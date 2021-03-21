نقابيون يدعون إلى إضراب لدعم "أساتذة التعاقد"

دعا تنسيق نقابي ثلاثي إلى ما أسماه “إضراب الكرامة” احتجاجا على ما وصفه بـ”المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، معلنا تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية مع حمل “شارة الغضب”.
وجاءت دعوة التنسيق، المكون من كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، ضمن بلاغ له أورد أن مكوناته اقتنعت بأن القصد الحكومي هو “هدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركة تحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، والإصرار الحكومي والتعنت المقصود لغايته السياسوية في المزيد من رفع الاحتقان عوض إخراج المراسيم الاتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة، بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وعبر التنسيق النقابي عن تذمره مما اعتبره “التعاطي الحكومي السلبي مع قطاع التعليم”، محملا الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.
وعرف تعنيف الأطر التعليمية بشوارع العاصمة الرباط، التي شهدت مناوشات بين العناصر الأمنية والفئات التربوية؛ إدانة وطنية، الأمر الذي دفع العديد من الهيئات النقابية إلى استنكار تلك المشاهد التي تزيد من تعقيد أوضاع القطاع، الذي يعيش حالة من “الغليان” و”الاحتقان” على امتداد الأشهر الأخيرة، في ظل ضعف وتيرة الحوار الاجتماعي.
وسبق أن أعربت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في هذا الصدد، عن استيائها من “فشل” الوزارة الوصية على القطاع في الإجابة عن انتظارات نساء ورجال التعليم؛ ما أدى إلى “تراكمات” و”فقدان” منسوب الثقة، وهو ما ساهم في إفراز تنسيقيات فئوية مختلفة، تنادي بضمان الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي، بتعبيرها.
لذلك، قرّرت المنظمة سالفة الذكر خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتماد مقاربة تشاركية، والإسراع بإخراج قانون أساسي “منصف”، يستجيب لكل مطالب الشغيلة التعليمية.
في اليابان يتجنب الناس المعلم ب5 أمتار كي لا يدوسوا على ظله ونحن نرسل بلطجية لإكرامه بالعصا، فليعلم الجميع أن لولا المعلم لكنا جميعا كالدواب مهما بلغت درجاتنا الإجتماعية، فلنتذكر أن المعلم هو من أوصلنا إلى ذلك شئنا ام أبينا…
بالمناسبة، أنا لست معلما ولكن أحترمه بشدة.
على كل مكونات اسرة التعليم ان تتضامن فيما بينها لصون كرامتها ونيل حقوقها كاملة ، بالمقابل عليها ان تتفانى في تربية وتعليم ابناء الوطن.
كل ما علمناه ونحن في ريعان شبابنا ان النقابات عفا الله عنها دائما تصب الزيت على النار لإسعال الفتن ذريعة الدفاع عن حقوق الشغيلة .ان الدستور ينص بصراحة لا لبس فيها ان النقابات عملها الاول هو تأجير الشغيلة وليس حثها تدفعها وتشحيعها للقيام بإضرابات لا عد ولا حصر لها. لقد زال القناع من مدة وابله من ينخرط في نقابة كيف ما كان انتهائها او لونها.الاكثر من ذلك ان نساء ورجال التعليم وافقوا على التوظيف في نمط ما يسمى بالعقدة واخيرا تنكروا لعهدتهم وبدأوا يلحون بإضرابات واحتحاحات لا نهاية لها اين هو حق التلميذ في التلقين والتعلم والتمدرس ويقولون ان التعليم في خطر.أليس هم الخطر بعينه؟كفاكم لعبا بمصير شباب الغد واتقوا ربكم في الآباء الذين يكدون ويعملون كل ما في حهدهم لإرضاء ابناءهم وفي الاخير يجدون اقسام فارغة إلا من رحم ربك.!!!!!
اين كرامة التلاميذ اين كرامة المواطنين بدون مدخول اين كرامة ضحايا مافيا العقار اين كرامة ضحايا العنف اين…..؟! متى يصبح جميع المغاربة سواسة اما الصراخ والضجيج الفناه منكم ﻻتفه اﻻسباب …
لماذا هذا المد والجزر فقد اشترط المتعاقدون أن تعمم الدولة نظام التعاقد وهو ما سيتم الاستجابة له بتطبيقه على الممرضين قريبا و موظفي الجماعات الترابية لاحقا.
كفاكم هرطقة ولاتحاولوا أن تنسبوا بعض الأفعال اللاخلاقية لبعض الناس، إلى قوات أمننا العزيزة .
في دولة بوليسية بامتياز كالمغرب لن ننتضر فيها حقوق الانسان او كرامة المواطنين .. سيكون للشرطة فيها الدور الاكبر من رفس وركل وتعنيف للمواطنين والاعتقالات التعسفية .. في الدولة البوليسية لايساوي المواطن شيئا .. قيمته صفر .. لكن التاريخ لايمنح مدة زمانية طويلة لهذه الانظمة البوليسية فسرعان ماتتور ضدها الشعوب .. واعتقد ان الشعب المغربي قد بدا يصل لدرجة متزايدة من الوعي الثوري .. خصوصا في الاشهر القليلة الماضية .. لان الدولة البوليسية زادت من شراستها تجاه المغاربة بشكل عام .. واذا قامت فلن تنفع لا اسرائيل ولا امريكا ولا فرنسا .. واسئلوا مبارك يخبركم الخبر اليقين ..
