نوكيا تطلق هاتفها الذكي C1 Plus الجديد

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي C1 Plus الجديد باللونين الأحمر والأزرق بسعر 69 يورو فقط.

وأوضحت الشركة الفنلندية العريقة أن الهاتف الذكي C1 Plus الجديد ينبض بداخله معالج رباعي النوى بتردد 1.4 جيجاهرتز مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها إلى 128 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويظهر الهاتف الجديد بأبعاد 147.1 × 71.2 ملم وسُمك 8.75 ملم، بينما يبلغ وزنه 146 جراما.

ويضم الهاتف الجديد شاشة قياس 5.45 بوصة بدقة وضوح HD+ مع بطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة قابلة للاستبدال. ويدعم الهاتف الجديد مقبس 3.5 ملم ووظيفة الراديو وتقنية 4G وبطاقتي SIM.

وتمتاز كل من الكاميرا الأمامية والكاميرا الرئيسية بدقة وضوح تبلغ 5 ميجابيكسل مع تجهيزهما بفلاش. وتم تزويد الهاتف بالنظام العالمي لتحديد الموقع GPS ونظام التشغيل أندرويد Go، بالإضافة إلى مستشعر الضوء والقرب ومقياس التسارع.