن الشعب المغاربي الوحيد الذي يطبخ هذه الوجبة كل يوم جمعة في جميع المنازل و العائلات
وماذا سيحصل إذا تشارك الدول الأربعة في الكسكس!. مع العلم أن الدول المجاورة عندهم كذلك وصفات للكسكس خاصة بهم.
ماشي هذا هو المشكل اليوم، المشكل الحقيقي في هذه الوقت العصيبة هو كاينين الناس معندهوم ماياكلو لا الكسكس لا غير الكسكس !
في بعض مناطق المغرب الناس يسمون الكسكس طْعام .وهذه التسمية بدأت تنقص شيئا ما بسبب التأثير الفاعل للأعلام وبرامج الطبخ .
الامور بعواقبها
تسجيل هذا الثرات المغربي باسم اربع بلدان فيه ارهاص مستقبلي يدل على توحد هذه البلدان في بلد واحد يسمى المغرب الكبير
فلا داعي للتعصب الاعمى والشوفينية الانانية.
المغرب الكبير كان بلدا واحد تحت حكم المغاربة المرابطين او الموحدين او المرينيين.
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
اخشى ان تكون هذه الدعوة من أولئك النشطاء رد فعل على محاولة المغرب الاوسط تسجيل فن الراي باسمه وحده وهذه شوفينة ايضا يلام عليها سكان المغرب الاوسط الذي كان مغربيا قبل قدوم الاتراك والفرنسيين المنطقية المغربية
فلنتوحد
يقول الشاعر :
يكافئ شاعر وينحل سارق…
وكل كتاب عند ربك ناطق
والمعنى السارق يبقى عند الله سارق
على أساس هو إختراع وغادي يزيد بالبلاد القدام.
الطنز العكري هذا.
الكسكس مغربي فقط ، و كلمة كسكس لا تعرف في الجزائر بل يطلق عليه اسم الطْعام مثل منطقة المغرب الشرقي و ليس الكسكس ، في تونس نفس الشيئ !
الكسكس المغربي من ناحية الدوق و التحضير لا علاقة
الكسكس المغربي الدكالي ، الفاسي ، و الشمالي ، لا علاقة ، مثل لحريرة التي هي خاصية مغربية فقط ،
اما في الجزائر هي الشُوربة ( الشعرية)
الكسكس مغربي فقط !
انتهى الكلام !
إنها قمة الجهل والتخلف أن ينتفض الناس البلداء من أجل أكلة شعبية، وكأنهم مختلفون حول من وضع معادلة التفجير النووي!! فما العيب في أن يشاركنا أهل الجزائر وتونس وليبيا أكلة الكسكس؟ وكأنهم دخلوا إلى بيوتكم وأكلوا لكم أرزاقكم! فعلا عندما يكون العقل ناقصا وفارغا من المحتوى فانتظر أن ينطق السفهاء بكلام تافه يرفضه كل ذي عقل سليم، وسأعطي لهؤلاء مثالا عن خبز تانورت الذي تتغنون به كألذ خبز في المغرب على الإطلاق، أوليس أصله من بلاد الشام واسمه هناك خبز التنور ومنه انتشر نحو باقي بلاد المعمور؟ إذن فلنتوقف عن عجن خبز تانورت لأنه ليس من اختراعنا ولندعه لأهل الشام بحكم براءة الاختراع!
انتم مرضى و تطبيعكم مع الصهاينة زادكم مرضا.
حاولوا ان تقفوا وقفة تأمل ان كان لكم ضمير
ترشيح مشترك يعني ثقافة وارث مشترك ولا اظن ان وزارة الثقافة المغربية تغيب عنعها خصوصية الكسكس المغربي .على اي حال الاكل ثقافة لا يمكن احتكارها . اكلة البايلة (البقية) الاسبانية مشهورة عالميا لكن في كل اقليم تحضر بطريقة مختلفة والتنوع يزيد من الغنى ولا يضعفه
اتفق العرب ألا يتفقوا وا حسرتاااه سكان العالم يتسابقون من أجل صناعة لقاح و من يصل اولا و حنا باقي كندبزو على الكسكس لمن أصله؟؟ لقد فرقونا و فتتونا و مازالوا سيفعلوا، سيقسمون الجزائر قريبا و هذا شيء لا يفرح بل مخزي أن يفعل الصهاينة ما يفعلوه و نحن نتفرج،، قوتنا كمسلمين في إتحادنا لا تفرقتنا ضد الماسونية الصهيونية
الناس تيسجلو لقاح كورونا ، او اختراعات و اكتشافات علمية تنفع البشرية .. والمغرب !؟
الكسكس المغربي !!
و بعدها البيض بالخليع و الكرداس و الحريرة ..
شوية و نفتحو شي سناك ف “اليونيسكو”
فعلا..الكسكس الحقيقي مغربي في الاعداد و التحضير و غنى المواد ثم الذوق الرفيع…
لا بأس في ذلك بعدما وزير الصناعة عندهم دشن معملا لفراقيش الدجاج فالغالب الله بقاليهم عابلادنا
صحيح، سيسرقون كل المكونات الثقافية المغربية بحجة التقليد المغاربي
وما يضر اذا كان هذا الطبق مشترك بين دول شمال غرب افريقيا ؟
شعوب المغرب الكبير المشترك بينهم اكثر بكثير من الفوارق التي وضعها المستعمر الغاشم. الناظر العادي الى سكان المغرب و الجزائر و موريطانيا وتونس وليبيا سيلاحظ انه امام لغة واحدة ودين واحد وتقاليد و عادات متشابهة للغاية . ارجو الله سبحانه وتعالى ان يمد في عمري حتى اتجول في بلدان المغرب العربي ببطاقة التعريف.
الكسكس ليس ثقافة شمال افريقيا بل هو ثقافة البحر الابيض المتوسط .
في الحقيقة ان المغرب هو مغرب كبير يشمل كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الذي كان يمتد الى حدود السنغال. ولم تكن هناك حدود بين هذه البلدان كان لغتهم هي الامازيغية وعاداتهم وتقاليدهم متشابهة
لكنهم تعرضوا لعدة غزوات اخرها الغزو التركي الذي استوطن الجزائر .
ويمكن اعتبار طبق الكسكس كطبق مغاربي امازيغي.
من الطبيعي أن يكون الكسكس مغاربي فإذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن الكسكس أمازيغي والأمازيغ هم سكان شمال أفريقيا التي كانت أمازيغية قبل مجيء العرب ونفس الشئ بالنسبة للطاجين هذا أكيد
انظروا فقط لطريقة كل بلد في طبخ الكسكس وستعرفون من هو صاحب العلامة. عندها ستتأكدون انه مغربي قح.اما الباقي فهو قلدوه فخربقوه.
هؤلاء الدول التي حشرت انفها في الثرات المغربي الاصيل ” الكسكس” و بالاخص الجارة الشرقية , عليها ان تعلم ان المرأة المغربية هي التي يرجع لها الفضل بعد الله سبحانه في وصولهم الى التتويج المشترك رغم ان البعض لايستحق ذلك التتويج نظرا لحقده الدفين اتجاه المغرب و المغاربة و ما زال يريد نهب ما تبقى من اصالتنا العريقة مثل القفطان و الجلابة الاصيلة . و على المسؤولين على هذا القطاع الحيوي و الثمين ان يتدخلوا بحزم و منع كل من يريد الركوب على الموجة و يحشر انفه فيما ليس له حق فيه و اعتبار التراث المغربي هو تراث مغاربي كلا.ثم كلا ..
