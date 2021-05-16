نشطاء مغاربة يعوّلون على الانتخابات المقبلة لإسقاط "الساعة الإضافية"

مباشرة بعد إعلان الحكومة عن العودة إلى التوقيت الصيفي (غرينيتش+1)، توالت ردود فعل المواطنين الرافضة لـ”الساعة الإضافية”، مطالبين بإسقاطها، نظرا لما لها من آثار نفسية بسبب خلخلة الساعة البيولوجية للإنسان.
وعلى الرغم من أن الحكومة قررت منذ نحو ثلاث سنوات تأبيد التوقيت الصيفي طيلة السنة، مع العودة إلى التوقيت العادي خلال شهر رمضان، فإن عددا من المغاربة ما زالوا ينادون بإلغاء هذا القرار، والعودة إلى اعتماد توقيت غرينيتش.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية لهذه السنة، اقترح عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استغلال عامل الانتخابات من أجل تحقيق مطلب إسقاط الساعة الإضافية، عبر التصويت للحزب الذي سيضمّن برنامجه الانتخابي وعدا بالعمل على إلغاء التوقيت الصيفي.
وذهب نشطاء آخرون إلى اقتراح سلْك درب الديمقراطية التشاركية كطريق لإلغاء التوقيت الصيفي الذي يشكك كثيرون في جدواه على المستوى الاقتصادي والطاقي، وذلك عبر تقديم عريضة إلى الحكومة في الموضوع.
في هذا السياق، قالت رقية أشمال، الكاتبة العامة لمنتدى المواطنة، إن السلطة التنفيذية كان حريا بها وفقا للقواعد الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية للمواطنين والمواطنات، أن تجري تشاورا مع المغاربة لإبداء آرائهم عبر منصات رقمية أو صيغ تشاورية أخرى بخصوص آثار هذه الساعة نفسيا، واجتماعيا واقتصاديا.
وكانت الحكومة قد بررت تطبيق التوقيت الصيفي بمنافعه على المستويين الاقتصادي والربح الطاقي، غير أن كثيرا من المغاربة يشككون في تحقق منافع من “الساعة الإضافية” في غياب دراسة تؤكد ذلك بالمعطيات الرقمية.
وترى رقية أشمال، في تصريح لهسبريس، أن السلطة التنفيذية كان عليها أن تتشاور مع المواطنين لمعرفة رأيهم في التوقيت الصيفي، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، بل أيضا في ما يتعلق بصحتهم النفسية والجسمية، وحالتهم الاجتماعية، والإيقاع الزمني لتدريس أطفالهم ومردوديتهم.
ويبدو من خلال تصفح تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عددا كبيرا من المغاربة يرفضون التوقيت الصيفي ويفضلون العودة إلى توقيت “غرينيتش”، ويبررون ذلك يكون التوقيت الصيفي يؤثر على نفسيتهم بسبب ارتباك ساعتهم البيولوجية، ويجعلهم “في سباق مع الزمن”، فضلا عن المشاكل التي يتسبب فيها خلال فصل الشتاء، حيث يغادر الناس وأطفالهم بيوتهم في الصباح تحت جنح الظلام.
وإذا كانت الحكومة قد بررت تأبيد التوقيت الصيفي طيلة السنة بتفادي تغيير الساعة أربع مرات، فإن مغاربة يرفضون هذا التبرير، بداعي أن البلدان التي تضيف ساعة إلى توقيتها العادي تطبق ذلك في فصل الصيف فقط.
ويرى مؤيدو هذا الطرح أن شهر رمضان خلال السنوات المقبلة لن يأتي في فصل الصيف إلا بعد ست عشرة سنة، وبالتالي فإن الحكومة لن تضطر إلى تغيير الساعة أربع مرات إن هي طبقت “الساعة الإضافية” في فصل الصيف فقط.
وتنصبّ انتقادات أغلب الرافضين للتوقيت الصيفي على تأثيراته السلبية على صحتهم وراحتهم، حيث أكدت رقية أشمال أن عددا من الدراسات وتصريحات خبراء أكدت أن تغيير الساعة خلال السنة يشكل أمرا سلبيا على الصحة.
وزادت قائلة: “هذا هو ما نعيشه كأفراد أو في علاقتنا مع البنيات الاجتماعية التي نتعامل معها من اضطراب الساعة البيولوجية وما لها من انعكاس على مستوى حدوث المخاطر الصحية التي تكون في الأيام الأولى التي تلي تغيير الساعة، والتي تزاوج بين النفسي والجسدي”.
