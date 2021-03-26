نظام صوتي لاسلكي لخوذات الدراجات النارية من "Aogochi"

أطلقت شركة Aogochi النظام الصوتي اللاسلكي AddSound الجديد، والذي يستخدم غطاء خوذة الدراجة النارية كجسم صوتي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النظام الصوتي اللاسلكي AddSound يتمتع بمقاومة جيدة للماء وفقا لمعيار IPX5.

ويتم تثبيت نظام AddSound، الذي يزن نحو 200 جرام، بقياس 62 × 180 × 52 ملم، بإحكام على الخوذة.

ويتم الاستمتاع بالموسيقى بصوت ستيريو أو الاتصال الخاص بنظام الملاحة عبر اتصال Bluetooth. ويسمح أيضا مقبس مدمج بتوصيل ميكروفون.

ويتراوح وقت التشغيل للبطارية المدمجة بين 5 و18 ساعة، ويستغرق إعادة شحن البطارية المدمجة سعة 1000 مللي أمبير ساعة عبر وصلة USB صغيرة من النوع B ساعتين فقط.

ومن الابتكارات، التي يقدمها النظام، أن مستشعر التسارع المدمج يكتشف التغيرات في السرعة ويضبط مستوى الصوت وفقا لذلك، ويتعرف النظام على هذا ويتحول إلى وضع السكون لتوفير الطاقة.

ويتوفر النظام الصوتي اللاسلكي AddSound الجديد باللون الأسود أو الأبيض.