نقابات سيارات الأجرة تنتقد الانتقائية وتطالب بحذف نظام "الكريمات"

لم يستسغ مهنيون في قطاع سيارات الأجرة الاتفاق الذي أبرمته وزارة الداخلية مع بعض النقابات، حيث رفضوا مضامينه؛ وعلى رأسها السماح للذين يتوفرون على أعداد من سيارات الأجرة بإنشاء شركات خاصة.
وخرجت تمثيليات نقابية عديدة تستنكر هذه الخطوة، رافضة تزكية مضامين قرار وزارة الداخلية، لا سيما في ظل عدم إشراكهم في بلورة مخرجاته، ناهيك عن أن نتائجه لا تلبي تطلعات وانتظارات المهنيين.
وحسب بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن نقابات قطاع سيارات الأجرة تعبر عن احتجاجها على الطريقة “الانتقائية والإقصائية لوزارة الداخلية في تدبير الحوار الاجتماعي، وعدم استحضارها للمقاربة التشاركية والأعراف الديمقراطية في معالجة مشاكل القطاع”.
واعتبر مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن محضر الاتفاق الذي أبرمته وزارة الداخلية ممثلة في كاتبها العام مع بعض النقابات جرى من خلاله “إقصاء فئة واسعة من طرف المهنيين في الحوار الاجتماعي”، مشددا على أن مبادرتها “مجانبة للصواب في التعامل مع التنظيمات النقابية”.
وأوضح الكيحل، ضمن تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن مضامين الاتفاق “يشوبها غموض وتغييب للمشاكل والملفات التي يعاني منها القطاع، والتي تم تغييبها في هذا الحوار”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن محضر الاتفاق مع الوزارة “تم خلاله إغفال موضوع “لكريمة””، مؤكدا أنه لتأهيل القطاع وإنصاف السائق المهن لا بد من استحضار هذا الموضوع.
وشدد الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل على أن “نظام “الكريمة” يجب حذفه، كما يجب وقف تكريس العبودية للسائق مع أصحاب الشكارة الذين يفرضون قيودا على المهنيين”، مشيرا إلى أن مخرجات المفاوضات “بعيدة كل البعد عما تم التفاوض حوله في السنوات الماضية، واقتصاد الريع يجب وضع حد له”.
وطالبت الهيئات النقابية وزارة الداخلية بإعادة النظر في نتائج محضر الاتفاق سالف الذكر المبرم بين وزارة الداخلية ممثلة في كاتبها العام وبعض النقابات، معبرة عن إصرارها على ضرورة مواصلة الحوار من جديد مع مختلف التنظيمات التي تعرضت للإقصاء.
وكان اتفاق مبرم بين الوزارة سالفة الذكر وبعض النقابات خلص إلى ضرورة “حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني”.
الكريمة ترسيخ لثقافة الريع أو لحيس الكابا … هناك على الأقل مليون عاطل في المغرب حاملين لدبلوم الإجازة الأساسية و الماستر و أكثر… لماذا لا نعطي لهم آمتيازات في آمتلاك رخصة طاكسي كبيرة أو صغيرة لعدد محدود من السنوات على ما يدبرو على راسهوم … أكفس حاجة فالحياة تكون قاري أو تخدم سرباي فقهوة على واحد ما قاريش .. الكريمات شبعوهوم غي المغنيين أو الجنرالات أو عائلات الولات و العمال و أشباء الأبطال الرياضيين الذين يعرفون فقط مصلحتهم الشخصية …
حسب فهمي البسيط فإن الذين يتوفرون على مأذونيات سيشكلون شركة مساهمة لسيارات الأجرة يطلق عليها اتحاد ملاكي المأذونيات بالمغرب على غرار اتحاد مقاولات المغرب..
هناك مدن كالدار البيضاء و الرباط ومراكش يفوق عدد السائقين الذين يوفرون على بطاقة الثقة الخمسون الف واكثر فهل يعقل ان يستفيد كل هؤلاء من لكريما…ان نظام شأن ملكي تمنح بأمر ملكي ولا داعي للمزايدة…علما ان اغلبية سائقي سيارات الاجرة لا هم مهنيون ولا يحزنون فرصة الثقة كانت تمنح لكل شخص له رخصة سياقة مضى عليها اكثر من خمس سنوات حتى ولو لم يسبق ان ساق سيارة في حياته.
يجب اعطاء الحق والكلمة المسموعة للسائقين وليس مول الشكارة…
قطاع النقل كان بامكانه ان يخلق ثروة للطبقة المطحونة فالمغرب…لكن النضام المعمول به حليا يخدم مول الشكارة وهدام الدولة….
يجب القطع مع الريع و نضام الفيودالي ااقطاعي القديم….
من المسؤول عن طرد شركة اوبر من المغرب. هل اصبح ريع الكريمات يهدد الإستثمار.
السياح القادمون الى المغرب لا يعرفون الا هذه التطبيقات كمرجع لمعرفة تسعيرة النقل عند الخروج من المطار.
كيف سنفسر لهم ان المغرب فضل الريع الغير المهيكل على شركة تدفع الضرائب.
اكبر مستفيد من الريع هم السائقون… إذ كيف حصلوا على رخصة السياقة (الثقة) وأغلبهم جاهلون و أميون؟؟؟. و اكبر كذبة هي السائق المهني وكأنهم يسوقون بأربعة أيادي وخمسة أرجل والكل يرى كيف يشوفون.
سائقوا سيارات الاجرة المهنيون هم أولى بلاكريمات.. هذه فئة فقيرة من المجتمع ليس لهم تقاعد ولا تغطية صحية.هم طبقة هشة و على وزارة الداخلية ان تكون اكثر عدلا…. لا يعقل أن تعطى لكريمات لمن لهم امكانيات…. او لمن ترضى عليهم جهة من الجهات….المغرب لكل المغاربة………