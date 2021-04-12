نشطاء ينتقدون أحوال مستشفى بالدار البيضاء

عبر نشطاء جمعويون بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء عن استيائهم من تفشي صور انعدام النظافة داخل جناح استقبال المصابين بمرض كوفيد بالمستشفى الإقليمي، رغم الإمكانيات الكبيرة التي رصدت من أجل توفير ظروف مواتية لعلاج المصابين بهذا الفيروس.

وقال الناشط الجمعوي حسن سلاهمي إن الجناح المخصص لاستقبال مرضى كورونا بالمستشفى الحسني يعاني من نقص كبير في النظافة وانتشار الحشرات، وهو ما يزيد من معاناة النزلاء بهذا المرفق الصحي الإقليمي.

وأوضح سلاهمي، في تصريح لهسبريس، أن المسؤولين رصدوا أموالا مهمة من أجل تعزيز القدرة الاستيعابية لهذا المستشفى، عبر إنشاء مستشفى ميداني بمنطقة الحي الحسني، من أجل مواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث: “تم تجهيز المستشفى الميداني بالمعدات الطبية الضرورية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد، لكن مع مرور الوقت بدأنا نلمس غيابا للعناية اليومية بهذه الأجنحة، وفي الأيام الأخيرة وقفنا على انتشار الحشرات الطائرة بسبب انتشار الأوساخ داخل غرف المصابين بالفيروس”.

من جهته قال الناشط الجمعوي أيوب نايت أولحيان إن قلة النظافة بقسم المستعجلات وجناح كوفيد في المستشفى الحسني هي السمة الغالبة في هذه الوحدة الصحية، وتعود إلى أسباب عديدة مرتبطة بطريقة تسيير المرفق.

وأضاف الناشط الجمعوي بمنطقة الحي الحسني في تصريح لهسبريس: “هناك انتشار للنفايات والحشرات، وهذا أمر غير مقبول بتاتا في وحدة صحية إقليمية من حجم المستشفى الحسني، الذي يجب أن يلقى الاهتمام اللازم من طرف المشرفين على تسييره”.