نهاية جريدة "أخبار اليوم"

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تعليقات الزوار1
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16:21
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15:42
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13:21
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11:18
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إنتر ميلان يتغنى بحكيمي ويصفه بـ"فخر العرب"
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09:11
لقاء يقارب موضوع المغربيات في العشرية الجديدة
السلام عليكم
تكالبتم على مدير المؤسسة السيد بوعشرين ورفعت اللواتي سمين أنفسهن “الضحايا” بابتزاز المدير، لاكن مستخدمو الجريدة لم يقفوا معه في محنته ولم تتضامنوا معه، بمعنى ما كنتوش “رجال” معاه.
دوقوا واشربوا من نفس الفنجان.
اللهم لا شماتة.
انشري هسبريس ان كنت فعلا حرة.