نشطاء مغاربة يرفضون مشاركة بنكيران في ملتقى "مآلات الربيع العربي"

رفض نشطاء مغاربة مشاركة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في لقاء دولي ينظمه المجلس العربي حول “مآلات الربيع العربي”، مبرّرين رفضهم بأن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي كان من أشد المعارضين لحركة 20 فبراير، وعبّر صراحة عن اختلافه معها، وطلب من قواعد حزبه عدم الخروج في احتجاجاتها.
وانهالت عبارات “الرفض” والغضب على أعضاء المجلس العربي الواقفين وراء تنظيم اللقاء الدولي واختيار بنكيران للحديث عن التجربة المغربية؛ بينما تساءل أحد النشطاء “كيف يُشارك بنكيران في ملتقى يتحدث عن تجربة الربيع وهو لم يشارك لا في ربيع ولا في صيف الحراك؟ كيف يشارك في ملتقى وبيان حزبه بعدم المشاركة في حراك 20 فبراير شاهدا عليه؟”.
ويعترف بنكيران، بصفته الحزبية والرسمية السابقة، بوقوفه ضد “حركة 20 فبراير”. وقال، في إحدى خرجاته الإعلامية، إن “قيادة الحركة الشبابية كانت مجهولة، ولذلك عارضتها؛ لأنني لم أكن أعرف إلى أين تمضي بخطابها ومطالبها”، محذّرا من “سيناريو ليبيا وسوريا”؛ وهو ما جعل الحركة تضعفُ ميدانيا بانسحاب الإسلاميين من الشارع.
ويؤكد سعيد لكحل، الباحث في الحركات الإسلامية، أن “بنكيران، الشخص الذي اغتال آمال حركة 20 فبراير في الإصلاح والتغيير ومحاربة الريع ونهب المال العام وتهريب الثروات وفي العدالة الاجتماعية وفي الكرامة، بمثابة “الخنجر” الذي طعن حركة 20 فبراير من الخلف، الطعنة التي شلّت نشاطها وحطمت أحلام نشطائها”.
واعتبر المحلل والخبير في الإسلام السياسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أول قرار اتخذه بنكيران حين تم تعيينه رئيسا للحكومة هو العفو عن ناهبي المال العام، لما أصدر قرار “عفا الله عما سلف”. قرار لم يطعن حركة 20 فبراير وحدها، بل طعن الشعب والدستور معا”.
ويقف الكاتب والمحلل ذاته عند “شعار محاربة الفساد” الذي خاض به “البيجيدي” الحملة الانتخابية في 2011، وهو شعار أكسبه حظوة تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، ومن ثم مهد له الطريق لرئاسة الحكومة وقيادة الأغلبية البرلمانية التي سيتحكم فيها في تمرير القرارات والقوانين التي أجهزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة ، وخاصة فئة الشباب الطامح إلى الاستفادة من فرص الشغل والتعليم والتطبيب، وكذا فئة الموظفين والمأجورين”.
وتساءل لكحل في معرض حديثه: “ماذا عسى بنكيران أن يقول عن حركة 20 فبراير وهو الذي عطّل الدستور الذي انبثق عن مطالب نشطائها؟ هل سيقر بنكيران بالجرائم الاقتصادية والتشريعية التي ارتكبها في حق الشعب المغربي، وعلى رأسها تحرير أسعار المحروقات مما أشعل النار في الأسعار ورفع تكلفة المعيشة إلى مستويات قياسية”.
وأقر المحلل والخبير ذاته بأن “نشطاء الحركة كانوا ينتظرون قرارات شجاعة في حق ناهبي المال العام، فإذا ببنكيران يعفو عنهم. كما كانوا يتطلعون إلى العدالة الاجتماعية، عبر التوزيع العادل للثروة؛ غير أنه اتخذ قرارات لم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذها، ومنها فرض التوظيف بالتعاقد، وتجميد الترقيات، وإلغاء الترقي بالشهادات والدبلومات”.
وتابع المتحدث ذاته قوله “إن أي دعوة توجه إلى بنكيران للحديث عن حركة 20 فبراير هي استهزاء بالحركة ونشطائها وليس احتفاء بذكراها العاشرة. لقد عطل بنكيران مسلسل الإصلاح وأرجع المغرب عقودا إلى الوراء؛ بل سعى إلى استنبات تشريعات حركة “طالبان” من خلال مشروع القانون الجنائي الذي جاء به الرميد والذي يشجع ويشرعن قتل النساء”.
عجبا لهذا المخلوق. ..يعد الناس بما في السماء و يستولي على ما في الأرض. ..