وفي الوقت الذي تنوه فيه الحكومة بإيجابيات الساعة الإضافية على الاقتصاد الوطني والمخزون الطاقي للبلاد، أكدت الكاتبة العامة لمنتدى المواطنة أن المكتسبات الاقتصادية والطاقية يواكبها أيضا تحدي “الحفاظ على العنصر البشري والاستثمار فيه بالقدر الذي نفكر في الاستثمار الطاقي، ذلك أن الإنسان هو الإمكان الطاقي الأول لكل الشعوب والدول”.
ههههه ما علاقة إسقاط الساعة الإضافية بالإنتخابات ؟؟؟؟؟
أم أنكم تحاولون تشجيع المواطنين على التصويت بدعوى العمل على إلغاء هاته الساعة،
اين هو الزعيم المظلي المدلل ليدلي بالتصريح عن خطته لالغاء ساعة المستعمر ورايه في إبادة أهل فلسطين !!
ام ان حزم الدولة منخرط تماما في التطبيع وعدم المس بالساعة المشؤومة خدمة للوبي المال والأعمال الذي ينتمي اليه ! اكيد سيتوارى عن الأنظار كالعادة حتى تهدأ العاصفة لان هموم الشعب اخر ما يفكره فيه الزعيم المدلل صاحب البر والبحر والقفة مقابل بطاقة الحزب وله مشروع اعادة تربية المغاربة !!
حقيقة الشعب يريد من زعماء الاحزاب اين هم متموقعًون ومع من في هذه الظروف
ارجو جميع النشطاء والفاعلين الحقوقين والمحامين ان يناظلو حتي إسقاط هده الساعة المشؤومة
نشطاء في أي ميدان ؟؟؟؟ بما أنهم يؤمنوا بالانتخابات فهم بلداء وليسوا بنشطاء مع احترامي للجميع …
أم أنهم بيادقة للأحزاب في هيئة نشطاء…
الانتخابات لم تجدي نفعا منذ 65 سنة من الاستقلال … الله الوطن الملك الامن التعليم الصحة …الباقي غير ألة لحصاد الملايير ….
كفى من الانتخابات لنخض تجربة جديدة.
القرار يتجاوز الحكومة مثل جميع القرارات الكبرى ولا فائدة من الإنتخابات مضيعة الأموال وضحك على الذقون
بالنسبة للموظفين هناك ما هو أهم من الساعة …
هناك الكارثة التي قام بها بنكيران من خلاله إصلاحه الكارثي لصناديق التقاعد … إصلاح على حساب الموظف ومن قوته وقوت عياله …
كان من الافضل ترك الساعة البيولوجية و شأنها.
و اعتماد توقيت عمل مبكر.
بدأ العمل الساعة 7 عوض 8.
و أيضا التوقيت الرمضان. فما دخل رمضان بتغيير الساعة.
وانا اول الناخبين المطالبين….بحدفةهاته الساعة.
نراهن على إسقاط الفساد بكل أشكاله
نراهن على تعليم وصحة وقضاء
نراهمن على محاسبة من سرق من المغاربة 12 سنة و اوصلنا لهذه الكارثة .
هناك ماهو أهم بكثير من الساعة الأضافية للمطالبة به رغم اني اكرهها.
أما أن يُرهن فوز حزب ما بألغاء الساعة الأضافية فكأنكم تعرضون أصواتكم مقابل 100 درهم كما فعلها البعض قبلكم .
يجب على هؤلاء النشاط أن يعرفوا أن الساعة ليست بيد الحكومة و لن يقدر أي أحد أن يرجع لنا ساعتنا مادامت فرنسا تحكمنا
اكبر كارثة هي هاد الساعة الإضافية تكرفستو علينا الله يسمح ليكم
الشعب المغربي سينتخبون بكثافة هده المرة من اجل إسقاط حزب تجار الدين،،
اي حزب دخل الساعة الاضافية في البرنامج الانتخابي انصوت عليه وشكرا
نعم لإسقاط من كان سببا فيها والنجاح انشاء الله لأي حزب سياسي مرشح لإزالة هده الساعة المشؤومة
المغربي مسكين بدا اهبط فسقف المطالب دبالو الاحزاب حنى وصل غير انقصو ساعة باركا هذا هو المكلب الاول والاخير في جميع برامج الاحزاب…هزلت والله…..!!!!!
