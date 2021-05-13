نشطاء يوزعون "ملابس العيد" نواحي الرحامنة

في مبادرة تروم إدخال الفرحة على أطفال دواوير جماعات قروية بإقليم الرحامنة، أقدمت جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة بسيدي بوعثمان على تنظيم مبادرة توزيع ملابس بمناسبة عيد الفطر.

وعملت جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة، يوم الأربعاء، بتنسيق مع السلطات العاملية، على توزيع الملابس على العشرات من الأطفال على مستوى جماعتي أولاد إملول والمحرة، التابعتين لقيادة البحيرة.

ووزعت الجمعية، تحت إشراف السلطات المحلية بالقيادة المذكورة، الملابس على أطفال دواوير مختلفة بالجماعتين، الأمر الذي خلف ارتياحا كبيرا في صفوف المستفيدين وأسرهم.

وأعربت العديد من الأمهات اللواتي حضرن رفقة أطفالهم في هذا الحفل عن سعادتهن بحصول فلذات أكبادهن على ملابس جديدة بمناسبة عيد الفطر، لاسيما أن الغالبية العظمى من الأسر تعيش وضعا اجتماعيا هشا.

وأوضح رئيس جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة، محسن الفاصلي، أن هذه المبادرة التي ساهم فيها مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين تروم إدخال الفرحة على أطفال العالم القروي، خصوصا أن أسرهم تعيش وضعا متأزمًا في ظل جائحة كورونا.

ولفت رئيس الجمعية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن ساكنة العالم القروي بالرحامنة تضررت بدورها على غرار باقي المناطق من هذه الجائحة، ما يستلزم تقديم الدعم لها في مثل هذه المناسبات والتخفيف من معاناتها، وإدخال الفرحة على أطفالها.

وأكدت الجمعية، على لسان رئيسها، أنها ستقوم مستقبلا، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، بمبادرات أخرى تستهدف النهوض بأوضاع المواطنين في الدواوير.