نهضة بركان يكشف جديد الحالة الصحية للناجي

دخل العربي الناجي، لاعب فريق نهضة بركان لكرة القدم، في حالة إغماء خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه القطن الكاميروني، أمس، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت”، من مصدر مطلع، أن الحالة الصحية للاعب الناجي لا تدعو للقلق، إذ استرجع وعيه بعد الإسعافات الأولية التي قدمها له الطاقم الطبي المرافق لـ”الفريق البرتقالي”، كما أنه استعاد عافيته بشكل جيد.

وحسب المصدر نفسه فإن الناجي تأثر بسبب المجهود البدني الكبير الذي بذله تحت الحرارة المفرطة التي عرفها اللقاء، ما اضطر الطاقم التقني لـ”البرتقالي” إلى استبداله في حدود الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، قبل أن ينهار بدنيا ليدخل في “حالة إغماء”.

وسيرافق العربي الناجي بعثة الفريق من الكاميرون صوب أرض الوطن، تحت مراقبة طبية من الطاقم الطبي لبطل الكونفدرالية الإفريقية، كما سيخضع لفحوصات جديدة بعد وصوله إلى المغرب خلال الساعات القادمة.

يُشار إلى أن الفريق البركاني مني بهزيمة أمام كوتون سبور الكاميروني بهدفين دون مقابل، لحساب ثاني جولات دور المجموعات برسم منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.