"هاتريك النصيري" يهزم ريال سوسيداد في إسبانيا

سجل اللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية، ثلاثة أهداف لفريقه أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، برسم الدورة الـ18 من البطولة الإسبانية لكرة القدم.
وسجل اللاعب المغربي ثلاثية الفوز على ريال سوسيداد (3-2) في الدقائق 4 و7 و46؛ فيما كان هدفا الفريق الضيف من توقيع دييغو كارلوس في الدقيقة 6 ضد مرماه، وألكسندر إسحاق عند الدقيقة 14 من عمر اللقاء.
ورفع النصيري رصيده من الأهداف، بعد هذا “الهاتريك”، إلى ثمانية أهداف مع ناديه إشبيلية خلال هذا الموسم.
وارتقى يوسف النصيري، عقب هذا الإنجار، إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة الإسبانية؛ مناصفة مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد.
Bravo يوسف النصري مزيد من التألق إن شاء الله اليوم صراحة حسيت عندنا مهاجم صريح الله يحفظك ويبعد عليك عين القواسا ديال بين سبورت
شكرا للمدربين الفرنسيين الذين كونو النصيري بأكاديمية محمد 6 تكوينا علميا إحترافيا وأتمنى أن نرى لاعبين محترفين أخرين من المغرب
عندو مع السبنيول هاد النصيري اتدكر تلك الرأس المطرقة في كأس العالم عندما ارتفع مترين امام راموس و اسكنها في الزاوية 90 .. المرة الجاية كتب في تيشورت الصحراء مغربية بالسبانيولا و بينها فاش تماركي خلي السبنيول يموتو بالغل و دبر على شي فريق فالنكليز
هاد الدري الدق والسكات تبارك الله خدام على راسو و فريق اشبيلية عطاتو الفرصة كتر باش ابين داكشي لي عندو
الله يوفق السي نصيري… يهزم ريال سوسييداد في إسبانيا أو في إشبيلية ؟؟ أو بغيتي تقصد في الدوري الاسباني؟؟