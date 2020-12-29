هاتف ذكي بشاشة حبر إلكتروني من "هايسنس"

أطلقت شركة “هايسنس” هاتفها الذكي A7 الجديد المزود بشاشة حبر إلكتروني (E-Ink) وتقنية G5، مع بطارية ذات سعة كبيرة ونظام Android 10.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الحبر الإلكتروني تأتي بقياس 7ر6 بوصة وبكثافة بيكسلات تبلغ 300 PPI. ويمكن أن تعرض هذه “الورقة الإلكترونية” 16 درجة من اللون الرمادي.

وتستخدم هذه الشاشات عادة لقارئات الكتب الإلكترونية؛ لأنه يمكن قراءتها بسهولة في ضوء الشمس المباشر مع السماح بفترات تشغيل أطول للبطارية البالغ سعتها 4770 مللي أمبير ساعة.

وتحتوي الشاشة على إضاءة أمامية بحيث يمكن استخدام الهاتف الذكي أيضا في حالات ضعف الإضاءة، ويعتمد الهاتف على المعالج Tiger T7510 SoC بسرعة 2 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسوميات Imagination IMG9446.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 6 جيجابايت، بينما تبلغ سعة ذاكرة الفلاش 128 جيجابايت، مع دعم لنظام Android 10 بحيث يمكن تنزيل التطبيقات لجميع متاجر الكتب الإلكترونية الشائعة دون أي مشاكل.