ازعجتنا هذه الساعة كثيرا وانا اتعهد امام القراء ان اصوت للحزب الذي سيضع الغائها ضمن برنامجه
نسأل الله العلي القدير ان يرفع عنا ما تبقى من الوباء و ان يزيل هذه الساعة المشؤومة لان من وضعها لا أظن أنه يستيقظ باكرا ايام الشتاء و الظلام حالك ليجد نفسه خائفا لمجرد الخروج من باب منزله لعمله بسبب اللصوص و المتشردين و الحمقى حسبنا الله وحده نعم الوكيل و كفى بالله حسيبا
في الحقيقة نحن مغاربة غرباء على هذا الوطن. لا نحس بمغربيتنا و لا نحس بان نحن الشعب العزيز على ملكه…قرارات ثلة من الفاشلين بها يتلاعبون بمشاعر و نفسية امة مغربية تجعلنا نتحسس الفرصة في الهجرة و نترك هذا البلد يتمتعون و يقررون كبف يشاءون الا اللعنة عليكم تلى يوم الدين يوم تبدل الأرض عير الارض و السماوات…نحن شعب لا حول له و لا قوة لا يسعه الا الدعاء و طلب المعذرة من أبناءنا لما ينتظرهم من قهر و ذل في وطنهم
اليوم الأول الله يستر من رجوعنا إلى هذه الساعة التي قلبت لنا ولي أولادنا التوقيت البيولوجي و الضروري للإنسان الرجوع إلى الساعة الأصلية ضروري من أجل راحتنا وصحتنا وعملنا والتقليل من حوادت السير مشاكل النوم ولاطفالنا أصبحوا متعصبين من قلة النوم من فظلكم ومن أجل سلامة وطننا العظيم والمغاربة أجمعين الرجوع إلى الساعة القانونية ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم اللهم احفظ بلدنا العزيز والمغاربة أجمعين تحت قيادة ملكنا محمد السادس الله يحفظ ويستر في كامل صحته وعافيته بإذن الله تعالى وبركاته شكرا لكم أيها المغاربة الأحرار والسلام عليكم
أقسم بالله لو كنت في مركز السلطة لبدأت بذلك العبث. لدينا احسن توقيت من عند الله كرينيش في رمضان كان رائعا. الآن اصبحنا نطلب من أبنائنا ان يناموا و الشمس لا زالت مشرقة. والله انه عبث. لنطلب من نطلب من نيوزيلاندا او استراليا زيادة 10 ساعات حتى توافق توقيت فرنسا. انحن متقدمون على استراليا. حكومة les guignols.
نريد اسقاط الساعة الاضافية وحكومة العتماني ونريط اسقاط اخنوش والحجر الصحي وسياسة المغرب بافريقيا
الساعة الإضافية لامعنى لها! فقط زادت الناس ارتباكا وخربقاتهم، بنادم تسأله عن الساعة؟ يجيبك 5 قدد، القديمة، أو 7 الجديدة، ما هذا الهراء بحق السماء كيما خلاتها سميرة الداودي الله يذكرها بخير! ما خاصنا ساعة إضافية، تاشيطانيت وصافي، خليونا نعيش بسلام
لنكن منطقتين واقعين حزب لبجدي انثقم واستحمر الشعب المغربي بكل طرق بعد تمرير قرارت املات مدونات لينال رضا جهات ما وليضمن وأتباعه وعشيقاتهم مناصب تعيينات وظائف زبونيه ولمحسوبيه الحربيه التي زادت حدتها مند وصول لبجدي لمنابع القرار زد عن ذالك مضاعفات لخوفز ومتبازات وتعريضات واجور خياليه في عز ازمه تمر منه لبلاد ولعباد نعم ضحكو علينا بالمعارض لمزيفه وتحريض عل مقاطعت لنتخبات ومقاطعت 3 شركات ليس في حب لمواطن او مستهلك الدي انكوا بغلاء كل مواد لغذايه وصناعبه مند زيادات لهمجيه في ثمن لغزوال وطريق سيار ولعش في لوزن وجوده وبعد زيادات في تعرفت اشطر كهرما وحذف لمقاصه وخوصصت تعليم وصحه وحذف لمقاصه وتغير مدخراتها لجيوبهم وشرا سكوت معارضه او اغلبيه ومعلمات وصحفين وجرائد الكترونيه قدم لكتير منهم رشاوي كتعريض عن تنقل تعريض عن سكن تعويضات ومتبازات وبرطمات وربيلات وسفريات من ضهر طبقه لمسحوقه باسم الإصلاح يريد إسكات عدد من شباب ومطلقات وارامل بمبلغ مالي من ضهر بسطا نعم انه حزب لاعداله لاتنميه والإخوان وتوحيد احتقرو شعب بصدقه شهريه لشرا اصواط نتخابيه بعدم كون جيوش الكترونيه مخصص في تحريض وتهديد دوله وأشخاص
كاين الصحة والتعليم والسكن والخدمة…….. وشكرا لهسبريس على هذا المقال المهم الذين يبرز حاجتنا فقط لإسقاط ساعة
انا اول واحد غادي نصوت على الحزب لي غادي يكون من أبرز هتماماته هي إزالة هاد ساعة المشؤومة
سنصوت على البرنامج الانتخابي الذي سبلغي هءه الساعة الاضافية. اصبح المغاربة مرضى هم واولادهم جراء هذه المصيبة التي فرضوها علينا دون رضانا( الشعب يريد اسقاط ااساعة الاضافية)
بلا مانشوفو الحزب خاصنا نديرو حنا الحل ….
