نشطاء يطلبون حماية ملك "ضاية دار بوعزة"

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عن وجود مرسوم ملكي تحت عدد 650.266 صادر بتاريخ 11 غشت 1965 “يعتبر مجموع المياه المغذية لضاية دار بوعزة ملكا عاما مائيا”، تتواصل حملة توقيعات النشطاء الجمعويين وساكنة منطقة دار بوعزة بضواحي الدار البيضاء على كناش “استقبال الآراء” الخاص بالبحث العمومي الذي فتحته مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للمديرية العامة للمياه بالوزارة سالفة الذكر، بعد إصدارها لقرار بشأن تحديد حدود الملك العمومي المائي لآخر ضاية مائية في جهة الدار البيضاء سطات.

وقالت الناشطة الجمعوية ليلى الزايري إن عددا من الجمعويين والسكان بمنطقة دار بوعزة قاموا بإبداء آرائهم فيما يخص عملية تحديد حدود الملك المائي إصابة دار بوعزة، أملا في حمايتها.

وأوضحت الزايري أن هناك مزيدا من الأشخاص المهتمين بحماية هذه الضاية يلتحقون بقائمة الموقعين على كناش “استقبال الآراء” بمقر جماعة دار بوعزة، مؤكدة أن كل الموقعين عبروا عن رأيهم بضرورة حماية هذا الموقع البيئي الحيوي بالمنطقة.

وكشفت مراسلة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عن وجود خروقات مسطرية وقانونية صاحبت إنجاز رسم ملكية ضاية دار بوعزة، حيث جاء في المراسلة “تقدم أحد الأغيار برسم ملكية مستندا على لفيف عدلي ممالك وحيد للجهة الوسطى من الضاية، ووضع مطلب تحفيظ هذا الجزء دون احترام مقتضيات خطة العدالة التي تقضي بضرورة الحصول على موافقة جميع المصالح المعنية قبل إعداد عقد استمرار الملكية، لا سيما وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، فيما يتعلق بالملك المائي”.

وأضافت المراسلة: “قامت الوكالة بفتح دعوى مستقلة تحت رقم 3651/1620/2020، وذلك بالطعن ببطلان رسم الملكية المذكور من طرف الأغيار، وبالتالي المطالبة بإلغاء مطلب التحفيظ الذي أسس استنادا عليه”، لافتة إلى أنه “منذ سنة 1926 كلما تقدم مالك من ملاك الأراضي المجاورة للضاية بطلب التحفيظ، فإن مصالح المحافظة العقارية آنذاك كانت تلزم المحاورات لهذه الضاية بضرورة احترام الأنصاب المعتمدة التي تعتبر تحديدا غير مباشر للضاية، وهذا التوجه الذي تبناه الفقه والقضاء المغربي.. والرسوم العقارية آنذاك تبين بوضوح وجود ضاية دار بوعزة”.

وأوردت المراسلة الرسمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء: “صدر مرسوم ملكي تحت عدد 650.266 بتاريخ 13 ربيع الثاني الموافق لـ11 غشت 1965، يعتبر مجموع المياه المغذية لضاية دار بوعزة ملكا عاما مائيا”.