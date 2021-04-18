نقاش في السياسة مع أمكراز

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‫تعليقات الزوار

2
  • ابوابراهيم
    الأحد 18 أبريل 2021 - 21:29

    شوف ياسيدي الوزير من حال حوادة الشغل

    0
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  • التفياش
    الأحد 18 أبريل 2021 - 21:33

    سبحان الله الهضرة والشفوي جميلكم والحمد لله لي سيدنا وملكنا- الله انصرو ويحفظو لنا تاج فوق ريوسنا-هو صاحب الفكرة والمبادرة وكون جات عليكم انثم باراكا عليكم غير بانو فالثلفازة وديرو استجوابات والمسكين والغقير له الله

    2
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