هذا فاش فالحه هذ الحكومة زد ساعة نقص ساعة اللهم زد في عذابهم وانقص من حسناتهم ( إن كانت لهم؟)
صاحب الكاريكاتور دائما يصور الإنسان المغربي بئيس ومعدم مع أن الواقع ليس كذلك لجميع المغاربة، المغاربة في الأسواق والأسواق الممتازة على ذوق في اللباس إلا البعض، فلا تعمم البؤس على الكل، ولي فقير الله يجيب ليه والله الغني !!!
آش من علاقة بالساعة بالانتخابات ؟
واخا تزيدو نهار ماشي غير ساعة ، راه تا واحد ماغادي ينتاخب غير رتاحو
اتقدم في البداية بالشكر الجزيل لمنبركم المحترم والذي سمح لنا عدة مرات للتعبير عن اراءنا اتجاه هذه الساعة المرفوضة شعبيا وذلك لعدة اسباب كثيرة سال فيها مداد كثيربشانها…وانتم ذكرتم ولخصتم كل ما قلناه في تعليقاتنا ولكم جزيل الشكر….واضيف ان هذه الحكومة وسابقتها التي هي صورة منها لاتحترم ارادة الشعب وهذه ليست ديمقراطية.
هههههه إنجاز عظيم. لن تغير الإنتخابات أى شئ . عمرى نصف قرن و لم أصوت طوال حياتي على مسرحية الإنتخابات فى المغرب. حسب بيانات لوزارة الداخلية أن ما يفوق أربعة ألاف مسؤول من المنتخبيين و الجماعات و رؤساء الجهة لم يتجاوز تعليمهم المستوى الإبتدائي.
يجب الرجوع إلى الساعه القانونية غرينيتش قبل الانتخابات و تصبح طول السنة، لقد ثبت علميا أن الساعه الاضافية من مسببات أمراض القلب و الظغط و التوثر العصبي
لإسقاط هذه الحكومة الفاشلة بكل المقاييس
اش هاذ البرنامج انتاع ل….رى.المغاربة يعولون على الانتخابات لإسقاط الساعة.الساعة فرضتها عوامل اقتصادية وارتباطات بالبورصة نقطة ارجع السطر .صافي دابا انا افقدت الامل في اشي تغيير هاذي زيدوها اعلى هاديك الشوها انتاع الحافلات اللي احرات اقبل من الانتخابات المنصرمة .المشكل راه ماشي في قوة الحزب الإسلامي وليني المشكل راه في ضعف الأحزاب الأخرى هذا برنامج ايعولو اعليه الناس باش ايربحو الانتخابات اربحتوا بكري افففففف.
وكذلك نعول على اسقاط حزب العدالة والتنمية من قيادة الحكومة
من نيتكوم تتهضرو موضوع شيق، حسم أمر الساعة هذه سنين فلا تحتقروا ذكاء المغاربة.
