نقابة تطالب بإجراء تفتيش لمستشفى بويزكارن

استمرارا للنقاش الدائر حول الأوضاع التي يعيشها مستشفى القرب بجماعة بويزكارن في الآونة الأخيرة، بعد عريضة الجمعيات المحلية، أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة كلميم وادنون بيانا دعا عبره وزارة الصحة إلى “الإسراع بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق”.

وقال المكتب النقابي، في بيانه الذي توصلت به هسبريس، إنه يتابع بقلق شديد تطورات الوضع بالمستشفى المحلي لبويزكارن، واصفا إياه بـ”التسيب الواضح الذي يسعى من خلاله المدير اللامسؤول إلى تحويل المستشفى لمؤسسة خاصة عبر منع مواطنين من الولوج للاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية، وكذا الاستعانة برئيس قطب العلاجات التمريضية كدرع فساد لمحاربة الأطر الإدارية والصحية النزيهة”.

ونددت الهيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما أسمته، “عرقلة السير العادي للمؤسسة الاستشفائية وابتزاز واستهداف المناضلين الكونفدراليين والسعي إلى خلق التفرقة بينهم، إضافة إلى افتعال أزمات وصراعات للتغطية على الفشل الإداري”.

ودعت النقابة المدير الجهوي للصحة الى اتخاد الإجراءات اللازمة في حق المستخفين بالمسؤولية المنوطة بهم والكشف عن تقرير اللجنة الوافدة سابقا لمستشفى بويزكارن، مطالبة في الوقت ذاته وزارة الصحة بـ”إرسال لجنة وزارية لتقصي الحقائق والإسراع لحل مشكل الموارد البشرية المتخصصة في الجراحة والتخدير والإنعاش، وكذا توفير ظروف ملائمة لاشتغال المركب الجراحي ومصلحة الطب العام”.

ومن أجل نيل رأي الجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية مرات عديدة التواصل مع سعيد بوجلابة، المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب رغم اطلاعه على فحوى الاتصال عبر رسالة نصية قصيرة.

تجدر الإشارة إلى أن 22 هيئة جمعوية وحقوقية وحزبية سبق لها أن دقت ناقوس خطر تراجع الخدمات الصحية بمستشفى القرب بجماعة بويزكارن عبر عريضة دعت من خلالها الجهات المسؤولة إلى التدخل قبل وقوع شلل تام في الخدمات الاستشفائية، وهو ما من شأنه التسبب في حدوث كارثة إنسانية.