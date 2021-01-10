نيران بمستودع حافلات تسبب خسائر في البيضاء

أوردت السلطة المحلية لعمالة مقاطعات الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء أن حريقا شب الأحد بمستودع لحافلات كانت تستعمل للنقل الحضري.

وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق الذي لم يخلف خسائر مادية، ولم تسجل أي أضرار بشرية.

وانتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية، وعناصر من السلطة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها في الحريق، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.