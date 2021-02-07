"نوكيا" تطلق هاتفها الذكي 1.4 الجديد

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي 1.4 الجديد بسعر 99 يورو فقط.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 51ر6 بوصة وبدقة وضوح 720 بكسل +، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

وتوجد في الخلف وحدة كاميرا مستديرة تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى فلاش LED. وأشارت الشركة المنتجة إلى أن هاتفها الجديد مزود بمستشعر بصمة الإصبع أيضا.

ويعتمد هاتف نوكيا الجديد على المعالج Qualcomm 215 مقترنا إما بسعة 1 جيجابايت أو 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و16 جيجابايت أو 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت من ذاكرة الفلاش، والتي يمكن توسيعها حتى 128 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويتم شحن البطارية، التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير، عبر Micro USB. ويشتمل الهاتف الذكي بوزن 178 جراما على مقبس سماعة رأس ووحدة استقبال راديو FM، مع دعم تقنية Wi-Fi 4 (802.11n) و Bluetooth 4.2 ونظام التشغيل Android 10 (إصدار Go).

وستقدم نوكيا هاتفها 1.4 بدءا من منتصف مارس المقبل بالألوان Fjord و Charcoal.