أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • الصادق
    الإثنين 15 مارس 2021 - 15:44

    السلام عليكم
    تكالبتم على مدير المؤسسة السيد بوعشرين ورفعت اللواتي سمين أنفسهن “الضحايا” بابتزاز المدير، لاكن مستخدمو الجريدة لم يقفوا معه في محنته ولم تتضامنوا معه، بمعنى ما كنتوش “رجال” معاه.
    دوقوا واشربوا من نفس الفنجان.
    اللهم لا شماتة.
    انشري هسبريس ان كنت فعلا حرة.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
نهاية جريدة "أخبار اليوم"
الإثنين 15 مارس 2021 - 15:28 1

نهاية جريدة "أخبار اليوم"

صوت وصورة
احتجاج مطرودي لارام
الإثنين 15 مارس 2021 - 14:28

احتجاج مطرودي لارام

صوت وصورة
وهبي.. نقاش في السياسة
الأحد 14 مارس 2021 - 21:32 1

وهبي.. نقاش في السياسة

صوت وصورة
سيارات فارهة لزبناء "DFSK"
الأحد 14 مارس 2021 - 19:20 5

سيارات فارهة لزبناء "DFSK"

صوت وصورة
جمال الدبوز في جنازة والده
الأحد 14 مارس 2021 - 17:44 26

جمال الدبوز في جنازة والده

صوت وصورة
الفضلي يطلق أغنية جديدة
الأحد 14 مارس 2021 - 10:36

الفضلي يطلق أغنية جديدة