نيران تلتهم حافلة للنقل العمومي بمدينة سطات

نيران تلتهم حافلة للنقل العمومي بمدينة سطات
صور: هسبريس
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 00:28

أفلحت عناصر الوقاية المدنية التابعة لثكنة سطات، مساء الاثنين، في السيطرة على حريق نشب بحافلة للنقل العمومي، كانت مركونة بالمحطة الطرقية بعاصمة الشاوية، دون تسجيل خسائر في الأرواح، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي من قبل أمن ولاية سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن النيران اشتعلت في ظروف مجهولة ومفاجئة في الحافلة، حيث هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى المحطة الطرقية، مزودة بصهريجي ماء وسيارة إسعاف احتياطية، إذ تمكنت من إخماد النيران ومحاصرتها للحيلولة دون انتقالها إلى الحافلة الأخرى وكذا المقاهي والدكاكين والعمارات السكنية المجاورة للمحطة.

وانتقلت عناصر الشرطة القضائية وممثل عن السلطة المحلية بسطات إلى مكان الحادث، حيث جرت معاينة الحريق، قبل فتح بحث قضائي تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع الظروف المحيطة بالحادث وتحديد سبب اندلاع النيران، لاتخاذ المتعين في النازلة.

الوقاية المدنية حافلة حريق سطات

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‫تعليقات الزوار

1
  • Yassine
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 00:58

    la capitale de la chouïa est Casablanca le jour ou les français ont construit le port, Settat est devenu qu’une petite vile satellite dans la region de la chouïa

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