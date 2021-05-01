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‫تعليقات الزوار

1
  • واقعي
    السبت 1 ماي 2021 - 17:21

    التعاقد كاين فالعالم كامل واش هاد الأساتذة المتعاقدين فرضات عليهم الدولة شي حاجه ياك سيناو بالرضى ديالهم وداب عاد ولاو رافضين التعاقد كتفلاو على الدولة وعلى الشعب الهم ديالهم الوحيد هديك 6000 درهم لشهر ابقاو اياخدوه طول الحياة واخة اغيبوا ولا ميقوموش بواجبهم المهني مكاينش لحسابهم لا حسيب ولا رقيب انتهى زمن السيبة ايها المتعاقدون خدمتي مزيان وكنتي معقول غادي تخلص مخدمتيش الله اعاون حيت ولاد الشعب لتضيعوا مساكن

    2
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