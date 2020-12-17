نيسان تجدد أيقونتها Leaf الكهربائية

أدخلت شركة نيسان مجموعة من التعديلات على أيقونتها الكهربائية Leaf خماسية الأبواب، والتي تتعلق في الغالب بأنظمة القيادة المساعدة ونظام المعلومات والترفيه.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الكهربائية Leaf تتألق بلون الطلاء الخارجي ” Ceramic Grey ” الجديد، كما يمكن ضبط المقود ليس فقط من حيث الارتفاع، بل أيضا من حيث العمق من أجل توفير وضعية جلوس أكثر راحة لقائد السيارة.

وتتيح النقطة الساخنة WLAN Hotspot القياسية الآن إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت والحصول على بيانات المرور في الوقت الفعلي.

وحصلت جميع خطوط التجهيزات على مساعد رؤية الزاوية الميتة، بينما حصل الموديل الأفخم المعروف باسم Tekna على مرآة داخلية رقمية بدلا من المرايا التقليدية، والتي يمكنها عرض صورة الكاميرا، وبضغطة زر يمكن العودة إلى وضع صورة المرآة العادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم زيادة حجم وظائف التطبيق Connect App المخصص للهاتف الذكي، فإلى جانب إدارة حالة الشحن يمكن الآن تأمين وتحرير قفل الأبواب من خلاله.