نواب مغاربة ينظمون مسيرة رمزية بين الحدود المغربية الموريتانية

بالتزامن مع ردود الفعل المغربية المشيدة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية بمدينة الداخلة، ستقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية، نظم برلمانيون ينتمون لحزب الاستقلال، اليوم الجمعة، مسيرة رمزية بين الحدود المغربية الموريتانية مرورا بمعبر الكركرات.
وأعلن فريق حزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين أنه يقوم بزيارة ميدانية إلى معبر الكركرات ليسجل، بحضوره القوي والوازن، دعمه الكامل للعمليات السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بمهنية عالية، تحت قيادة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركانها العامة، معتبرا إياها “مناسبة أيضا ليعبر عن اعتزازه الكبير بالقرارات الملكية خدمة للوحدة الترابية المقدسة للمملكة المغربية، وتثمينه لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء وإقامة قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة”.
الفريق الاستقلالي اختار ضمن زيارته إلى المعبر الحدودي أن يقطع المسافة الفاصلة بين المغرب وموريتانيا سيرا على الأقدام، وهو ما اعتبره عضو اللجنة التنفيذية حمدي ولد الرشيد نوعا من تفنيد الشائعات التي تروج لها بعض الأطراف بأن الوضع غير مستقر في المركز الحدودي.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وهو يؤكد في تصريح لهسبريس من المعبر الحدودي الكركرات أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب يعد تحصيل حاصل بالنظر إلى العلاقات المتينة بين البلدين، دعا الحكومة “لاستثمار الوضع الإيجابي الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية المقدسة والتسريع بتفعيل وأجرآة مخطط المغرب لتمتيع أقاليمنا الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره منطلقا قويا لتعزيز مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية الغالية”.
بيان باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والمستشارين، تلاه مضيان في المعبر الحدودي، ندد بشدة بالأعمال الاستفزازية التي قامت بها مؤخرا شرذمة من قطاع الطرق التي تروم خلق واقع جديد يستهدف عزل المغرب عن محيطه الإقليمي والقاري، مستنكرا تعطيل حركة المرور المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا، عبر معبر الكركرات الذي يعتبر شريانه الأساسي ومنفذه الوحيد نحو عمقه الإفريقي، لأكثر من ثلاثة أسابيع، وما تشكله هذه الممارسات من تهديد خطير للأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية والساحل.
وأكد نواب “الميزان” رفضهم التام لأي محاولة لتكرار مثل هذه الممارسات أمام حرص المغرب على التعامل بحكمة وتبصر منذ إقرار وقف إطلاق النار في سنة 1991 تحت أي ذريعة كانت في إطار حق المغرب الشرعي في الدفاع عن سيادته الوطنية ومصالحه المشروعة واستقراره وسلامة المواطنين، مثمنين الأعمال الجبارة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل تمديد الجدار الأمني الدفاعي إلى الحدود مع موريتانيا، لوضع حد لأي اختراق من شأنه المس بسيادة المغرب ومصالحه الحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عانينا مع الجزائر لمدة 50 عاما, الحمد لله
ان وضعية مدينة الكويرة لم يعد لها مبرر .حان الوقت لكي ملف هذه المدينة المغربية في أسرع وقت حتى تنشغل بأمور التنمية والإسثتمارات المرتقبة ليستفيذ الجميع رابح رابح المغرب موريتانيا. ونطرقوا جميعا ٱخر مسمار النزاع والخلاف.
بعد الولايات المتحدة الامريكية لا يبقى للانفصاليين سوى الرجوع الى بلدهم الام و نهاية هته المسرحية التي طال امدها و التي يتزعمها اتباع المقبور بومدين و الجنرالات العصابة كما يسمونهم في الحراك الشعبي داخل الجزاير و الا سيأتي عليكم يوما و تقدموت فيه الى المحاكمة .. اليوم المغرب يمد ايديه الطاهرة الى ابناءه كل ابناءه المغرر بهم و الرجوع الى الوطن و بكم تكتمل الصورة بالتنمية و الازدهار تحت الحكم الذاتي لان في الاخير " الوطن غفور رحيم " اطلقها بحكمة و تبصر العاهل البلاد حفظه الله و رعاه..اذن الوطن في انتظاركم فما انتم فاعلين ؟؟
المغرب من طنجة الى لكويرة دولة السلام والايخاء والمحبة ودائما على عهد كل شرفاءها الميامين بداية من المولى ادريس الفاتح الى الى عهد محمد السادس رجل البناء والسلم والسلام.
