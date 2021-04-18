نقاش في السياسة مع أمكراز

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تعليقات الزوار2
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إيقاف 6 أفراد في "احتجاج ليلي على التراويح"
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الدرهم يستقر باليورو ويتحسن مقابل الدولار
شوف ياسيدي الوزير من حال حوادة الشغل
سبحان الله الهضرة والشفوي جميلكم والحمد لله لي سيدنا وملكنا- الله انصرو ويحفظو لنا تاج فوق ريوسنا-هو صاحب الفكرة والمبادرة وكون جات عليكم انثم باراكا عليكم غير بانو فالثلفازة وديرو استجوابات والمسكين والغقير له الله