نقابة الصحافة تطلب إنصاف العاملين في "أخبار اليوم"

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها “تتابع بقلق كبير تطورات الأوضاع المادية والمهنية لصحافيات وصحافيي وعاملات وعمال يومية ‘أخبار اليوم’ باختلاف فئاتهم، التي وصلت حد تلكؤ إدارة الشركة المصدرة لليومية في صرف رواتب مجموع العاملات والعاملين من صحافيين وصحافيات ومستخدمين، وامتناعها عن صرف تعويضات المتعاونين معها، وتسريحها بعض العاملين”.

وأشارت النقابة، في بلاغ لها، إلى أن القرارات المذكورة دفعت صحافيات وصحافيي يومية “أخبار اليوم”، وباقي العاملات والعمال بها، إلى الاعتصام بمقرها احتجاجا على عدم صرف أجورهم.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “كل هذه الخطوات النضالية مشروعة في ظل التجاهل المستمر لإدارة المؤسسة، وعدم إبداء حسن النية بخصوص تسوية مشكل تراكم الرواتب والتعويضات غير المصروفة لمستحقيها، وإغلاق مقر الجريدة بالرباط دون إخبار العاملين به، رغم استمرار صدور اليومية وإصرار مجموع العاملين بها على تأمين تلك الاستمرارية وفاء بتعاقداتهم المهنية والإعلامية”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “أمام المبررات غير المقنعة التي تسوقها إدارة المؤسسة، والحيثيات المرتبطة بصراعات تدبير شؤونها، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن أن حق الصحافيات والصحافيين ومجموع العاملات والعمال في التوصل بأجورهم وتعويضاتهم حق أصلي وثابت لا يقبل التأجيل، وغير مستساغ تبرير حرمانهم من مستحقاتهم بأي دعاوى مرتبطة بمشاكل تسييرية، وبالتالي فالإدارة المسيرة للشركة تتحمل المسؤولية الأولى والحصرية في هذا الوضع الشاذ، الذي لا دخل للصحافيات والصحافيين والعاملات والعمال في حيثياته وأسبابه”.

وأضافت النقابة ذاتها أن “الصراعات داخل هذه المؤسسة، التي كشف عنها البلاغ الصادر عنها، لا يجب أن تكون على حساب الحقوق الثابتة للصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات، وعلى رأسها انتظام صرف الأجور وما يتبعها من التزامات وتحملات اجتماعية”، داعية في الوقت ذاته إدارة المؤسسة إلى “الصرف الفوري لكامل الأجور المتراكمة لفائدة مجموع الفئات العاملة لديها”، ورافضة ربط هذه العملية بصرف دعم وزارة الاتصال، “الذي بدوره تبقى تسويته من مسؤولياتها”.

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسؤولي قطاع الاتصال إلى “توضيح أسباب تعثر عدم صرف الأجور وفق المسطرة الدعم الاستثنائي، حتى تتضح المعطيات للصحفيات والصحافيين والعاملات والعمال”، رافضة “جعلهم أكباش فداء لملاحظات أو تقييمات للوزارة حول أوجه صرف منحة الدعم في سنوات ماضية”؛ فيما ندّدت بـ”كل عمليات التسريح التي قامت بها إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والموسومة بالطرد التعسفي، وكذا كل أشكال التضييق بهدف دفع مستخدمين آخرين بالمؤسسة إلى مغادرتها دون الحصول على تعويضاتهم”.

وبعدما دعت النقابة “مناضلاتها ومناضليها في مختلف القطاعات والمؤسسات إلى التعبير عن التضامن مع زملائهم بيومية ‘أخبار اليوم’، وتقديم الدعم لهم في معركتهم النضالية”، أهابت بجميع الصحافيات والصحافيين في الصحافة المكتوبة، “الورقية والرقمية”، “التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل مساس بحقوقهم داخل قطاع الصحافة المكتوبة الذي يواجه ظروفا صعبة”، كما تهيب بباقي الأعضاء بالقطاعات الأخرى “التعبير عن التضامن مع زميلاتهم وزملائهم”.