نيوكاسل الإنجليزي يوافق على رحيل أشرف لزعر

قررت إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي فسخ عقد اللاعب الدولي المغربي أشرف لزعر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان لزعر قد دخل في مفاوضات مع الفريق الإنجليزي، منذ أشهر, قصد فك الارتباط بينهما بعد خروجه من حيز اهتمام الطاقم التقني؛ غير أن ذلك لم يتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.