نصائح ذهبية لزيادة مدى سير سيارتك الكهربائية في الشتاء

أشار نادي السيارات ADAC الألماني إلى أن السيارات الكهربائية يقل مدى سيرها في فصل الشتاء بمعدل 10 إلى 30%، وذلك بسبب استهلاك المزيد من التيار على حساب طاقة البطارية.

ولمواجهة ذلك ينصح الخبراء الألمان بصف السيارة في مكان مغلق مثل المرآب بدلا من تركها في الخلاء تحت تأثير البرودة، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على مدى تخزين البطارية من الطاقة.

وعند القيادة، من الأفضل تشغيل الوضع الاقتصادي وإيقاف مستهلكات الطاقة غير الضرورية مثل نظام المعلومات والترفيه. من ناحية أخرى، يمكن أن يظل الضوء وتدفئة المقاعد قيد التشغيل؛ لأن هذه التجهيزا لا تؤثر على أداء البطارية.

وبشكل عام يجب ألا تأتي إجراءات الترشيد على حساب السلامة والأمان، كأن يتم إطفاء الإضاءة في الظروف صعبة الرؤية.