"هاتريك النصيري" يهزم ريال سوسيداد في إسبانيا

سجل اللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية، ثلاثة أهداف لفريقه أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، برسم الدورة الـ18 من البطولة الإسبانية لكرة القدم.

وسجل اللاعب المغربي ثلاثية الفوز على ريال سوسيداد (3-2) في الدقائق 4 و7 و46؛ فيما كان هدفا الفريق الضيف من توقيع دييغو كارلوس في الدقيقة 6 ضد مرماه، وألكسندر إسحاق عند الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

ورفع النصيري رصيده من الأهداف، بعد هذا “الهاتريك”، إلى ثمانية أهداف مع ناديه إشبيلية خلال هذا الموسم.

وارتقى يوسف النصيري، عقب هذا الإنجار، إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة الإسبانية؛ مناصفة مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد.