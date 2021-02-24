"نيسان" تطلق Qashqai الجديدة بنظام الدفع الهجين

أعلنت شركة نيسان عن إطلاق الجيل الجديد من أيقونتها Qashqai للأراضي الوعرة في الأسواق خلال فصل الربيع معتمدا على نظام الدفع الهجين.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارة الجيل الثالث تقف على منصة جديدة كليا، زادت قاعدة العجلات معها بمقدار 2 سم، والطول بمقدار 4 سم ليصل إلى 4.43 متر.

وتتمتع السيارة بقمرة رقمية، وشاشة لمسية، وتحسينات على الاتصال بالهواتف الذكية وتقنيات المنزل الذكي. وتزخر السيارة بمجموعة ذكية من الأنظمة المساعدة مثل نظام الحفاظ على حارة السير ومحدد مسافة الأمان.

ويعتمد نظام دفع السيارة على تقنيات الدفع الهجين، والذي يبدأ بمحرك بنزين تربو سعة 1.3 لتر، ضمن نظام الدفع الهجين المعتدل، وناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي السلس. وتنطلق السيارة بقوة 101 كيلووات/138 حصان أو 114 كيلووات/155 حصان. ويتسع برنامج دفع السيارة بنسخ الدفع الأمامي والرباعي.

وخلال النصف الثاني من العام ستعتمد Qashqai على التقنية المعروفة باسم ePower بقوة 138 كيلووات/188 حصان؛ حيث يتولى محرك كهربائي عملية الدفع ويقتصر محرك البنزين سعة 1.5 لتر على عمله كمولد.