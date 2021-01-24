"نوفيتيك" تضع بصمتها على "فيراري F8 Tributo"

"نوفيتيك" تضع بصمتها على "فيراري F8 Tributo"
صورة : د.ب.أ
الإثنين 25 يناير 2021 - 00:51

أجرت شركة نوفيتيك تعديلات تقنية على الأيقونة فيراري F8 Tributo لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت بحقن المحرك القياسي ثماني الأسطوانات V8 سعة 9ر3 لتر بـ 82 حصان إضافي، لتزأر السيارة حينئذ بقوة 802 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى بمعدل 128 نيوتن متر ليصل إلى 896 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الإضافية تنطلق السيارة ثنائية المقاعد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر2 ثانية فقط، في حين تتخطى سرعتها القصوى حاجز 340 كلم/س.

ومن ناحية أخرى تقدم نوفيتيك للأيقونة فيراري F8 Tributo باقة عناصر إيروديناميكية مصنوعة من الكربون، والتي تتوفر أيضا بمظهر الكربون الشفاف، مثل اسبويلر أمامي ثنائي الأجزاء واسبويلر خلفي وكسوات للعتبات الجانبية وأغطية للمرايا الجانبية.

F8 Tributo التعديل الألماني شركة نوفيتيك فيراري

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