اين كانت النقابات طول هذه المدة كل مافي الأمر أن النقابات باعت الماتش منذ زمن وتريد دائما أن تركب على بعض الاحداث لتلميع صورتها لكن الكل عاق بها ماكاين حتي نقابات في المغرب فهذه النقابات سبق ان صوتت لصاح قوانين ضد جل التعليم كقانون التقاعد المسيء لنا
كل مظاهر التعنت و الإصرار بتحقير ابناء المغاربة و استفزازهم باتت واضحة!!! السؤال الآن هو لماذا؟؟؟؟
ماذا تريد الحكومة من المواطنين؟؟؟
100000 أستاذ متعاقد يعني 100000 أسرة مغربية لنفترض أن بكل اسرة 4 أفراد، فكم عدد المغاربة الذين تم تحقيرهم و الدوس على كرامتهم؟؟؟؟
لا بد للتعاقد أن يزول ،إنه عار على بلادنا و عار في سجل كل وافق عليه!!!! عودوا إلى رشدكم، فالمغرب لنا جميعا، فلا تغرنكم المناصب الحكومية و بضع دراهم اليوم!!!!
إنه مصير شعب تلعبون به…لسنا خصومكم في السياسة و لا معارضوكم في البرلمان و لا مبخسيكم في مسعاكم و لسنا ضد النظام و لسنا ارهابيين و لسنا عدميين و لسنا ضد آية مؤسسة دستورية…..فلماذا إذلال أبناءنا و بناتنا….لماذا سياسة القهر و الظلم….
اتفعلون ما شئتم لان القرار بيدكم؟؟؟
اتشرعون لنشر الذل و الهشاشة؟؟؟
عودوا إلى رشدكم، فوالله انكم مخطئون!!!!!
هذه الائتلاف آت والجمعيات والنقابات هي التي أخرجت هذه الجموع عن الصواب فكيف يعقل ان المتعاقد يدخل بأجرة 5000 او 6000 وساخن عليه راسو يقوم بتوقيف الدراسة لأبناء الشعب مقابل اللغط على عقد وقعه بنفسه لم يجبره احد على ذلك فلو اشتغل في شركة لامضى العقد واشتغل دون أي ضجة
النقابات هم من افلسوا العمل بالمغرب في كل المجالات النقابيون يتاجرون بالشغيلة والموظفون ويبحتون عن مصالحهم الشخصية فقط ولهدا علي المغاربة وبالخصوص الشغيلة والموظفون الابتعاد من هؤلاء المفسدون الان يغتنمون قضية المتعاقدون ويعرفون عملية التعاقد كيف هي ويريدون الان ان يركبوا على القضية لان زمان كورونا اختبأوا في منازلهم ولم يساهموا مع المغاربة والان يبحتون عن كعكعة التعليم وهم من افسدوا التعليم
من كان السبب فيما وصل إليه رجل التعليم ؟ أليست النقابات التي خذلته ، وطعنته في الظهر عندما قدمت تنازلات لصالح منفعتها، زد على ذلك التناسل الذي وقع في صفوفها حتى أصبحنا في سوق يعج بالنقابات كيف يمكن جمع شملها؟ فما بالك في توحيد صفوف رجال التعليم
المغرب يصارع اعداءه و المتقاعسين المتعاقدين يعملون من أجل إضعاف الدولة حذار!
العقد شريعة المتعاقدين أين وزارة الداخلية واين رئيس الحكومة ؟
لاللتفاوض مع الطابور الخامس بل يجب تقديمهم إلى المحكمة . هناك من يريد لي ذراع الدولة في هذه الفترة الصعبة ولن يكونوا إلا أعداء تحية لرجال الأمن نقبل أياديكم.
ماقبلات بهم حتى خدمة لمستواهم الضعيف وأغلبهم عمرهم أكتر من 40 وغلطات الحكومة وفرضاتهم على تلاميذنا و ب 5 ألاف درهم للشهر ومآحترموش عقدة أمضوها بخاطر خاطرهم والأن عاطينها للراحة والتبوحيط والتمثيل واش لي كاتب في لافتة “الشهداء” واش بعقلو؟
لا اتضامن مع الاساتذة لانهم لا يتضامنون مع الضعفاء حيت انهم لا يترددون في ابتزاز المواطن من خلال السوايع الاضافية رغم الضروف والازمة الخانقة التي نمر بها نحن اصحاب القطاع الخاص حيت لم نعد نشتغل ممد سنة ومازال الجرة طويلة هؤلاء رجال ونساء التعليم يقومون بابتزاز الما ان اتضامن معهم بل احتفض لهم بكره خاص الله لى ما يقدمون من رداءة لابناء هدا الوطن
ليكن في علم المواطنين ان المتعاقدين سوف يدخلونوفي اضراب لثلاثة ايام ستنظاف الى العدد الكبير من الايام التي اهدرو فيها زمن التمدرس لابنائنا بحجة الدفاعوعن المدرسة العموميةة..اسيدي غي خلي المدرسة العمومية ماشي شغلك فيها نتا مهمتك تقري هي خاصك تقري اما القوالب ماعندنا مانديرو بيهوم..المهم نتمنى من خزينةةالدولة ان تمتلا عن اخرها.