نهضة الزمامرة يتخلى عن خدمات المدرب فوهامي

نهضة الزمامرة يتخلى عن خدمات المدرب فوهامي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 1 مارس 2021 - 23:35

فسخ فريق نهضة الزمامرة لكرة القدم تعاقده بشكل رسمي مع الإطار الوطني خالد فوهامي، بعد توالي النتائج السلبية للفريق والخسارة الأخيرة أمام حسنية أكادير.

وجاء في بلاغ نهضة الزمامرة: “ينهي نادي النهضة أتلتيك الزمامرة إلى عموم جماهيره ووسائل الإعلام أنه تم فسخ عقد مدرب الفريق الأول خالد فوهامي، وذلك بصيغة توافقية”.

وجاء قرار فسخ عقد المدرب بعدما حصد الفريق ثلاث هزائم متتالية؛ فيما سيعلن، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن اسم الربان الجديد الذي سيقود سفينة الصقور في باقي المباريات.

حسنية أكادير خالد فوهامي فسخ عقد نهضة الزمامرة لكرة القدم

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