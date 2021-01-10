نشطاء يشتكون من "إهمال مقبرة" وسط الناظور

اشتكى نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من إهمال مقبرة سيدي سالم وسط مدينة الناظور، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإصلاحها وترميم عدد من القبور التي تهدمت.

ووصف كمال شيلح، فاعل جمعوي بمدينة الناظور، وضعية مقبرة سيدي سالم بـ”الكارثي”، مشيرا إلى أن “عددا من القبور تهدمت، خاصة مع التساقطات المطرية الأخيرة، دون أن يولي مسؤولو الجماعة أية أهمية للوضع”.

وأضاف شيلح قائلا: “الميزانية المخصصة لمصلحة المقابر بلغت حوالي 38 مليون سنتيم كما أفاد بذلك ممثلو الجماعة أنفسهم، ما يجعلنا نطرح علامة استفهام حول عدم إصلاح المقبرة وتسديد مستحقات العاملين بها، الذين نظموا مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة”.

وتعليقا على الموضوع، قال رفيق مجعيط، رئيس بلدية الناظور، إن “الميزانية المخصصة للمقابر لم تتوصل بها الجماعة إلا في شهر نونبر من السنة الماضية، وتأخرت إجراءات التأشير عليها من طرف العمالة”.

وأضاف مجعيط أن “إصلاح المقبرة يحتاج إلى إجراءات البحث عن شركة خاصة وإبرام العقد معها، وهذا كله لا يمكن إجراؤه في ظرف شهر وبضعة أيام”، مشيرا إلى أن “إصلاح حوالي 300 قبر تم بمبادرة شخصية وبمصاريف خاصة خارج مسؤولية الجماعة”.