:07
اي حزب دخل الساعة الاضافية في البرنامج الانتخابي انصوت عليه وشكرا
جميعا من أجل إلغاء هذه الساعة الخانقة …. من نهار ولات والمغرب راجع لور …
مجموعة ديال;;;;; في البرلمان حاكمين على 40 مليون مغربي …
نتمنى من الانتخابات القادمة إزاحة هذه الساعة و إزاحة كل اللحيا
اقسم اني لن اشارك في انتخابات لا ترعا مصالح الشعب ومن بينها الساعة الاضافية المشؤومة وان لم اجدها في برنامج الاحزاب فلن اصوت علي اي حزب لانهم ببساطة لا يمتلوننا…اما الحزب الدمية حزب الزيادات في كل شيئ فلن انظر حتا في وجوههم التي قتلت الشعب باسم الدين وتفننو في تعديب الاطفال ونساء البوادي وفتيات الهاملات بالمصانع َوبالاخص شركات المستعمر من اجل المال والدولار باع راحت المواطن لاكن لا نيتغرب من باع الدين فلن يخجل في عقاب جماعي للشعب المغربي حزب فاشل بكل المقاييس ادكر عندما صعد الكوميدي بن كيران الى قذة البرلمان وقال اما لم اغير ساعتي يتمسخر على الشعب وفي النهاية اخد السبع ملاين وقال لنفسه عفا الله عما سلف الخلاصة حزب خائن لكبادئه لا تنتظر منه الى ان يكون فوطة للاخرين والا مزبلة الناريخ
منذ القديم الازل و توقيت المغرب هو توقيت غرينيتش لان علماء الجغرافيا يضعون المغرب على خط غرينيتش في الكرة الارضية ، وبذلك يكون اذان الظهر يناهز الواحدة بعد الزوال ، عندما نضيف ساعة : يصبح اذان الظهر يناهز الثانية بعد الزوال ، وهذا لا يقبله العقل و المنطق .
من هذا المنبر اناشد المغاربة الأحرار بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للمساهمة في إسقاط المفسدين والانتهازيين باختيار المثقفين وحاملي الشهادات الجامعية ومثقفين ومناضيلن أحرار الدين يلزمون الخونة والاقطاعيين والانتهازيين الدين نهبوا المال العام بربط المسؤولية بالمحاسبة عن السنوات الماضية. .لأن الفرصة مواتية بعد إقرار قانون القاسم الانتخابي ..من لم يستغل صوته فيما يريد سيستغله غيره فيما لايريد ..إذا صوتك امانة في عنقك ..
بالنسبة لموضوع الساعة الصيفية والمبررات التي صيغت لاعتمادها لا نجد ما يدعو لذلك خصوصا ونحن نرى أن جل أضواء الشوارع مشتعلة في واضحة النهار ،فعن أي اقتصاد في الطاقة تتحدثون؟؟؟
الساعة الصيفية هي ما تجد فيه العدالة والتنمية ادات لكونها حاكمة وقادرة على بسط نفودها ضد من ؟ ضد اغلبية كانت يوما ما سبب تواجدك في منصب القرار عجيب حزب كان يدعي الخوار فتجاهله حزب كان يدعي اشيلء كثيرة تجاهلها واش قطع الواد انشفو رجلبه الا عرف طرق النجاح في اللنتخابات هههه اضامن رسوا ان من اسباب العزوف على التصويت هو الغدر وعدم احترام البرامج الانتخابية لكن في المراحل المقبلة سنصوت لنقول لا لكل من نراه غير نزيه ولنربح الرهان بمن نتق في اخلاقهم وقيمهم ولن نعول على حروف ومخططات مكتوبة على اوراق الوعود الكادبة ولا خطابات المنافقيين اللدين يلبسون لباس التقة حتى يفوزون وينقلبون على ساكنتهم
الله ياخد الحق فيهم في الدنيا قبل الآخرة بسبب هد الساعة المشؤومة وحتى هادوك المطبلين ليها سواء صحفيين مرتشين أو المهللين ليها من الدباب الالكتروني المحسوب عليهم
ميعادنا امام العادل
شعب غلباتو ساعة
شعب غلباتو كمامة
شعب غلبو كيس بلاستيك
شعب غلبو حزام السلامة
شعب غلباتو خوذة (كاسك)
هؤلاء القوم يعتقدون أن مشاكل المغرب من فقر وتعليم و صحة و انعدام العدالة الاجتماعية تتلخص في الساعة الإضافية.
سلام واش حنا سلينا من جميع المشاكل ديال الدنيا و الدين باش نصوتو على الحزب لي إحيد لنا ساعة تافهة زايدة ناقصة فناهو المشكل.
واش هذا كلاخ ولا رديتونا مكلخين. ناس باغين الحزب لي يخدم البلاد إدير لينا فين نخدمو.
هاهم حيدوها أش أتبقاو ديرو بسلامة جالسين فالدروبة هههه ؟؟؟
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
وكلنا فيكم الله على هاد المصيبة ديال الساعة
نتمنى من صاحب الجلالة خصيصا التدخل لمنع هذه الساعة