الكسكس وبكل موضوعية طبق امازيغي مشترك بين شعوب تامازغا الحالية وهو دليل على وحدتها التي يجب ان يعمل الجميع على بعثها لصالح شعبها الموحد الذي فرق التدخل الاجنبي شمله وما زال يفعل
الله يحفظ المغاربة اصيبو بااجنون . المغرب بحدوده الحالية لم يكن في التاريخ . الكسكس و القفطان و الموسيقى الاندلسبة كلها تراث مشترك و من ينكر ذلك ليس سوى متعصب يحركه كرهه للجزائر الشقيقة. الكسكس طبق امازيغي و هو موجود في كل دول شمال افريقيا من المغرب الى ليبيا . كره بعض المغاربة دفعهم لادعاء ان الاسرائليين اخوة لهم فما بالك بالكسكس ههه
الحقيقة هذه بداية الوحدة المغاربية بنكهة كسكسية و إلى الأمام يا شمال افريقية.
الجزائر ليس لها تاريخ و تريد اخد كل ما هو مغربي و نسبه لها، لهدا يجب ان نمنع هدا الامر.
الكسكس او اكساس بالامازيغية طبق لسكان تامازغا قبل وجود دول شمال افريقيا متفرقة
الناس اتقدم في البحث العلمي وتصنع الآلات والعتاد وانتم صنعو قسرية كسكسو هههههه
إيلا خليتو ليهم هذا الطبق غدا نسمعو بلي التبوريدة مغاربية وعقل. على هذ التعليق تركيا دابزت مع واحد الدولة غير على ود واحد الحلو كيديروه بغات تنسبو ليها نقول لا لسرقة ثقافة المغرب
في أي مطعم أو فندق عالمي تقدم لائحة الطعام و هي تتضمن الكسكس المغربي، الحريرة المغربية ، الشاي المغربي…. حلويات مغربية، كما أن القفطان المغربي و الجلباب و الطربوش المغربي وصلوا للعالمية بفضل مجهودات المغاربة فقط و لا دور لدولة عمرها ستين سنة بهذا النجاح، و على سبيل المثال فن الراي معروف أنه جزائري علما أن المنطقة الشرقية بالمغرب معروفة هي أيضا بهذا الفن، لكن لم نسمع أن المغاربة يطالبون بتسمية الراي بالفن المغاربي، مادام فنانون جزائريون أوصلوا هذا الفن للعالمية فلنصفق لهم بصحتهم ، فالجزائريون المنافقون على أنفسهم يتكاسلون و ينتظرون جني ثمار كفاح الآخرين للتعريف بثقافتهم، الثقافة المغربية حاضرة عالميا على كل المستويات فليسوق الجزائريون لثقافتهم و ليسموا كسكسهم كسكس جزائري و ليفربول ذلك على المطاعم، لم أسمع يوما عن كسكس جزائري أو شاي جزائري أو قفطان جزائري ، دابا شوية نسمعوهم كيقولوا قفطان شمال إفريقيا شاي شمال إفريقيا ، الصحراء مغربية و كل شعب يخدم على راسو
ماذا فعلنا لحماية الطفولة من الاغتصاب، النساء من العنف و التحرش، الاقتصاد من الفساد، الوعي من التطبيع، الثروات من التهريب، الانتخابات من المال الحرام، الشباب من البطالة و الضياع و المخدرات و قوارب الموت، الجامعة من التحرش و الزبونية، الامتحانات من الغش، المجتمع من الرشوة، الذاكرة و التاريخ من الضياع و التزوير، الإعلام من الرداءة و الذات من الشوفينية الفارغة؟ ماذا فعلنا لحماية كل شيئ جميل فينا من الأنانية و النفاق! هل نعلم أصل الكسكس؟ مثلنا جميعا، قد يكون بابليا، فينيقيا، بيزطنيا، رومانيا، قوطيا، إفريقيا، عربيا أو أمازيغيا صرفا! سبع خضاري يعني جذور ثقافية متعددة! هو رمزنا الطبخي الأصيل و لا بأس أن يكون للجميع! ما أغبى هذا الزمان! زمان الذكاء الاصطناعي و الغباء الإنساني! النبوغ المغربي انقلب لتكلاخ في أفواه و عقول البعض! الصين أصبحت معمل العالم! نحن نريد أن نصبح مَكَبَّا للتكلاخ و الكلاخيين! لم نعد نقرأ بوكماخ!
الكسكس معروف في المغرب قبل أن ترى الدول المغاربية الأخرى النور ، أي قبل أن توجد كدول. الكل يعرف متى تأسست الدول المغاربية ، الجزائر مثلا خلقتها فرنسا ولم تكن موجودة كدولة مستقلة قبل 1962. وكذلك تونس التي كانت قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية مقاطعة تابعة لهذه الإمبراطورية على غرار الجزائر. أما موريطانيا فالكل يعرف متى وكيف خرجت للوجود. ” إذن منين جاهم سكسو؟” .
من رأيي أن يكون طبق الكسكس مشاعا بين دول المغرب الكبير وذلك هدية من المغرب وهو غني عن التعريف بكرم ضيافته وأصالته وسيترفع عن تفاهات النظام الجزائري ، المغرب الآن ناضج ويتحول إلى دولة صناعية وهو الآن ينشئ مختبرات ويقطع أشواطا في البحث العلمي ويطور الزراعة والصناعة ويكون خبراء إقتصاد وله عدة برائات إختراع وتجاوز الكسكس والبيصارة والكرنتيكا ، المراهقة السياسية تركها للعسكر الحركي ليصنع ألبسة ذاخلية وردية للجيش.
أكثر الكتب مبيعا في العالم العربي هي كتب الطبخ وكتب تفسير الأحلام دليل على أننا أمة شغلنا الأكل والنوم !
الكسكس أمازيغي
بما انا الامازيغ في المغرب والجزائر وفي تونس وفي ليبيا وادا الكسكس لسكان شمال افريقيا.
Le couscous est d’origine amazigh.
Afrique du Nord est amazigh donc le couscous est Algerien. Marocain . Tunisien et Libyen.
C’est la vérité historique
و غير ذوقوهم!!!!
عريضة لجمع توقيعات من اجل عدم ابتسام…..
خلال هذا الاغلاق الذي شمل المطاعم و حد من توقيت عمل المقاهي…كم من نادل و طاهي و امرأة تنظيف تم توقيفها تحت ذريعة نقص المداخيل و ..
الا يستحق هكذا موضوع عرائض؟
تم الغاء العديد من الحجوزات في الفنادق و وكالات كراء السيارات!!
تم قلب الوضع رأسا على عقب خلال يومين بقرار تحت ذريعة توصيات المجلس العلمي دون التواصل مع شعب بكامله.
نعم باركا علينا غير الكسكس[email protected]
و ملي تساليو من هاذ العريضة شوفو شي فنانة ديال البوز!!!
تفاهة في تفاهة.
تفاهة فكرة تسجيل الكسكس
تفاهة فكر هؤلاء الذين يدافعون عن الكسكس على أنه مغربي فقط.
وصلنا إلى قاع الانبطاح و الانحطاط الفكري للأسف.
في يوم ما سوف يقترحون تسجيل الشيخة طراكس في الموروث (الثقافي) لليونيسكو.
تبا.
اول اثار الكسكس وجد بضريح ماسينيسا ملك نوميديا على ارض الجزائر وذالك الوقت لم يكن اصلا بلد اسمه المغرب..
J’ ai pensé qu’ on parle du vaccin contre la covid-19
ركوم غير في شكيل قراو التاريخ فيكم غير لسان طويل لم يكون كسكوس أو بما يوسما الضعام أصلو الجزاءري 100|100
على المغرب ان لا ينسى تسجيل صلاة المغرب بانها مغربية كدالك
الكسكس اكلة اصلها امازيغي و الامازيغ في شمال افريقيا، المغرب الجزائر تونس ليبيا
التراث الشعبي أو الثقافي بصفة عامة في شمال إفريقيا يعود في الأصل إلى أعرق أمة في تاريخ هذه البقعة الجغرافية ألا وهي الامبراطورية المغربية ( المغرب الأقصى والمغرب الكبير) بدون منازع والتاريخ يشهد على ذلك.
