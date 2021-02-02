نفقات المغاربة خلال الجائحة

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‫تعليقات الزوار

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  • Me again
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 21:12

    السكايرية مبقاوش كثار و مكيضيعوش المال في غلاء الكابريهات و البارات و الديسكوهات. الآخرين يوفرون المال بعدم الجلوس في المقاهي طوال اليوم. اصحاب السيارات يوفرون البنزين. الاغلبية تطهي اكلها بدل الاكل في المقاهي و المطاعم. اموال تذاكر السفر بما فيها الحج توفرت. الاجرام و حوادث السير انخفضت كثيرا. الآباء لهم وقت كافي للجلوس مع الابناء. كما يلاحظ التضامن بين الناس. السهر ليلا في خارج البيت تقلص جدا. الناس تنام ليلا و اصبح النهار معاشا. و الله العظيم ان الجايحة الكحلة نعمة! و من يريد الزواج بكل بساطة و بدون تبذير كما قبل ظهور التريتورات قبل 30 سنة فقط، و الذين ساهموا في عزوف الشباب عن الزواج حيث التبذير و البذخ في ليلة واحدة. الآن الحمد لله، يكفيكم كبش الاحتفال بالعرس و هذا سيشجع الشباب الذين لا حيلة لهم و أموال و لا شغل قار. كان آبائنا يبنون البيوت اي الأسر و العائلة الكبيرة و الآن الأغلبية تبني المنازل اي الحيوط! و بفضل الجايحة بدأ الناس يفهمون بعض الحقائق!

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