لا معنى لتلك الحركات وكأن الصحراء المغربية استرجعت بالأمس. تلك المصاريف والرحلات الطويلة كان الأولى بها أشخاص يرقدون في المستشفيات لا يجدون أثمنة العمليات وهناك في احياءهم أرامل لا يجدون قوت يومهم وأجرة كراءهم واللائحة طويلة
السيد شباط في الصفوف الأمامية ماشاء الله
كملاحظة فقط قبل تحرير المعبر من طرف الجيش تنفيذا للتعليمات الملكية لم يتجأ احد على زيارة المنطقة — بل حتى على التفكير في زيارتها — وبعد العملية العسكرية الجرئية والمحفوفة بالمخاطر والناجحة فتحت الابواب للزيارات والبعثات الاستطلاعية والباقي سياتي.. والى حد الآن لم يقترح احد تخصيص تعويضات للجنود الذين نفذوا عملية التطهير ولكل من ساهم في ذلك من الاموال المخصصة للبرلمان والبرلمانيين. وفي النهاية ما الفائدة من زيارة منطقة من مناطق المغرب اصبحت آمنة مطمئنة.والكل يدرك ان الفضل يرجع الى الرئيس الاعلى للقوات المسلحة الملكية والجنود الذين نفذوا العملية.
que fait chabat a elguerguarat ça fait plus de 3 ans qu'il a disparue aux moins il doit ramener un cértificat d'abcense chez érdoguane
اتعجب حقا عندما يقول لي بعض الأصدقاء انهم ذهبوا من بلجيكا الى الذاخلة لركوب الموج ب 75 اورو و نحن في بلادنا اذا اردت الذهاب من مدينة لمدينة ب 229 اورو شجعتونا بكري
نسال الله تعالى ان يجعل المحبة بيننا وبين جيراننا` اخواننا في الدم والعروبة والدين وتزول الحدود بيننا واقول لاخواني.
صحراء الجزائر تعادل مساحتها عدة دول اللهم بارك وارزقنا القناعة.
يجب تنظيم مسيرة جديدة الى الاقاليم الجنوبية مثل التي نظمها المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله
يحيا المغرب والله ينصر سيدنا وعاش محمد السادس
وعاش الشعب المغربي بكل اطيافه حرا ابيا
السلام عليكم ايها المغاربة لقد تحقق كل ما كان يطلبه الشعب المغربي وهو السيادة الكاملة على وحدته الترابية والرملية هنيئا لنا بهذا الذي تحقق ولله الحمد الان سنري ما هو المشكل المقبل الان ليس عندنا اي مشكل حدودي خطير كما كانت الصحراء المغربية الان خصني التنمية البشرية القوية وحقوق العمال والعاملات حين تكون التنمية البشرية قوية سكان الصحراء الشرقية سيطلبون الرجوع الي وطنهم المغرب
ليس هذا وقت مسيرات ولا شعارات….هذا وقت شراء السلاح وتعبئة الجيش بالطائرات والمدافع والمعدات وزيادة الجنود…..فليست البوليساريوا هي وحدها من قد نحارب….يجب على الدولة الإعداد والاستعداد فالأمر قد يتحول من شاشات التلفزيون إلى أرض الواقع في اي لحظة وحينئذ لا ينفع بعد المولى عز وجل الى الرصاص الحي….
اضافة فقط = هل فعلا " الاستاذ شباط " هو الذي يظهر في الصورة الثالثة من الاعلى ؟ اردت فقط ان اتاكد لانني كنت اعتقد انه في زيارة قصيرة للمغرب بعدغيابه لاكثر من سنتين واستقراره في دولة اوروبية وانه عاد الى مقر اقامته . والحقيقة ان الانسان لا يستطيع فهم بعض الامور في بلادنا ولو كان " نابغة " . اتحدث عن نفسي فاقول وبدون اية مبالغة لم اكن اومن بما يجري في البلاد من اختلالات الا بعد ان تعديت ال70 سنة.
Je demande à tous les marocains de l'étranger de détruire toute carte ou agenda qui coupe la carte du MAROC EN 2, et sans vous mentir c'est ce que j'ai fais dans le magasin Lidl en Allemagne , et inchaallah on organisera une gigantesque marche verte en été 2021 si dieu le veut.
يجب على الحكومة المغربية طلب تعديل خريطة المملكة المغربية و انزالها كاملة بالصحراء المغربية من شركة غوغل Google في الانترنيت.
الصورة تلعب دورا كبيرا في تشكيل و صياغة العقل البشري. صورة خريطة المغرب كاملة يجب ان تكون من اولويات الدولة المغربية في الوقت الحاضر.
نتوما عاد ضرباتكوم النفس على هاد الكركرات وليتو غي اللي بغا يتصور يمشي حتى للكركرات باش يبان الطياير دابا غادا جاية أنا والزوجة ديالي خدامين مزيان وبغينا نمشيو فهاد العطلة غي يوماين للداخلة معمرنا شفناها وفاش بغيت نشوف الطيارة شخال دايرة تخلعت 2300 ذهابا وإيابا وقالك باغيين يشجعو السياحة الداخلية الناس فأوروبا تايمشيو من دولة لدولة بعد المرات غي ب 20 أورو واحنا الاحتكار فكلشي وهادوك السياسيين عايشين فابور الطيارة عندهوم بحال طاكسي صغير عندنا خنا الدراويش والله ياخد حقنا راحنا بغينا حتا حنا نعيشو شويا