للعلم فإن جارة السوء تسرق كل ما هو حضاري من المغرب وتنسبه إليها لتثبت أنها دولة لها تاريخ عريق، فشتان بين الأصل والنقل.
اي كسكس يقصدون انه مغاربي ههه الكسكس مغربي اصيل . من مداومة المغرب على الكسكس كل جمعة لم نستوعب على كبرنا كنا نظنه من فراءض الاسلام . هناك حل واحد في نظري ان تقوم اليونيسكو مسابقة في تهييء الكسكس وتشارك فيه طباخات وطباخين مغاربة ولنرى من سيطقنه . وانتهى الجدال
امااالكم اصاحبي؟حتئ كسكسو نضاربو عليه؟؟هو في الحقيقة موريطانيا اش بينها وبين كسكسو؟؟هههههه ولكن شمال الجزاير وتوانسة يسالو النص
الكسكس طبق أمازيغي بامتياز و شمالأفريقي لذلك لا وجود له في الجزيرة العربية أو مصر أو أي دولة خليجية اصل عرب شمال افريقيا ومن حق هذه الدول تسجيله كتراث لا مادي شمال أفريقي و ليس فقط مغربي
..LES ALLEMANDS,lesFRANCAIS LES ITALIENS produisent des voitures entre autres BMW- MERCEDES …RENAUT- PEUGEOT… FIAT- FERRARI…et NOUS va on faire la guerre au Maghreb pour le pois chiche ou courgette
QUELLE HONTE??le niveau est très bas
كفى من مناقشة التفاهات ما هده الانانية الكسكس ثقافة غداءية لجميع دول شمال افريقيا
الناس وصلت الى حرب النجوم منذ عقود و الآن ينظرون الى ما وراء نظامنا الشمسي بل والى المجرات الغابرة…ونحن لازلنا في حرب الكسكس.
الكسكس هو طبق رئيسي للأمازيغ اينما وجدو…
وهو موجود ايضا في ليبيا و في مصر لدى امازيغ سيوا و موجود في السينيغال لدى الوالوف و يحضرونه بالسمك..و وموجود في مالي…
مرة اخرى الكسكس وجبة يتفرد بها الامازيغ على مر العصور و لقد ذكر في النصوص الرومانية القديمة…
استمتعوا بطبق الكسكس الغني فهو مغد و مشبع و ممتع ايضا..ولا تنجروا الى نقاشات سفسطائية عقيمة.
للإشارة فقط…هناك طبق وجد ايضا لدى الامازيغ منذ الآف السنين يقال له ايبّي اور اينوي وهو السباغيتي حرفيا.
كما تسمعون…الاسباغيتي المسجل بإسم ايطاليا او الصين…هو طبق موجود ايضا في الثقافة الامازيغية و لا يزال بعض الامازيغ يحضرون طبق ايبّي اور اينوي ويتناولونه بزيت الزيتون او السمن المدوب…ويتم تحضيره بنفس الطريقة التي تحضر بها الاسباغيتي التقليدية في ايطاليا او المعجنات التقليدية في الصين.
فهل نتناطح مع ايطاليا و الصين على هذا ايضا.
بصحتكوم سكسو و كل ما لذ وطاب و الله يجمع القلوب على الفرح و الصواب.
الكسكس أكلة شعبية أمازيغية حيث تواجد الأمازيغ.
وجبة كسكس اصلا معروفة العالم انها مغربية لا تحتاج يونسكوا او غيرها اسال اي الشخص الاجنبي اكل كسكس يقولك لك انه اكلها في المغرب في مراكش او اكادير او فاس اصلا المغرب العربي غير معروف في العالم الا بي اسم المغرب اسال امريكا واروبا مروكوا جميع يعرفه اما لما تسال الحزاءر ممكن تجد واحد من الف او ملبديون يعرف هذا البلد
هذه بداية أعراض مرض التطبيع. حيثما وصلت سوسة التطبيع وصلت معه سوسة الفرقة والقبلية وحروب داحس والغبراء. فمنهم من يصرخ أنه أمازيغي فقط ولا دخل لباقي سكان الوطن فيه. والآخر يقول مغربي فقط (بعربه وأمازيغه) ولا دخل لباقي أمازيغ وعرب شمال إفريقيا فيه.
الطبخ وشعوب شمال إفريقيا شعب واحد وحضارة واحدة وثقافة واحدة، وصراعكم هذا يعود لمرض التطبيع وأحد أعراضه الحروب القبلية وسوسة كره الشقيق.
طبق الكسكس أصله عثماني وليس مغربي وتعتبر مصر وليبيا وتونس والجزائر الورثة الشرعيين للثرات الثقافي والإنساني العثماني وأما جزيرة مالطا والمغرب وموريتانيا فهم مجرد امتداد استراتيجي لهذا الإرث الحضاري.
لم يعرف المغاربة الكسكس إلا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وأيضا الطاجين والبسطيلة والمشاوي والطنجية المراكشية والحلويات التي كانت تقدم في المناسبات وفي الفنادق والمطاعم ذات الديكور الأندلسي وكان يتم إعداد الكسكس كل يوم جمعة ولقد رحلت تلك العادات مع رحيل الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وقد وكان رحمة الله عليه بصدد تأسيس ثقافة راقية للمغاربة لكن توجه الشعب نحو الشعبوية والأصولية تسبب في اندثار الصرح الثقافي والحضاري الذي بناه الملك الراحل.
التراث يحتاج للمحافظة عليه ولايزال المالطيون يحافظون على طبق الكسكس كعادة غذائية أسبوعية عكس المغاربة الذين توجهت عاداتهم الغذائية نحو الهامبرغر والبيتزا واللازانيا والطاكوص والكراتان والكريب والشاورما والحلويات الشامية وفي السنة الأمازيغية يحتفلون بالعصيدة وفي يوم الجمعة يتناولون السردين المشوي إحياء لشعائر دوار لاحونا ودوار الدوم وقرية ولاد موسى.
الجزاءريون ماهرون في اعداد الكسكس وهو طبق متجدر في تقاليد المنطقة ونحن في شمال المغرب لدينل ارتباط وثيق بعادات وتقاليد المجتمع الجزاءري..لهذا من بين مايشركنا هذا الطبق..لكن الانظمة الطاغية هي من تفرق لكي تسود.
لا اعتقد انه يوجد من يسمي سكسو بالطعام في المغرب والله اعلم. نحن أمازيغ زاكورة نطلق عليه سكسو، اما الطعام فنطلقه على بركوكس وهو مختلف عن سكسو يشبه الشعرية و لسان الطير غير انه اي بركوكس عبارة عن حبيبات كبيرة تحياتي
الكسكس طبق مرابطي جلبه المرابطون العرب الصنهاجة من موريتانيا و عرفه العالم بعد أن المرابطون المغرب و إسبانيا و لا علاقة له بالمغرب و لا بالأمازيغ لا لتزوير التاريخ.
الكسس اصله من الجزائر نوميدية و المغرب مشهور ب الدباغين الجلود
موقع ويكيبيديا.
الكسكس الجزائري
أنّ “الكسكسي
، وجد عند السكان الأصليين لشمال أفريقيا قبل تقسيمها إلى دول، حيث وجد في مصر وموريتانيا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر”. وتشير أمبوعزة إلى أن «الكسكسي وجد عند السكان الأصليين لشمال أفريقيا قبل تقسيمها إلى دول، حيث وجد في مصر وموريتانيا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر…انتشر مع مرور الوقت في العالم بفضل الرحالة الأمازيغ».