السلام عليكم واش هذا باقي مابغاش يحشم علا عرادو باز خاشي راسو فكلشي كيقولوا ليه سير فحالك ما بغيناكش ولا بغا يحشم
ألا تعرفون لماذا يريد المشاركة فيها ؟؟؟ لأنه منافق وكذاب باستحقاق ، اليوم ضدنا وغدا معنا حسب مصالحه الأنانية كما اعتدنا منه و لربما يسعى إلى الرجوع للمسؤولية من نافذتكم لكن هيهات المغاربة كرهوا هذا الاستبدادي لدرجة أنهم لم يعودوا يطوفون وجهه القبيح وأنا أولهم. إذن أقول له : اخلس يا شيطان قبح الله سعيك.
مارس اجمل من فبراير ماذا يمنع السيد لكحل من ان يقود من جديد ربيعا جديدا بدون كتلة إسلامية عددية وبالتالي يضمن النجاح لحركته ، سيقال لي ان السيد لكحل أكاديمي باحث ، ونعم بالله لكن تدخله هو سياسي قح والموضوع كله ذهب في الرد على حصيلة بن كيران عوض السير في عنوان الموضوع وهنا تتجلى مشاركة كاتب المقال ، ايتعلق الامر بالانتخابات اسيادي ولا ايه؟
لكنه شارك في تدمير القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة، وحرر أثمان المحروقات ورفع ثروات الأغنياء، وشارك في تدمير تقاعد الموظفين بالرباعية المشؤومة،وشارك في ضرب المنظومة التعليمية بفرض نظام التعاقد، واللائحة طويلة من المشاركات التي يعرف الكل عواقبها على المواطنين، ولاتريدونه أن يشارك في الملتقى!!!
هل هذا الخببر والمحلل يعيش معنا الان ام هذا كان في زمن ما ؟
Monsieur benkiran est fini est périmé pas besoin de retourner en arrière les peuples avancent etc no more comment
لما لا يشارك وهو وحزبه المستفيدان الوحيدان من الحركة . وهو يعترف بالتحول الذب طرأ عليه وعلى مريديه حين بدلوا البكالا و 103 بالسيرات الفارهة.
مادا تحقق في الربيع العربي فكلكم ركبتم عليه و استفدتم ماديا و من المناصب و الامتيازات بالاضافة كورونا عرت دول العالم فكل من تحدى الدولة في حالة الطوارىء يشبعونه عصا اما في هولندا التي كانت تعطينا الدروس فشرطتها استخدمت الزرواطة و حتى الرفس و المطاردة بالكلاب
عند اقتراب الانتخابات.. يريد استغلال الفرصة للظهور من جديد وتحقيق أهدافه الشخصية.. ملايين في التقاعد.. مقابل تدمير القدرة الشرائية للشعب وزيادة الاقتطاعات.. و وضع سلم 7 وغير ذلك من انواع الظلم.. حسبنا الله ونعم الوكيل..
لو أُتِيح لجل المغاربة أن ينشروا تعليقا على هذا الموضوع لكتبوا سوءا عن هذا المخلوق الكاريكاتوري الذي لا يفوت فرصة واحدة للظهور في كل المحافل ويحشر نفسه في كل الأمور.
فليعلم أن ظهوره ربما مرغوب فيه عند شردمة من أناس حزب العدالة والتنمية وليس عند كل المغاربة. لذا عليه” أن يحشم على عرضه” ويأخذ وقته الكافي للتمتع بمعاشه المريح . . .ويرحمنا بعدم النظر إلى وجهه . . .
لكنه. هو رقم واحد ممن استفاد من حراك فبراير و احتل و حزبه المرتبة التي أعطته تسيير الحكومة التي جنى منها تقاعدات واعفاءلت وهو شهد بذلك فصرخ بالتحول المادي والشعب حصد خيبة الامل حصد البطالة زيادة أسعار وضرائب …….
اريد جوابا من بنكيران نفسه انا موظف عمومي السلم ستة تاريخ التوظيف 1980 من مواليد 1961 نسبة التقاعد عندي حاليا تفوق 100 في 100 بعد تمديد سن التقاعد بسنتين ونصف ستصبح النسبة 103،5 أليس ظلما اقترفه في حقي وحق امثالي يا بنكيران لقاؤنا امام الخالق
Ina benkiran
je ne connais pas cette personne,dites lui de retourner les 7 millions dial wlad chaab ba3da.
il n’a pas le droit de parler à notre place nous wald chaab .
Qu’il est se taire hssen lih .