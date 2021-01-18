نيوكاسل الإنجليزي يوافق على رحيل أشرف لزعر
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الإثنين 18 يناير 2021 - 03:38
قررت إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي فسخ عقد اللاعب الدولي المغربي أشرف لزعر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وكان لزعر قد دخل في مفاوضات مع الفريق الإنجليزي، منذ أشهر, قصد فك الارتباط بينهما بعد خروجه من حيز اهتمام الطاقم التقني؛ غير أن ذلك لم يتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.