عُثر على أواني طبخ تشبه تلك المستخدمة في تحضير الكسكسي في مقابر تعود إلى فترة الملك ماسينيسا (238 ق.م-148 ق.م)،
ويعتبر أقدم دليل مادي عثر عليه لحد الساعة، والملك ماسينيسا هو موحد مملكة نوميديا وعاصمتها سيرتا (قسنطينة اليوم) وكانت تضم شمال الجزائر ومناطق من تونس وليبيا إلى نهر ملوية المغرب.
فهل لديكم ما يثبت أنه مـــــــــــــغرِبي?
على غرار الكسكس، هناك القفطان المغربي الاصيل ، الذي ما فتئت ” الجزاير ” تدعي أصالته. ههههه. المغرب ليس كمثله أي بلد في أصالته ، انا واثق من هذا ، وكل من يزور المغرب يحس هذا الاحساس ولا يفسره، بالمناسبة المغرب مرتب دوليا الثاني على مستوى الطبخ، بعد فرنسا، الكسكس ليس الا غيضا من فيض، ولو أراد المغرب ان يسجل بعض الاكلات فاللائحة لا تنتهي، فماذا تمتلك ليبيا او الجزائر او موريتانيا وحتى تونس لا تملك الا القليل.
بقات غي فالكسكوس، الصحراء على قدها بغات تشاركنا فيها هاذ الجزائر .شي نهار يقولولينا راه مدينة الرباط كانت تابعة للجزائر و استحوذ عليها المغرب.
المهم ما أصعب ان يكون لك جار جاهل و سفيه
الكسكس من ثقافة الامازيغ في الشمال الافريقي
رغم ان هناك اختلاف في طريقة تحضيره
لكن يبقى الكسكس المغربي والدكالي من الذ واجود اطباق الكسكس على الصعيد الافريقي والعالمي.
قمة البلاذة. الكسكس طبق تشتهر به كل شمال إفريقيا وهو إرث مشترك. أصحاب هذه القائمة ينشرون الفتنة. بلدان الشام تتقاسم نفس الطبخ ولا أحد يطالب بنسبها لدولة دون سواها. كفانا تفاهات وتفرقة بسبب طبق.
السلام عليكم
هاذي هي القنبلة او السلاح الفتاك الذي صنعه شمال الافريقي..يتنافسون على من صنع الكسكس الأول.
المغرب يقول الكسكس من صنعي والجزائر نفس الشيء..
أرأيتم دول الإسلامية على ماذا تتنافس .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سباب شهرة كسكس في فرنسا تم الى علمية هم اقدم السود او كلون الدين هجرو الجزاءر عند استقلال وكنا عدادهم مليون كلون فيرنسي
الكسكس وجبة مغاربية بل حتى انها توجد في موريتانيا وتحضر بالسمك . لا داعي للاحتكار الكسكس وجبة دات اصول امازيغية صرفة .
الكسكس طبق مرابطي جلبه المرابطون العرب الصنهاجة من موريتانيا و عرفه العالم بعد أن احتل المرابطون المغرب و إسبانيا و لا علاقة له بالمغرب و لا بالأمازيغ لا لتزوير التاريخ.
كيف للكسكس أن يكون بربريا أو أمازيغيا كما يحلم به البعض والحالة هذه أن البرابرة عاشوا في أعال الجبال ولا يعرفون الفلاحة حتى يكون لهم قمح وخضر ومواشي
البرابرة أصبحوا المساكين يحاولون تمزيغ كل شيء غير أن الواقع مع الأسف ينطحهم
الكسكس هو طبق مغربي عربي علاقته أكثر بالديانة الإسلامية وهذا مما جعله طبق يوم الجمعة في كل المغرب الأقصى العربي بامتياز
لذلك فهو طبق مغربي عربي لما له علاقة
بما يحتويه من مواد كالسميد واللحم والخضر على إختلافها والتي هي حكر على المناطق العربية المغربية كدكالة والشياضما وفاس ومكناس والدار البيضاء والرباط باختصار كل المدن العربية المغربية وهي كثيرة
كيف للكسكس أن يكون بربريا وهو الأكلة الوحيدة تقريبا التي تحتوي على خضرة القرعة التي لم يعرفها البرابرة لا عن آدم ولا عن حواء والتي بدونها لا يمكننا أن نتكلم عن الكسكس إلا حتى إختلطوا بالحواضر العربية
لذلك على وزارة الثقافة أن تسجل هذا الثرات ألا مادي في سجل الثرات المغربي العربي
وهذا ما على اليونيسكو أن تفعله
آش خاصك العريان الخواتم أسيدي مابقانا غي طعام يولينا موضوع و دولي
هذا شيء عادي الكسكس أكلة الفقراء في الدول المستعمر قديما يبقى الفرق في طريقة الطهي فقط معروف بأن طهي الكسكس في المغرب هو الأحسن و الألذ مداقا في العالم…الكسكس كل الدول حتى من فرنسا تصنعه لكن الجودة هي كسكس المغرب DARI
عندهم الحق ومعرفتش من هو المسؤول المغربي الذي سمح بهذه المهزلة وسمع بتسجيل أكلة مغربية لدول شمال افريقيا وبهذا بشهادة كتب تاريخية قديمة نقلت كتابات مؤرخين ورحالة عالميين تكلمو عن الكسكس المغربي وأقدم كتاب في التاريخ تكلم عن الكسكس ويؤكد مغربيته هو كتاب “ابن رزين التيجيبي في كتاب فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان” بالقرن13 وفيه وصفتين من الكسكس المغربي مالح وحلو وتكلم عنه كذلك الرحالة ليون الافريقي كما كتب عنه باحثين غربيين وقالو بأنه أكلة مغربية 100% بالقرن13 لم يكن له وجود إلا بالمغرب فقط لكن المغاربة نقلوه لدول شمال افريقيا وللأندلس واروبا خلال حكمهم لها بعهد الموحدين فكيف يُنسب اليوم لدول ليس لها أي دور في صنعه سوى أنها قامت بنقله عن المغاربة؟؟ هذا يسمى نصب واحتيال وسرقة لمجهود الآخرين ولا تختلف هذه السرقة عن من يقوم بسرقة كتاب أو بحث أو اغنية أو اختراع وووو فكلها تعتبر سرقات ويجب إعادة الكسكس لأصحابه الشرعيين وكفى من نسب ما هو مغربي لدول شمال افريقيا مرة بكذبة الانتماء المغاربي ومرة بكذبة الانتماء الأمازيغي!! هذا غير مقبول وحرام أن يُنسب مجهود وتعب أجدادنا لشعوب ودول ثانية
يبعدو غير من الصحراء المغربية و الاستقرار الأمني للمغرب و يربحو بالكسكس ..
وكأن هؤلاء النشطاء يخصصون صناعات وعلوم
وبحوث متقدمة ومتطورة حققها المغاربة.
الكسكس مغربي او مغاربي لا يفيد في شيء ولا قيمة له.هل تحوله من أكل إلى موروث ثقافي يفيد الشعب المغربي في تقدمه وازدهاره.
حتى وجبة الكسكس لانتقاسمها فكيف بإزالة الحدود وتوحيد البلاد وجمع العباد سياسيا واقتصاديا……..
بما ان الكسكس امازيغي فهو شمال افريقي. سك سو (sekk-ssu) مكون من كلمتين امازغيتين و معناهما مد و اروي اي الطريقة التي يصنع بها الكسكس.
