نقاش بمكناس يخوض في الأزمة المغربية الإسبانية

نقاش بمكناس يخوض في الأزمة المغربية الإسبانية
صور: هسبريس
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 08:13

ناقش خبراء وباحثون وأساتذة جامعيون، بمدينة مكناس، مستجدات الساحة الوطنية، خصوصا ما يتعلق بأزمة المغرب مع إسبانيا.

في مستهل اللقاء، الذي نظمته جمعية “يدا في يد” بالمركب التربوي “كوستاف ايفيل” بمكناس، التي تترأسها نعيمة بلفايدة، قال صبري الحو، الخبير في الهجرة ونزاع الصحراء، إن مناقشة طبيعة ومسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا تعكس حجم المنعطفات الكثيرة التي مرت منها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف لحو أن إسبانيا بتاريخها الاستعماري لم تستطع التخلص من عقدة النظر إلى المغرب كند وقرين، وحافظت على أسلوبها التقليدي في تدبير الملفات المطروحة، وزاد: “أمام التحولات الكبرى التي أضحت تميز السياسة الخارجية للمغرب، أصبح الغريم الإسباني غير قادر على استيعاب كون المملكة فاعلا إقليميا وقطبا متميزا ورياديا في ضبط العلاقات بين ضفة شمال المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “ما يفسر الانزياحات الكبرى التي تلازم مواقف إسبانيا تلك الصدمة السيكولوجية التي أصابتها كقوة كولونيالية تقليدية، بينما المغرب نجح في إرباك حسابات أعداء قضية الصحراء بفضل انتقال الدبلوماسية من الدفاع نحو الهجوم المحكم من أجل الحسم، وبأدوات إجرائية جديد تتجاوز منطق التفاعل القديم الذي يطبعه البطء نحو التأثير على النقاش العمومي الداخلي بإسبانيا؛ رغم دقة المرحلة وخطورة ما قد يترتب عن ذلك من نتائج لصالح فرقاء سياسيين قد يكونون أكثر عداوة للمملكة في معترك الاستحقاقات الإسبانية المقبلة”.

وركزت مختلف مداخلات المشاركين في النقاش على استعراض السياق التاريخي والإرث التراثي في العلاقة بين المغرب وإسبانيا؛ وأيضا سرد بعض الوقائع المرتبطة بهذه الأزمة الطرية.

نعيمة بلفايدة قالت لجريدة هسبريس الإلكترونية، باسم منظمي الندوة، إن مثل هذه المحطات في النقاش العمومي قادرة على التحليل والتوضيح من أجل المساهمة في تأطير الرأي العام، وأضافت أن المجتمع المدني لا يمكن أن يتخلى، كيفما كان الحال، عن مسؤولية مواكبة اشتغالات الفاعلين الرسميين بالمقاربة الملائمة.

أزمة المغرب وإسبانيا أساتذة جامعيون السياسة الخارجية مدينة مكناس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:06 29

رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة

صوت وصورة
صعوبة امتحان مادة الفيزياء
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 20:50 16

صعوبة امتحان مادة الفيزياء

صوت وصورة
عشر سنوات لمؤسسة المتاحف
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 19:41 1

عشر سنوات لمؤسسة المتاحف

صوت وصورة
تفاؤل تلاميذ الباك بوجدة
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 17:41

تفاؤل تلاميذ الباك بوجدة

صوت وصورة
أخنوش يقترح "جواز الشباب"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:01 64

أخنوش يقترح "جواز الشباب"

صوت وصورة
كواليس "موعد مع الخيانة"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:59

كواليس "موعد مع الخيانة"