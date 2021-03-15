"نكانا" يبيع تذاكر لقاء الرجاء رغم منع الجمهور

طرحت إدارة نادي نكانا الزامبي لكرة القدم عددا من التذاكر لجماهير فريقها، لحضور المباراة التي ستجمعه بفريق الرجاء الرياضي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن الفريق الزامبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طرح الإدارة 200 تذكرة رهن إشارة المناصرين لمساندة فريقهم أمام “النسور”، من مدرجات الملعب الذي سيحتضن اللقاء، رغم قرار “الكاف” القاضي بمنح الحضور الجماهيري في المسابقات الرسمية.

ويُعد الحضور الجماهيري في مباراة نكانا والرجاء بمثابة خرق لقرار “الكاف”، الذي أكد مكتبه التنفيذي الجديد أن جميع المسابقات القارية للأندية والمنتخبات ستجرى دون جمهور، للحفاظ على مبدأ “تكافؤ الفرص” بين الجميع.

ومن المحتمل أن يتعرض نكانا الزامبي لعقوبات من “الكاف” في حال عرفت مباراته أمام الرجاء الرياضي حضور مناصريه للتشجيع من المدرجات، في ظل الوضع الوبائي الصعب الذي يعيشه العالم جراء انتشار وباء كورونا، وهو الأمر الذي دفع المكتب التنفيذي للجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء إلى منع الجماهير من ولوج الملاعب.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيحل ضيفا على نكانا الزامبي الأربعاء المقبل، لحساب ثاني جولات دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية، بداية من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المغربي.