هدا الجدال لا منفعة من وراءه ……نحن في عصر طائرات شبح…… صواريخ ليزر…………
طبق الكسس يعرفه كل من يهتم بتاريخ الاندلسي…….حيث كان الاسبان يعتقدون أن الكسكس يوم الجمعه مقدس…..لهدا منعوه بعد محاكم تفتيش صليبية……. الكسكس أكلة اندلسيه المنشء…….مثل أكلة ….البقيا…او ……paella…….التي يعتبرها الاسبان الأكلة رقم 1 اسبانية…….لاكن ادا بحثنا عن اصلها نجد أن المسلمين الاندلسيين هم مصدرها……ومعناها باللغه العربيه …..البقية…….حيث انه عندما يرمون الاكل خارج الاسوار ….يتجمع حولها الاسبان الفقراء لياكلوها ويسمونها ….البقية…….paella……
الكسكس مغربي أبا عن جد .كما أن هناك كسكسا تونسيا وجزائريا لكن لاعلاقة بينهم في اللذة والتحضير والمذاق سبق أن ذقته عند مقيمين في فرنسا .لا يوجد كسكس اجمل ولا الذ مثل الكسكس المغربي الكسكس التونسي والجزائري عبارة عن خليط لا يمكن تذوقه بالمرة ولا يجب تسميته بالكسكس
ممتاز الى الأمام وننتظر تسجيل الرفيسة أيضا والبغرير والمسمن
التراث المغربي الذي يحب حفظه هو الحياء والأمانة والعفة.
نشركو الطعام ههه خليو ليهوم الكسكس و ليماج دو مارك فالمغرب هو كسكس 7خضاري
اوا فينهوا صيكوك c’est au coqs
شكون يتبناه
هههه
ما هدا الغباء .اصلا طبق الكسكس قديم جدا ومعروف على كونه من اطباق السكان الاولون اي الامازيغ والامازيغ يتواجدون في كل بلدان شمال افريقيا
لمن زار الجزائر مثلا سيجدهم يتناولونه وحتى موريطانيا ويسمونه طعام
هدا طبق خاص بشمال افريقيا باكملها من ليبيا حتى المغرب بدون نفاق ولا حقد
شلا علاش كتقاتلو ثم لم يعجبني هذت الطبق ابدا لا أعرف لما هو مقدس عند البعض علما أن بعض تلمدن المغربية لا تعره اهتماما كأخرى كل بلاصة و تقاليدها و نحن في منزلنا لا نطبخه الا قلييييييلا جدا منذ صغري و انا أستعجب حين أسمع ان الكل يوم الجمعة يحضره و هذا ليس من أعراف أسرتنا و الى خليل ليس ما ذكرت وحده من وصلنا من الشام فالرياضات اصلها بيوت دمشق و كذلك نجمة الثمانية المقدسة عندا في المعمار اصلها من هناك و البروكار كءلك و يأتي الامازيغ و ينسبون كل شيئ لهم و هم لا يملكون الحرفة اصلا و يقولون لما المعمار الاندلسي لا يوجد في المشرق و كأن العرب حين جاؤوا وجدو هم يمرحون و يصرحون في الرياضات في سوس المزوقة بالزليج فلكن واقعيين المغرب لولا الهجرات و الحضارات لما ورث ما ورث خدوا كسكسكم و طاجينكم و شوفو اش غيبقى ليكم ما تبقى مما تفتخرون به كله اتى مع من تكرهونهم يخ منو و عيني فيه
أنا كجزائري اكلت الكسكس منذ فتحت عيني ، و نأكله كل يوم جمعة قبل الصلاة، كما فعله أجدادي من قبلي منذ قدم الزمن، فإنه طبق اصله امازيغي، لا أفهم لماذا عاد الضجيج كله
الكسكس مغربي لسبب واحد وهو ان المغرب لم يطرأ على تركيبته السكانية أي تغيير أو أي اضطهاد خاصة وأنه استعصى على الامبراطورية العتمانية وحافظ على مكوناته السكانية من امازيغ وعرب وساهموا في الحفاظ على العديد من العادات والتقاليد .
أتعجب للذين يسخرون من دفاع المغاربة عن كسكسهم اعتقادا منهم بأن لا قيمة له مادمنا بزمن القيمة فيه تمنح لمن يخترع ويصنع وووو أقول لهم جميعا أن اسرائيل بكل ما وصلته من تقدم في الانتاج والاختراع والتصنيع تبحث دائما عن هوية مفقودة وتحاول سرقة ما هو للدول المحيطة بها يعني فلسطين ولبنان وسوريا ومصر والاردن لتصنع هوية وتراث وتاريخ لها وكم من مرة وصلو للمحاكم الدولية بسبب شئ بسيط كسلطة التبولة اللبنانية مثلا ووقعت مشاكل كبيرة بين اسرائيل وتلك الدول على سلطات وأكلات وو فهل تعرفون معنى هذا؟؟ معناه أن هوية الدول وتاريخها لا تصنعه الصواريخ والطائرات والدبابات ووو وإنما يصنعه إرث الأجداد ومن خلاله يُقيٌم وزن الدول وقيمتها عالميا ولهذا يجب على المغاربة أن لا ينساقو ورى هؤلاء الذين يحاولون أن يسرقو هويتكم وتاريخكم وتراثكم بتبخيس قيمته كي تتنازلو لهم عنه بكل سهولة واعلمو أن مهما وصل أي بلد من تقدم وازدهار يبقى فقيرا وضعيفا إذا لم تكن له هوية وتراث وتاريخ خاص به وحده وأنا أشبه التراث والتاريخ بنسب كل إنسان يعني أي إنسان بلا نسب يعتبر لقيط ونفس الشئ بالنسبة للدول ولهذا حافظو على تراثكم وتاريخكم لأنه أنتم
لماذا المغاربة يهيئون ويطبخون الكسكس فقط يوم الجمعة.
وفي مناسبات العزاء.
الكسكس أكلة أمازيغية في شمال إفريقيا كلها, أكلة أمازيغية أكلة أمازيغية
ما عليها أسيدي نقولو الكسكس مغاربي، أوكي غير هنيونا، ولكن لكل مقام مداق وتفصيل.
خوتنا الجزائريين استغلوا هاد الموضوع سياسيا، حيت قالت وزيرتهم: المرأة الجزائرية للي ما تعرف دير الكيكس تمثل تهديدا لعائلتها (ربما تقصد انقراض لعائلتها)
اقدم الاواني لتحضير الكسكسي وجدت بالجزائر. البحث موجود على النت لمن يرغب في معرفة الحقيقة
ردا علىnour رقم87
هل تعلم أن عندما تزور المغرب شعوب تعتبر دولها من بين أقدم الحضارات بالعالم وأقصد العراقيين والمصريين ينبهرون من التنوع والغنى في الثرات والتاريخ المغربي ويعترفون بلسانهم بأنهم لم يرو مثله بالعالم وهذا نفس الكلام نسمعه ونقرئه لكل زائر للمغرب وكلهم يُجمعون على أنه بلد فريد من نوعه وغني بثراته وثقافته المتنوعة والنادرة بالعالم لكن بالنسبة لمن لاتاريخ له مثلك ومثل بلادك كل ذلك ليس مغربي للتخلص من عقدة النقص التي بداخل أمثالك تجاه كل ما هو مغربي؟؟والمضحك هو ادعائك بأن ما يوجد بالمغرب سببه الهجرات التي وفدت للمغرب!! إذن لماذا تلك الهجرات لم تساهم في غنى تراث وحضارة بلادك وباقي الدول العربية والاسلامية والافريقية ووو؟؟ لأن ببساطة لا يحك جلدك مثل ظفرك ولا ولن يستطيع أحد أن ينقل شئ لبلد هو غير موجود ببلاده أصلا فكيف لك أن تنسبي ما هو مغربي للاندلس أو للشام وهو غير موجود مثله هناك؟؟ وكل ما يوجد بالاندلس مُشابه لما هو مغربي أصله مغربي وليس أندلسي كما يدعي البعض ولو كان أندلسي لوصل ذلك لكل الدول التي هاجرو إليها من المحيط لفلسطين يعني حضارتنا صنعناها بأيدي وعقول المغاربة لا غيرهم
الكسكس امازيغي محض وينتمي الى اهله وذويه وهم الامازيغ. هذا الشعب الابي الذي اصبحت هذه الدول تتنافس على هذا الارث الثقافي التاريخي الامازيغي. اذن كان من الواجب ان يسجل الكسكس في هذه المنظمة العالمية باسم الشعب الامازيغي، هذه هي الحقيقة واكثر من هذا انه افتراء وسرقة وشكرًا
الكسكس الأصلي وهو الكسكس العثماني الذي ورثه الجزائريون والتوانسة ليس لذيذا وهو كذلك وعليكم أن تسألوا عن سر لذة الكسكس المغربي،لقد أسس صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه مدرسة تكوين فن الطبخ في حي المشور السعيد في الرباط وهذه المدرسة متخصصة في تعليم فن الطبخ الراقي وتطوير الأغذية التراثية ومنها خرج الكسكس المغربي سبع خضاري والطواجن والطنجية المراكشية والبسطيلة والدجاج محمر والمشويات والحريرة والمسمن والبريوات والحلويات وسميت بعدها بأكلات المطبخ الملكي أو الخوان وظل هذه الأكلات البهية حاضرة بقوة في بروتوكلات القصر الملكي وانتقلت بعدها إلى فندق المامونية لتعم جميع فنادق ومطاعم المملكة في عهد حكم الملك الحسن الثاني وانتقلت هذه الوصفات إلى الشعب مع أن طبخ الشعب يظل أقل جودة بالمقارنة مع طبخ القصر والفنادق والمطاعم الفاخرة والفخمة
وبعدما فقد المغرب الملك الراحل حافظ العهد الجديد على نفس الإرث التراثي لكن سرعان مابدأ هذا الإرث بالاندثار ولاسيما بعدما تولى الشعب المغربي زمام الحكم في سنة 2011.فقدنا التراث وفقدنا الحضارة والثقافة والذوق والقيم والأخلاق والإنسانية فقدنا كل شيء
ما لا يفهمه هؤلاء النشاط هو أن الكسكس هو طابق أمازيغي و الامازيغ هم سكان كل هذه البلدان .
