نهضة بركان يتأهل لدور قبل مجموعات كأس "الكاف"

نهضة بركان يتأهل لدور قبل مجموعات كأس "الكاف"
صورة: هسبريس
الأربعاء 6 يناير 2021 - 21:45

حسم فريق نهضة بركان لكرة القدم، تأهله إلى دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء، بهدفين نظيفين على حساب ضيفه تفرغ زينة الموريتاني.

وبالعودة لتفاصيل المواجهة، فقد بحث لاعبو نهضة بركان عن إحراز الهدف منذ الدقائق الأولى للمواجهة، من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة ومواصلة الضغط على معترك الفريق الموريتاتي، غير أنهم فشلوا في ذلك طيلة ال25 دقيقة الأولى من المواجهة.

وفي حدود الدقيقة 29، احتسب الحكم الجزائري ركلة جزاء للفريق المغربي نجح محسن ياجور، في ترجمتها للهدف، فيما ضيع زكرياء حدراف، فرصة سانحة للتهديف وتعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 39، لتنهي صافرة الحكم تفاصيل الشوط الأول بتقدم النهضة البركانية بهدف نظيف.

وواصل الفريق المغربي مسلسل تضييع الفرص السانحة للتهديف خلال مجريات الشوط الثاني، إذ كان بإمكان رفاق زكرياء حدراف، تعزيز النتيجة بهدف ثان في أكثر من كرة، كانت الأبرز منها عن طريق اللاعب حمدي العشير، في المقابل لم يظهر الفريق الموريتاتي رد فعل قوي بإمكانه خلق مشاكل للنهضة البركانية.

وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني، عاد محسن ياجور لهز الشباك محرزا الهدف الثاني له ولفريقه في هذه المباراة، لتنتهي تفاصيل النزال بفوز النهضة البركانية بثنائية نظيفة.

وحسم نهضة بركان بهذا الفوز تأهله إلى دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

تفرغ زينة الموريتاني دور قبل المجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية نهضة بركان

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‫تعليقات الزوار

4
  • عاش المغرب الفاسي
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 21:54

    مبروك للمدرب المقتدر طارق السكيتيوي بقيادة الفريق البركاني والمجموعة نحو التأهل واتمنى لكم مزيد من الانتصارات وداىما في القمة للوصول إلى ألقاب اخرى في القادم ان شاء الله

    8
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  • الامبراطورية المغربية
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 21:58

    الفريق الموريتاني ضعيف جدا ..يستعمل الخشونة المبالغ فيها حيث يقصد رجل اللاعب البركاني وليس الكرة بل في بعض الأحيان يضرب باليد ضربا مقصودا وقويا ..تدخلاتهم تستحق الورقات الحمراء

    مبروك لبركان النهضة

    7
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  • جمال.ع
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 22:00

    هنيئا للنهضة البركانية نتمنى ان تشرف الوطن هي وباقي الفرق الوطنية

    3
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  • mus
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 22:15

    هنيأ نهضة بركان و مزيدا من التألق إن شاء الله.

    1
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