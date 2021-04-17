هاتف أساسي يدعم الاتصال المشفر من "بونكت"

هاتف أساسي يدعم الاتصال المشفر من "بونكت"
صورة: د.ب.أ
السبت 17 أبريل 2021 - 01:37

أطلقت شركة “بونكت” هاتفها الأساسي MP02 الجديد، الذي يمتاز بدعم الاتصال المشفر باستخدام بروتوكول Signal.

وأوضحت الشركة السويسرية أن الاتصال ليس ممكنا بين مستخدمي MP02 فقط، ولكن يمكن أيضا التواصل مع مستخدمي تطبيق الويب. ويدعم الهاتف MP02 أيضا الدردشات الجماعية والرسائل الصوتية.

ويعتمد الهاتف على المعالج Snapdragon 210 وذاكرة LPDDR3 سعة 2 جيجابايت، مع 16 جيجابايت للذاكرة الداخلية. وتأتي الشاشة بقياس 2 بوصة وبدقة وضوح 320 × 240 بيكسل.

ويدعم الهاتف تقنيتي WiFi 802.11 b / g / n و LTE، وتسمح تقنية Bluetooth 4.1 بتوصيل سماعة الرأس، ويعتمد الجهاز على إصدار Android 8.1 معدل.

ويزن الهاتف حوالي 100 جرام، ويأتي مزودا ببطارية سعة 1280 مللي أمبير ساعة، ويحتوي على منفذ USB من النوع C. ويبلغ سعر الهاتف 250 يورو تقريبا.

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