لنكن منطقيين ، الكسكس يوجد في المغرب كما يوجد في هذه البلدان.
القول أن الكسكس مغربي فقط خطأ. و كذلك القول بأن الكسكس جزائري فقط خطأ أيضا و هلم جرا .
الكسكس طبق أمازيغي.
الخطأ الحقيقي الذي ارتكب هو عدم إدراج ليبيا ضمن هذه الدول.
الى من اعتبر بهتانا ان اكلة الكسكس تهم كل ظول شمال افريقيا .. هل يمكنه الدخول لاي مطعم في الجزائر وتونس والغريب موريطانيا وطلب وجبة كسكس ويجدها ضمن لائحة الطعام لن يكون ذلك متوفرا الا في مطاعم نادرة جدا …اما في المغرب فان اي مطعم عادي تجد الكسكس متوفر به كما ان كل الاسر عبر المغرب وكذا المطاعم تهيء وجبة الكسكس يوم الجمعة وهذا غير موجود في الجزائر وتونس وموريطانيا … اذن اكلة الكسكس مغربية 100% وليست جزائرية ولا تونسية ولا موريطانية ولدرجة ان المغاربة يسمونها بالدارجة اطعام … والغريب ان عددا من خصوصيات المغرب في الطبخ والاكلات واللباس والعاظات والتقاليد والصناعات التقليدية والاغاني والموسيقى والاهازيج و و و يتم انتحالها من طرف ااجزائر خصوصا ويقومون بالاستيلاء عليها وجعلها من مقومات الهوية الجزائرية اي انهم يسرقونها من المغرب علنا ….
الكسكس طبق عريق جدا لدى الأمازيغ في شمال إفريقيا ويعود إلى فترة قبل الإسلام ويسمى بالسَكسٌو لدى الأمازيغ الجزائرين حيث عثر على أقدم أواني تحضير الكسكس
كل شيئ مغربي يسرق ليتحول بقدرت قادر الى مغاربي هاده الكلمة اللعينة باب لسرقة الهوية المغربية وزارة الثقافة المغربية مسؤولة عن اهمال ثرلثنا المغرب لا نعلم هل هو تواطئ او خيانة خصوصا وادلة ان الكسكس مغربي تم انتشر الى باقي شمال افريقيا موجود الم تستعن الوزارة بأحد الباحثين كالاستاد الهواري حسين الم ترو ان كل شيئ مغربي من طبخ ولباس ومعمار وحتى شخصيات تاريخية تسرق من المغرب؟
ومتى كان الكسكس مغربي ،تعودتم سرقة كل شيئ ,الكسكس طبق أمازيغي يتقاسموه كل سكان شمال إفريقيا.
بالمنطق و العقل
الكسكس طبق أمازيغي و الأمازيغ منتشرون في شمال إفريقيا من واحة سيوة شرقا إلى جزر الكناري غربا
إذن من البديهي أن يوزع الكسكس على كل الأمازيغ
بكل روح رياضية
و تبارك الله المغرب عنده أطباق شهيرة أخرى خاصة به فما عليه إلا أن يسجلها في التراث العالمي
هذا الطبق هو أكلة عربية بكل المقاييس
لأن كل محتوياتها هي عربية
البرابرة لا يعرفون الفلاحة ولا تربية المواشي
لأنهم عاشوا بعيدين عن السهول الخصبة
وبالتالي فلا يمكنهم أن يطبخوا شيئا غير موجود لديهم
حتى يومنا هذا كل الخضر المتكون منها الكسكس تأتي من المناطق العربية المغربية
من سيدي بنور وسوق الأربعاء والجديدة
وسطات ونواحيها وغيرها من المناطق الفلاحية العربية بالمغرب
البرابرة لا يعرفون الفلاحة أو تربية المواشي أصلا وأغلبهم يتاجر بالدكاكين
فلماذا هذا الكذب والبهتان من طرف البرابرة
اكلت الكسكس الجزائري بالكفتة المكورة و الكسكس التونسي بالبطاطا و لهريسة والله بالنسبة لي لا يجب تسمية هذه الاشياء بالكسكس. اما الكسكس المغربي فحدث ولا حرج
الكسكس طبق مغربي 100%100 وهاد كلام تاع نتقاسمو منتقاسمو حنا ماشي فعراضة هادو جيرانا راه ديجا ناسبينو ليهم هو و اللباس تقليدي من تكشيطة وجبادور ووو فكتير محافل دولية وكيخرجو عينيهم بلا حشمة يجب الحد من هدا الهراء والسلام
إلى الذين يقولون بأن الكسكس أمازيغي فإذن هو مُلك لكل الدول التي بها أمازيغ ؟
إذن حتى البيتزا أروبية وليست إيطالية مادام إيطاليا أروبية!؟
والسوشي كذلك اسيوي وليس ياباني مادام اليابان اسيوية!؟
والطعمية كذلك عربية وليست مصرية مادام مصر عربية!؟
هذا اسمه السرقة عيني عينك لأن كل أكلة أو حلوى بالعالم اخترعها شخص واحد من بلد واحد ومستحيل أن يخترعوها شعوب منطقة جغرافية شاسعة كلهم بنفس اليوم وبنفس الساعة وبنفس الدقيقة والثانية؟؟وثانيا الامازيغ ليسو شعب واحد ولا دولة واحدة كي يُنسب لهم كل ماهو أمازيغي بل هم شعوب مختلفة لدول مختلفة وهذا كلام المؤرخين وليس كلامي لدا كُفو عن نسب كل ما هو مغربي لدول شمال افريقيا بكذبة الامازيغية أو العروبة أو المغاربية لأن كل بلد يختلف تاريخيا وجغرافيا عن الآحر فمثلا المغرب بلد فلاحي ومتنوع التضاريس وهذا ما جعل شعبه يتفنن في كل أنواع المأكولات عكس الدول التي ليست فلاحية وتضاريسها صحراوية جافة.. وهذا رد كذلك لصاحب التعليق “امير الشعراء” الذي قال بأننا بلد واحد بل نحن 5 بلدان وإذا حكم المغرب المنطقة بالماضي فلا يعني بأننا بلد واحد وإلا لاعتبرنا الاتراك والعرب بلد واجد
الدول المتقدمة و الأمم العريقة و الكبيرة تتنافس للدخول في الطوب 10 علميا، اقتصاديا، علميا، تكنولوجيا و عسكريا. نحن في شمال إفريقيا و المنطقة العربية نتنافس و نتناحر كسكسيا، تطبيعيا، عنصريا، منشاريا، تخوينيا، قُطْرِيَّا، تسليحيا، نفاقيا، كرويا، انفصاليا، طائفيا، قبليا، نظاماتيا، إديولوجيا، عبثيا، تجسسيا، فساديا، عمالة، خيانة و استسلاميا. هل سمعتم اليونان تسجل باسمها الفلسفة و الديموقراطية؟ هل سمعتم بأمريكا تسجل باسمها المصباح الكهربائي و الأنترنيت؟ هل سمعتم بألمانيا تسجل باسمها الفيزياء الذرية؟ هل سمعتم بالصين تسجل باسمها الورق، البارود، الأوراق البنكية و الشهب و الأسلحة النارية؟ يا لغباءنا و انحطاطنا! لذلك نحن مخترقون نباع مثل العبيد في بورصة بيع و تسليم الأوطان مجانا! تركو لنا الرأسمال اللامادي نتناطح عليه؛ و احتكروا لأنفسهم الثروات و السيادة و المصير! و يا ليتهم حفظوها من الضياع مع الأرض و العرض! الآخرون منهمكون في براءة الاختراع؛ نحن منغمسون و نغمس في الغباوة و التفاهة!
De plus en plus je constate que les marocains sont des ignorants
ايها الاغبياء الكسكس اكلة امازيغية ملك لكل امازيغ شمال افريقيا فكانو في المغرب او تونس او موريطانيا او الجزائر فهي ملك لهم جميعا و لا تنسو ان هاته الدول كانت عبارة عن دولة واحدة ان كانت لكم اي معرفة بتاريخ المنطقة لدا هناك الكثير من التراث المشترك و الاخص ما يرجع للعرقية الامازيغي . المهم ايها الاغبياء توقفوا عن الحقد و الكراهية يوم القيامة قرب و انتم منشغلون مع الكسكس شعب الجهل و التخلف و النفاق
الكسكس أكلة أمازيغية، فحيث يوجد الامازيغ يوجد الكسكس.
الكسكسي هيا اكله ليبيه الاصل من قبل الميلاد كانت قبائل اليبو يطبخون المسكسي
هذه سياسة التفريق بين شعب شمال أفريقيا الأمازيغ فلماذا يسعى هؤلاء الغوغاء لإثارة نعرات بين الأخوة في كل ربوع تامزغا شمال أفريقيا فالكسكس أو كما يسميه الأمازيغ كسكسو هو أكله متداوله بين كل ربوع تامزغا من ليبيا حتى المغرب هي توحدنا ولا تفرقنا
هنا كذبتي كذبة كبيرة على راسك و كانك زرتي كل بلدان شمال افريقيا بيت بيت و شفتي واش ياكلو وواش يديرو….في الجزائر من الجمعة للجمعة طبق الكسكس عادة و حتى في باقي بلدان شكال افريقيا هو طبق اصيل بزاف من التزوير نسبتو كل شيء لكم وحدكم باب المغاربة رجع باب Morocco لحقت حتى للرأي درتوه تاعكم حتى كشفوكم اللي منكم و فيكم القفطان رجع مغربي مع انه اصله الدولة العثمانية اللي كانت في الجزائر و لم تكن بتاتا في المغرب المغرب العربي الخارطة فيها عدة بلدان حبيتو تمحيوهم كامل و قلتو ان المغرب هو الوحيد اللذي كان موجود محيتو تاريخ بلدان باكملها و ذرك حتى الكسكس بغيتو تمتلكوه وحدكم عيب و الله عيب…هذا اسمه انعدام الهوية و سرقة و الاهم من هذا كله ليس هذه التفاهات بقدر ما انكم تكون العداء الشديد للجزائر ثم تلومون الجزائر الله المستعان.
لا أحد يجيد تحضير طبق الكسكس الا المغرب لانه هو البلد الأصلي لكسكس الكسكس المغربي مختلف عن كسكس البلاد ان الأفريقية الشمالية لأنه ليس طبقهم الأصلي وهدا هو الواقع
الأمم طلعات للقمر و الفضاء….. يصبحون و ينامون على العلم… علماء الدين نسمع كل مرة عن وفاة الشيخ فلان و فلان…… …..!!!!
بقاو مقابلين كسكسو ديالنا لا راه باداز ديالكم.. عالااااااااااااااام آعشيري.
ما لا يعرفه هؤلاء الجهلة هو ان المغرب الاقصى قديما يشمل جميع دول شمال افريقيا باستثناء مصر .فتاريخ هذه الدول هو تاريخ مشترك وهو يجمع ويدعو الى ال حدة بينما هؤلاء الحمقى هم دعاة التشتت بدعوى الخصوصية الثقافية وهو أمر مناف للواقع ويختلف تاريخ المنطقة المشترك
الكسكسي او بركوكش ينتمي لكل دول شمال افريقيا ولا ادري لما لم يتم ادراج ليبيا مع بقية الدول ربما لظروفها السياسية. في كل الدول هنالك تنويعات حسب المناطق فسكان السواحل في تونس عندهم كسكسي بالسمك وفي الداخل ببحم الغنم و البرشني ايضا وتختلف الخضر وكمياتها ولكن يبقي كسكسي وهو يجمع مثل الكثير من الصفات بين سكان المنطقة.
ناس ماعندها ما يدار. راه كيف ماعندنا كسكسو عند باقي بلدان المغرب الكبير كذلك وكل بلاد وطريقتها في التحضير وكلهم مذاقهم لذيذ ومختلف. لانه طبق أمازيغي شمال افريقي. الصراحة بقى لي كسكسو الموريتاني باقي ماذقتوش
الاول الكسكس وغايتبعو القفطان والطاجين وقالو حتى جبل تبقال ديالهم وهما للي نشرو الاسلام في الاندلس واحد السي عقبه ابن نافع واش تابع ليهم ولالا بديت كانسى التاريخ ههههههه
الكسكس نشأ في الحواضر والمدن الشمال إفريقية. الكسكس هو عنوان الحياة الرفيعة المصاحبة للترف المادي والتطور الفكري حيث العزف والشعر والنقاشات الفكرية والفلسفية.
الكسكس، من المستحيل أن ينشأ في القفار والجبال حيث قلة ذات اليد والقحط الحضاري.
الحواضر الشمال إفريقية وبدون آستثناء كانت مراكز إشعاع اللغة العربية والحضارة العربية الإسلامية. الكسكس نشأ إذن في الحواضر التي كانت عربية بامتياز، وهذا ما يؤكده ابن خلدون كذلك ” إعلم أن لسان أهل الأمصار إنما يكون بلسان الأمة، أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين لها، لذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية”.
الكسكس لم يكن موجودا قبل وصول العرب إلى شمال إفريقيا. الكسكس تطور في الحواضر العربية الشمال إفريقية، والتي كانت كلها عربية وبشهادة ابن خلدون. يستحيل أن ينشأ الكسكس في القفار والجبال البعيدة عن كل حضارة.
الكسكس إبداع الحضارة العربية في شمال إفريقيا والأندلس. ولم يكن له وجود قبل القرن 9 الميلادي. وأتحدى أيَا كان أن يأتي بدليل أنه أمازيغي أو أنه وجد قبل القرن 9 الميلادي.
الكسكس إبداع الحضارة العربية.
واحد النهار يقولوا حتى الطواجن والحريرة جايا من عندهم بحال كيف تايقولوا جيران السوء. هم أول دولة اعترفوا بأمريكا
الكسكس اكل الأمازيغ. وحيثما يوجدون، يوجد الكسكس. وقد سماهم المؤرخون العرب في القرن التاسع الميلادي “اهل الكسكوس والبرنوص”.
ولا يمكن حضره في المغرب مادام الأمازيغ في بلدان اخرى
قلت الشغل و ما كاين ما يدار هي التي جعلت بعض العاطلين يفكرون في امور لا تقدم ولا تؤخر.
لو كانو يفهمون لاستغلوا اوقاتهم وجهدهم فيما ينفع العباد و البلاد بدل تضييع الوقت في القيل والقال.
KOUSKOUS SI NORD AFRIQUE CARE LE NORD AFRIQUE A LA MEM CULTURE ET MEME RACINE….
الكسكس،او الكسكسو،أو الكسكسي،هي أسماء معربة لسكسو مع تخفيف نطق حرف الكاف حتى تقرب من الياء وتشبه صوط القطط عند الهجوم،وهو اسم أمازيغي وبالتالي فسكسو كان موجود في مناطق التي يسكنها الأمازيغ قبل مجيئ العرب وقبلهم البزنطيون والفينيقيون والرومان واليونانيون.. الخ،فقبل وجود التوابل فكان الكسكس يأكل ساخنا مع الحليب ” اغ” المغلي وبعض الخصر والاعشاب،او باردا مع اللبن “اغ ندون” وتعني الحليب الممخوظ والاكلة تسمى الآن ب “سيكوك” إذا فمن يقول إن الكسكس مغربي أو جزائري أو غير ذلك فهو على غير صواب،فالكسكس سلك نفس المسلك اللذي مشى فيه الامازيغ،فهو في جنوب مصر وعند الطوارق والآن في جميع الدول،وقد عمل على نشره سكان المغرب الكبير من قرطاج إلى مراكش،مرورا من طرابلس وتلمسان ،وصولا الى نواكشوط.
الكسكس أكلة أمازيغية قديمة قدم التاريخ ..والأبحات الأنتروبولوجية إكتشفت أواني طبخ هذا الطبق المميز في كل مناطق شمال إفريقيا خصوصا في المغرب والجزائر وتونس …إلا أن المغرب هو من أعطاه بعده العالمي نظرا لتميز التقافة المغربية ككل
الكسكس ابدعته الحضارة العربية في حواضر شمال إفريقيا ولم يكن له أي أثر قبل نشأة الحضارة العربية في الغرب الإسلامي.
بعض البرابرة يحاولون نسب كل المعالم الحضارية في الغرب الإسلامي لقبيلتهم. هم يكذبون. ويستحيل عليهم أن يجدوا ولو إشارة لوجود الكسكس في غير الحواضر العربية في الغرب الإسلامي. كما يستحيل عليهم أن يجدوا ولو إشارة مهما كانت بئيسة لوجود الكسكس قبل مجيئ العرب لشمال إفريقيا.
الكسكس من إبداع الحضارة العربية في الغرب الإسلامي. ونشأ في الحواضر العربية في الغرب الإسلامي.
تأكدت الآن أن أهل المغرب عندهم مركب نقص مرض نفسي وإن أهل الجزائر و تونس وليبيا أرقى مستوى منهم بكثير وما يسمون المغرب باللحاسة
الكسكس عربي مغاربي للأسباب التالية:
أولا: لم يذكر الكسكس في شمال إفريقيا إلا بعد أن تعربت شمال إفريقيا ثقافيا وحضاريا. قبل ذلك لم يكن للكسكس أثر في شمال إفريقيا.
ثانيا: الكسكس، ولأنه وجبة تتطلب تحضيرا معقدا وراقيا ولأن تحضيره يتطلب وقتا طويلا، فهو لن يظهر إلا في بيئة متحضرة، حيث يوجد الشعر والأدب والنقاشات الفكرية. هذه البيئة لم تكن متوفرة في شمال إفريقيا إلا في الحواضر، كفاس وتلمسان والقيروان وقرطبة وغرناطة. وهذه الحواضر كلها عربية.
غير ذلك كانت بواديا، حيث إما الترحال أو فلاحة ورعي تتميز بشظف العيش وبساطته. هذه البوادي والفيافي والقفار (أكان سكانها عرب أم أمازيغ) لن تنتج طهيا راقيا ولا حضارة متطورة.
الحواضر في شمال إفريقيا ولحد الآن هي عربية. ومن مميزات الحواضر أنها هي مهد الحضارات. أما البوادي فيقتصر دورها على توفير المؤن للحواضر.
لا وجود للكسكس في شمال إفريقيا قبل تطور الحضارة العربية في شمال إفريقيا.
لا دليل واحد على أن الكسكس وُجد في شمال إفريقيا قبل دخول العرب.
الكسكس أكلة تطورت في الحواضر العربية في شمال إفريقيا.
الحواضر العربية في الغرب الإسلامي كالقيروان تلمسان وفاس و قرطبة وغرناطة هي مهد الكسكس.
الناس وصلو المريخ وحنا مدابزين على كسكس ديالمن
دول الغرب وصلت إلى مبتغاها
الكسكس أصله اندلسي……إقرؤوا تاريخ الأندلسي…..
لمادا منعته محاكم تفتيش صليبية؟…….
بعدها اتنشر عبر الموريسكيين ……في شمال افريقيا……تركيا…….مالطا……
حتى اليهود في اسبانيا مازالوا ياكلونه…..ويتبركون به……..كانه مقدس…….
الكسكس ولبس البرنس تعلمه المغاربة من الفينيقيين أيام التجارة بالمقايضة بضعة ببضعة
الكسكسي اصلا كلمة غير صحيحة فنحن الامازيغ نسميه سكسو نحن السكان الأصليين لشمال إفريقيا و ليس للغير هل يو جد هذا الكسكس عند دول الخليج و حتي العرب إذن هو كسكس احفاد هنبعل الامازيغ هل منكم أحد يعرف مملكة الامازيغ و حدودها ؟
في الجزائر تمت انطلق مقترح قانون لمنع الترويج التطبيع مع إسرائيل. كسكس ههههههههههههه
هل جن الناس؟ ام هو التعصب الاعمي، الكسكسي ليس حكرا علي المغرب بل هو طبق المغرب الكبير بامتياز، حب من حب و كره من كره، هناك دعاة الفتنه و هم سبب التخلف و الجهل المطبق و يجعلنا في ذيل قاءمة الدول المتحضره، اعملوا شيء يفيد البشرية عوض الدعوة الي التعصب الاعمي و الجهل بالتاريخ و الجغرافيا ، تبا لكم من سفلة القوم، مغاربي و افتخر،
ما فهمتش الناس يضاربو على الكسكس الناس راهم طلعو للمريخ و العرب يضاربو الكسكس تع شكون باركات علي غير الباقلاوا والشربة الدزيرية
فيكم غير البعض والحسد والكراهية
حتى الكسكس الامازيغي المغاربى الذى ليس له صلة بالثقافة العربية انتسبتموه اليكم كطرف في النزاع
لا حولا ولا قوة الا بالله
الحمد الله الجنة بيد الله ليس بيدكم لوكانت كذالك لحرم منها جميع المخلوقات العربية المسلمة الا انتم ودول الغرب الذى تنتمون اليهم حبكم لهم كحب الام لابناأها
فرقكم حتي الأكل … في بعض الشعوب نقصين عقل ودين .. يلا العجب
Cous cous marocaine sans discussione mais les autres se sont des copier aucaine 7khdare